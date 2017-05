Michy Batshuayi en el gol del título - Foto: Chelsea FC

Finalizada la jornada número 37 y a una fecha de terminar el campeonato, no se han visto muchas sorpresas en la misma, pero sí se ha visto al a priori favorito para ganar la Premier League, ganarla. El Chelsea de Conte hace historia en The Hawthorns y gracias a un gol que valió 32 millones de euros (el traspaso de Michy Batshuayi) se proclamó campeón para alzar su quinta Premier League.

No obstante, Swansea City hundió aún mas en la tabla a Sunderland (ya descendido) y tomó una bocanada de aire con vistas a la última jornada de liga. Además, un espectacular Phillippe Coutinho marcó dos goles y una asistencia para un sorprendente 4-0 de visita al West Ham United; el mismo resultado ocurrió en el campo de Crystal Palace, donde el equipo de camiseta azul y grana apabulló a Hull City para enviarlo a la Championship la temporada que viene. Por lo tanto, estos hechos hicieron que éste sea el once ideal de la jornada 37 de la Premier League:

La formación utilizada será un 4-2-3-1

Portero

Artur Boruc

El portero polaco de 38 años y más de 100 kilos ha sido duramente criticado en las ultimas temporadas de Premier League. Lo cierto es que este fin de semana se ha transformado en Peter Schmeichel en sus mejores momentos o tal vez en un guepardo corriendo una gacela, ya que ha defendido los tres palos de una manera impresionante para que Bournemouth le gane en la hora a Burnley y pueda escalar un puesto más en la tabla.

Foto: Bournemouth FC

Defensas

Toby Alderweireld

"Último partido en White Hart Lane y te tienes que salir". Eso parece que le han mencionado a Toby Alderweireld en el túnel antes de salir al campo de juego, ya que el belga ha sido un muro en defensa y no dejó pasar a nadie.

David Luiz

Imposible no poner al brasileño en el once, no solo porque ha salvado más de una vez a Chelsea de ganar el partido del viernes, sino también por la fiesta que iba a montar luego. Aunque David Luiz no es solo fiesta, sino también buen juego aéreo y la anulación total de Salomón Rondón, que estaba como principal amenaza.

Van Aanholt

El recientemente lateral llegado a Crystal Palace supo cumplir en esta mitad de temporada con grandes actuaciones, no solo en defensa sino también en ataque. De hecho, en la victoria 4-0 a Hull City el lateral se despachó con un buen gol para dar cifra final al encuentro.

Kyle Naughton

Salvó a Swansea, se convirtió en héroe. Eso fue lo que hizo el lateral inglés ex Tottenham, después de una gran asistencia de Ki Sung Yueng. Un gol en el inicio del segundo tiempo, para terminar de liquidar a un ya descendido Sunderland, que hace pensar a Pochettino sobre la vuelta a los Spurs.

Foto: Getty Images

Mediocampistas centrales

Ki Sung Yueng

Como se ha mencionado anteriormente, además de Kyle Naughton, otro que ha ayudado a salvar a Swansea del descenso ha sido el coreano. Gracias a sus grandes pases entre líneas y a su solidez defensiva, supo cómo manejar los tiempos y así dormir el partido en situaciones clave.

Victor Wanyama

Otro que debía estar sí o sí en este once era el keniata. Otra roca defensiva en el centro del campo, que hacia recordar a Patrick Vieira reencarnado en él. Además, tuvo la suerte de marcar un gol después de un potente cabezazo que abrió el partido en el último encuentro disputado en White Hart Lane.

Foto: Spurs FC

Extremos o puntas

Wilfried Zaha

Como un puñal por la punta el inglés hizo lo que quiso con la pobre defensa de Hull City, incluso le dio para tirar algún que otro lujo y hacer delirara la afición de Crystal Palace que además de gritar el primer gol de su autoría en el partido, coreó su nombre en el final del mismo.

Phillippe Coutinho

El mediocentro ofensivo brasileño reconvertido en extremo dio que hablar esta temporada. Pero aún más en el partido de este domingo, donde marcó dos goles en menos de cuatro minutos para sentenciar el partido en el olímpico de Londres y también le dio tiempo para darle un gran pase a Sturridge para que anote el primero gol de los rojos en el encuentro.

Foto: Getty Images

Mediocampista ofensivo o "10"

David Silva

Ha vuelto, el mago ha vuelto. Como en temporadas pasadas el internacional español hace delirar a los ciudadanos con su magia. Un partido cerradísimo y repleto de lesiones fue abierto por David Silva, donde rondando la media hora abrió el marcador para que cinco minutos mas tarde, Manchester City se pusiera 2-0 y entre en Champions.

Foto: Manchester City FC

Delantero Centro

Michy Batshuayi

Tu equipo va empatando, si gana es campeón, tu entras al minuto 76, en el 80 has marcado, y tú tan ancho. Así fue Michy Batsuayi este fin de semana, un jugador que no ha tenido muchos minutos este año, que no ha marcado muchos goles, y que incluso se rumorea que a pesar de este acto de gloria, va a ser traspasado. Todo eso a él no le afecta, ya que cuando entra, trata de dar lo mejor de él, corriendo hacia el balón en todo momento y ganado las pelotas divididas. Él es el campeón.

Foto: Getty Images

Si este 4-2-3-1 fuera un equipo de la liga, sin duda que daría que hablar, una defensa más que sólida, con dos laterales que son unas balas, laterales de ida y vuelta, que no solo atacan y ahí se quedan, sino que siempre bajan. Dos rocas en la mitad del campo, una más destructiva que la otra, pero con gran capacidad técnica. Otras dos balas en las puntas, con Phillipe Coutinho un poco más libre para que pueda crear juego y aliarse con el número diez: David Silva, que sin duda alguna, no parará de habilitar a Michy Batshuayi en la delantera, un número nueve que con algún que otro partido arriba y continuidad, dará que hablar, incluso capaz de marcar el gol del campeonato.