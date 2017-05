Arsène Wenger: "Estamos enfocados en nuestro objetivo"

Google Plus

Arsene Wenger. Foto: premierleague

El Arsenal atraviesa un buen momento en este final de temporada, encadenando dos victorias en sus últimos enfrentamientos ante Stoke City y Southampton.

Los "Gunners" necesitarán contar por victoria los dos partidos que restan para finalizar esta Premier League, para tener la oportunidad de volver a la Liga de Campeones al terminar entre los cuatro clasificados.

Arsène Wenger en la zona técnica del Emirates Stadium. Foto: premierleague

"Todos deberíamos ser profesionales" Este pasado domingo, el Liverpool arrasó en su visita al campo del West Ham, endosando un contundente 0-4. El entrenador del Arsenal confesaba estar insatisfecho por las actuaciones de los equipos que han llegado al final de esta temporada sin tener nada en juego y que apenas oponen resistencia para competir estos últimos encuentros.

"Intentamos hacer nuestro trabajo correctamente, estamos enfocados en nuestro objetivo y mientras queden oportunidades, lucharemos por alcanzar el cuarto puesto en la clasificación" declaró Arsène Wenger.

Arsène Wenger dando instrucciones a Alexis Sánchez. Foto: premierleague

"Hay equipos en este final de la Premier League, que apenas plantan cara a sus rivales. En mi opinión, todos deberíamos ser profesionales hasta el último momento y hacer correctamente nuestro trabajo" dijo el entrenador del Arsenal.

"Lucharemos por alcanzar el cuarto puesto" Arsène Wenger afirmaba ante los medios que la plantilla está absolutamente concentrada en este tramo final y que irán a por todas en estos dos últimos partidos, ya que si no consiguen el objetivo de la Champions no estarán satisfechos con su trabajo.

"Trabajamos cada día para no quedarnos a mitad del camino. Si no logramos nuestra meta, yo no estaré feliz" aseguró el míster del Arsenal.

Los próximos partidos del Arsenal serán ante Sunderland y Everton. El equipo de David Moyes, nuevo equipo de la Championship intentará despedirse de la Premier League realizando un buen encuentro frente a los "Gunners". El Everton que no tiene ninguna posibilidad de jugar Europa la próxima campaña, supondrá la última bala de los hombres de Wenger para alcanzar la cuarta plaza.