Victoria de campeón

El Chelsea disputó el encuentro contra el Watford en el Stamford Bridge frente a su estadio una jornada después de proclamarse campeón de la Premier League en la presente temporada 2016/2017, ante su estadio y ante su gente. Tanto los jugadores como Antonio Conte fueron recibidos con una atronadora ovación para los integrantes del equipo, a los que le reconocen la temporada fantástica que han realizado, y también para el técnico italiano, quien ha conquistado la Premier y el corazón de los aficionados 'blues' en su primer año al frente del club londinense.

Con un once plagado de jugadores que no han tenido muchos minutos en esta temporada, Antonio Conte dio el premio de disputar este partido al arquero Begovic, Ake, Chalobah y a Terry, entre otros, y al héroe de la pasada jornada, Michy Batshuayi, quien marcó el gol que les dio el campeonato. Por su parte, el Watford del italiano Walter Mazzarri salió con un once competitivo, no se guardó nada un Watford que vive en la zona tranquila de la clasificación, el equipo visitante realizó el pasillo a los campeones.

El encuentro comenzó con un ritmo algo bajo, el Chelsea controlando el tiempo del partido pero sin romper mucho las líneas o desestabilizar a la defensa del Watford que no sufría en exceso atrás, hasta que John Terry, la leyenda del Chelsea, abriría el marcador en el minuto 22 de la primera mitad. En un saque de esquina favorable al equipo local, aprovechó un balón muerto dentro del área pequeña, se tiró y con la izquierda logró introducir el cuero dentro de la portería de Gomes. Un buen regalo para el capitán eterno del Chelsea.

A los dos minutos, John Terry iba a ser el protagonista del siguiente gol, pero esta vez para desdicha de los suyos, no despejó con contundencia un balón sin peligro dentro de su área, en un error impropio del inglés, y la dejó hacia atrás a la cabeza de un Capoue que pasaba por ahí y batió con un testarazo a Begovic, el Watford empataba el partido en una rápida reacción.

Tras el empate, el Chelsea comenzó a mover más rápido el balón, y el juego aceleraba en las botas de William y Hazard, dos de los jugadores más activos del encuentro, hasta que llegó el segundo gol que ponía la tranquilidad momentánea en el Stamford Bridge, lo marcaría César Azpilicueta, quien estaba sustituyendo a Víctor Moses en el flanco derecho, el jugador español golpeó el balón fuerte y raso y se coló por la esquina inferior derecha de un Gomes que no llegó a atajar. Celebración con beso en el escudo del pamplonica, era su primer gol en la Premier League.

Ya en la segunda mitad, el Chelsea salió con la intención de aumentar la distancia en el marcador con el Watford, y tuvo la recompensa muy pronto, sólo cuatro minutos después, cuando en una jugada de córner, Ake le cedió el balón a Batshuayi, quien marcaría a placer un gol que lo llena de confianza para afrontar la temporada que viene.

Cuando la calma parecía haberse instalado entre la afición local, el Watford volvió a reaccionar poniendo el 3-2 en el marcador gracias a Janmaat, el holandés marcó un buen gol en un disparo con la pierna derecha y la puso imposible para Begovic, y Okaka en el minuto 74, marcó el gol del empate a tres cuando sólo llevaba cuatro minutos en el césped. El Watford aguaba la celebración liguera del Chelsea en Stamford Bridge y comenzó a tener ocasiones para dar la vuelta al marcador, con tiros como el de Behrami desde fuera del área.

Okaka marcó el empate a tres. |Foto: Reuters

Sin embargo, Antonio Conte quería ganar el partido, e hizo ingresar al terreno de juego a los españoles Fàbregas y Pedro, rápidamente tuvieron su impacto en el juego, en especial el primero, que volvería a ser decisivo para su equipo entrando desde el banquillo. Si algo caracteriza a este equipo es el carácter que le ha impuesto su entrenador, un entrenador con temperamento, y de esa forma llegó el 4-3 final, una explosión de júbilo invadió el Stamford Bridge. Remontada de campeón.