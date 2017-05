Evans: "Mourinho ha sido muy valiente al tomar la decisión de dejar de lado la Premier League"

Evans en su regreso a Old Trafford con la camiseta del WBA. Foto: Premire League

Todo el mundo del fútbol está juzgando la decisión de José Mourinho de jugar los partidos restantes de la Premier League con los futbolistas menos habituales de su plantilla. La mayoría de las voces se han alzado contra el luso pues consideran una falta de respeto que no trate de ganar cada partido pudiendo llegar a adulterar en cierto modo la competición, aunque no todos lo creen así.

Jonny Evans, exfutbolista del Manchester United, ha declarado recientemente que admira al portugués por haber sido capaz de afirmar en público sus intenciones, jugándose todo el año a una sola carta, la final de la UEFA Europa League en Estocolmo. "La Premier League para nosotros en este momento son un puñado de partidos que no queremos jugar", dijo Mourinho tras la derrota ante el Tottenham el pasado domingo.

Mourinho: "La Premier League es para nosotros en este momento un puñado de partidos que no queremos jugar" "Hay que reconocer que Mourinho ha sido muy valiente al salir ante los medios a analizar su decisión dada la situación en la que se encuentran", explicó el central norilandés. "Ha sido un órdago, pero creo que el luso siempre se ve favorito en un tiroteo a un solo partido. Financieramente, es imprescindible para el club y también es una cuestión de orgullo para los aficionados. Sería bueno para todos volver a verles competir en la Champions League", explicó el futbolista que militase en Old Trafford durante casi diez temporadas.

Evans celebrando una victoria esta temporada. Foto: Getty Images

El West Bromwich Albion visita este martes a un Manchester City que depende de sí mismo para confirmar su clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League. Los Baggies fueron testigos de honor de la celebración del Chelsea el pasado viernes al conseguir el título de campeón en The Hawthorns, y Evans espera no volver a ser invitado a una celebración de este estilo.

"No vamos a marcar en cada ocasión que tengamos, así que habrá que crear más" "El último mes hemos sido una sombra de lo que solemos ser, y estamos dolidos y decepcionados. Tras navidad no podíamos dejar de marcar goles y transformar nuestras ocasiones, y ante el Chelsea en cambio tuvimos alguna bastante buena y no pudimos ver puerta. Los jugadores no van a marcar en cada ocasión que tengas, así que tenemos que crear más ocasiones", analizó el zaguero. "Nuestro técnico dice que todo es fruto del trabajo duro, y el lunes y martes siguiente al encuentro viene siempre con nuestras estadísticas para asegurar que estamos esforzándonos como debemos. Creo que está contento con nosotros porque nunca ha tenido que venir y gritarnos por no haber dado el 100%", recordó el jugador de 29 años.

"Pulis ha visto nuestro esfuerzo en cada entrenamiento y como aplicamos todo en los partidos, así que la falta de actitud nunca ha sido un problema para nosotros", finalizó diciendo para silenciar a los críticos.