Carlos Carvalhal: "Estoy moderadamente contento con el empate"

Carvalhal despide a los aficionados que viajaron a ver a los suyos. Foto: Sheffield Wednesday

El Sheffield Wednesday salió vivo del encuentro del pasado domingo en el John Smith Stadium de Yorkshire, donde el Huddersfield Town les tuvo contra las cuerdas durante los 90 minutos del encuentro de ida de las semi finales de los play-offs de ascenso.

"Ninguno de los dos porteros tuvo demasiado trabajo" A ojos de Carlos Carvalhal, técnico de los visitantes, el partido fue más igualado de lo que las estadísticas muestran y se mostró contento de poder llevar el desenlace a Hillsborough donde el próximo miércoles se disputará la vuelta. "Estoy moderadamente contento hoy. Intentamos ganar el partido pero ninguno de los dos guardametas tuvieron demasiado trabajo en los 90 minutos. Lo mejor es que ahora podemos ir a Hillsborough y jugar ante nuestros seguidores", analizó.

Foto: Sheffield Wednesday

"Siempre jugamos mejor como locales, en nuestro estadio, algo que no pueden decir todos los equipos de Championship. En nuestro caso es cierto y nuestros aficionados marcan la diferencia, así que nuestros futbolistas lo notan", dijo el preparador luso.



"Fuimos disciplinados y limitamos sus ocasiones" "Esta semana hablamos mucho sobre la eficiencia de nuestro juego y puedo decir orgulloso que nuestra actuación hoy, fue muy eficiente. Fuimos disciplinados y conseguimos limitar muchos las ocasiones del Huddersfield Town y su juego en el último tercio del terreno de juego. Sin embargo no conseguimos hacer un gol, y por eso no puedo decir más que estoy moderadamente contento, pero no eufórico", finalizó explicando el entrenador de los Owls.

El miércoles por la noche se decidirá cuál de los dos equipos de Yorkshire acompaña al Fulham o al Reading, cuyo duelo también terminó en empate, en la gran final de Wembley. La igualdad en la división de plata del fútbol inglés este curso ha sido máxima, y estos play-offs de ascenso de momento lo están reflejando a la perfección.