Guardiola: "En mi situación, en un club grande, ya estaría despedido"

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, pasó por rueda de prensa para analizar el próximo partido ante el West Brom, que cerrará la temporada en el Etihad Stadium, a la vez que hizo balance de la temporada con unas declaraciones que han dado que hablar en Inglaterra.

Guardiola: "En otro club, ya estaría fuera" Tan sólo quedan dos jornadas de Premier League, y los equipos, empiezan a hacer balance de la temporada, y Pep Guardiola ha sido claro: "En mi situación, en un club grande, yo ya estaría despedido. Estaría fuera, seguro. Aquí me han dado una segunda oportunidad" y añadió: "Presión era lo que tenía en el Barça. En ese club si tu estás seis meses sin ganar, estás fuera. No te dan segunda oportunidad", y es que el club ha invertido mucho dinero y, sin embargo, los resultados no han sido los esperados.

Guardiola: "El partido de mañana es una final" Este martes se enfrentan al West Brom. Los locales necesitan sumar cuatro puntos de los seis que les queda por disputar en esta Premier League para asegurar la cuarta plaza mientras que el WBA ya ha hecho los deberes. Aún así, Guardiola no se fía y tiene claro que los de Tony Pulis saldrán a por todas: "Son profesionales, jugarán para ganar. Los equipos de Tony Pulis no juegan pensando que no se juegan nada, es una verdadera final para nosotros y vamos a estar listos. Nuestro partido de mañana (martes) es una final y e del próximo domingo, también. Ya jugamos dos finales contra Crystal Palace y Leicester, tenemos dos más y espero que los jugadores estén centrados y comprometidos", afirmó el técnico español.

E Guardiola: "Zabaleta es uno de los futbolistas más importantes de la historia del City" l entrenador del City, dedicó unas palabras a Pablo Zabaleta, que tal y como informó el club éste lunes, abandonará el Manchester City a final de temporada y mañana podría disputar su último partido con la camiseta citizen: "Tengo mucho respeto por la gente que está en el mundo del deporte durante tanto tiempo. Zabaleta ha estado nueve años. Para reemplazar eso, necesitas a otro que esté nueve años, y no es fácil. Ayudó a muchos otros compañeros y al club mismo para estar donde estamos. Se merece lo mejor, espero que todos los aficionados vengan a animarnos más que nunca, en primer lugar, y para expresar su gratitud para uno de los futbolistas más importantes en la historia del Manchester City, en segundo lugar", comentó Pep al ser preguntado por el argentino