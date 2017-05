Tim Ream: "Hemos sido los segundos mejores visitantes este año, podemos ganar en Reading"

Ream en un partido esta temporada. Foto: Fulham

El Fulham no consiguió aprovechar la oportunidad de ponerse por delante en la eliminatoria ante el Reading el pasado sábado al empatar a uno ante el Reading de Jaap Stam.

Los Royals se adelantaron en el marcador pero el empuje de los Cottagers hizo que consiguieran la igualdad en un duelo donde los visitantes terminaron con diez futbolistas, y ahora deberán ir a ganar al Madejski Stadium en la noche del martes.

"No obtuvimos el resultado que queríamos" Tim Ream, uno de los protagonistas de los londinenses este curso, no cree que los suyos vayan a tener problema alguno a la hora de salir a por el partido en Reading: "No es en absoluto el resultado que queríamos, no fuimos capaces de jugar a nuestro mejor nivel". "Hay que darle todo el crédito al Reading por venir a nuestro estadio y no dejarnos jugar como solemos hacer. También se le debe dar reconocimiento a nuestros chicos, porque se pusieron 0-1 y con la actitud y la fe adecuada conseguimos empatar", analizó el defensor.

Ream en un encuentro esta temporada. Foto: Fulham

"Desde nuestro empate ellos sufrieron y no pudieron hacer más que aguantar, así que no conseguir la victoria es duro, pero al menos llegamos al segundo encuentro en igualdad de condiciones", explicó.

En los play-offs de ascenso a la Premier League los goles en campo contrario no tienen valor doble, de manera que el duelo será una tabla rasa donde ambos tendrán que salir al ataque. "Hemos sido el segundo mejor visitante este año en la liga, así que vamos al Madejski Stadium con la intención de seguir haciendo lo que hemos hecho toda esta temporada. No hay pánico ni necesidad de cambiar nada, es tan solo cuestión de seguir haciendo lo que llevamos haciendo todo el curso", afirmó el estadounidense.

"No hay pánico ni motivo para cambiar. Tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho todo este año" Sobre la moral con la que llega el vestuario del equipo entrenado por Slavisa Jokanovic, Ream no tuvo duda alguna: "No estamos ni extremadamente confiados ni deprimidos. Estamos decepcionados por no conseguir una victoria en la primera parte de la eliminatoria, pero vamos allí como si hubieramos obtenido un empate a cero, y creo que todos confiamos en nuestras posibilidades en este escenario".

El fútbol ofensivo de los londinenses ha sido la sensación de este curso 2016/17, aunque Ream sabe que en unos play-offs de ascenso, el escenario no es exactamente el mismo. "Este es un mundo distinto y la intensidad a dos partidos es diferente, tienes que saber lidiar con ello y ajustarlo. Tenemos más presión y entendemos que llegamos con mucho ruido a nuestro alrededor por el tipo de fútbol que practicamos y la cantidad de goles que marcamos". dijo el futbolista de 29 años nacido en St. Louis (Missouri).

Ream en el encuentro ante el Ipswich. Foto: Fulham

"También somos buenos con el balón en los pies y a la hora de mantener la posesión, así que tenemos que encontrar una forma de mejorar lo que hicimos el pasado sábado, y tengo confianza absoluta en que los chicos podrán hacerlo. Por suerte estamos todos con los pies sobre el suelo y con la moral adecuada, ni demasiado crecidos ni demasiado deprimidos, queremos hacer el trabajo necesario este martes", finalizó retando a sus compañeros Tim Ream.