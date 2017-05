Previa Manchester City-WBA: Guardiola quiere que la afición sea testigo de la clasificación a Champions

Google Plus

El WBA fue goleado por el City en la primera vuelta del campeonato. Foto: Getty Images.

Manchester City y West Brom se ven las caras en una jornada de partidos pendientes en el que los locales se juegan mucho: si ganan, se clasifican matemáticamente para la Champions League. Es así de simple. El equipo dirigido por Guardiola quiere cumplir, al menos, el objetivo de seguir participando en el mejor torneo de clubes de Europa tras una temporada difícil en la que se prometía de todo y no se ha cumplido nada.

En su primer año como citizen, Guardiola no ha ganado ningún título y pretende coger fuerza este año para ganar todo lo que pueda la temporada que viene. Pero para eso es esencial quedar entre los cuatro primeros de Inglaterra e intentar al menos, jugar la previa en agosto.

Su rival no es el peor enemigo posible, pues el West Brom ya hizo los deberes hace más de un mes certificando la permanencia y últimamente está siendo un mero espectador de las victorias de los rivales que tiene en frente.

El WBA quiere acabar la temporada con una victoria prestigiosa. Foto: Getty Images.

A por la séptima clasificación de Champions League

Si es capaz de ganar el partido, será la séptima vez de forma consecutiva que el Manchester City quede entre los cuatro primeros de la Premier League, eso sí, debería de jugar una ronda previa para poder jugaer la fase de clasificación. Pero eso no es todo, pues tiene posibilidades de quedar en el tercer puesto de la clasificación y así evitar esa ronda previa. Para ello, deberá ganar los dos partidos que le quedan independientemente de lo que haga el Liverpool. El City le queda por verse las caras a WBA y Watford, equipos sin nada que jugarse y que vienen de más a menos.

Si certifica su pase a la Champions, sería algo histórico para el club y agrandaría cada vez más su imagen, siendo una cada vez más, una cara usual en el torneo de clubes más exitoso de Europa.

El WBA finalizó la temporada hace más de un mes

Aunque no hay que vender la piel de conejo antes de cazarle, el City es claramente favorito para ganar este partido por todo lo que conlleva, y es que su rival, el WBA, cumplió sus objetivos hace bastante tiempo. El equipo de Tony Pulis selló la permanencia e incluso en un tramo de temporada se postulaba para pelear por un puesto europeo, sin duda, una temporada exitosa sin ninguna preocupación por mantener la categoría. Jugadores como Rondón, Chadli o John Evans han hecho de este WBA, un equipo que ha luchado para algo más que evitar los puestos de abajo.

Pero el equipo se ha dejado en las últimas semanas. Desde que certificó la permanencia, parece ser que el West Brom ha perdido un poco la forma y ya no está siendo tan competitivo como lo ha demostrado durante los tres primeros cuartos del curso: sólo una victoria en los 10 últimos partidos, y sólo cinco puntos de los últimos 30 posibles. Además, en 2017 no ha ganado ningún partido fuera de casa. Sin duda, una caída en los números de un equipo que acabó la temporada allá por el mes de marzo.

Con un ojo puesto en el Emirates

El Manchester City depende de sí mismo para quedar tercero en Premier League Los chicos de Pep Guardiola tienen claro que su objetivo es ganar el partido para despejar dudas sobre el futuro del equipo. Una victoria ante su afición ante un equipo en horas bajas no parece un ejercicio complicado. Pero como todo en el fútbol es imprevisible, más de un aficionado citizen tendrá puesto el transistor para ver qué pasa en el otro partido que se juega a la misma hora: el Arsenal-Sunderland. El Arsenal no está matemáticamente fuera de los puestos de Champions League y quiere agotar su último cartucho. Por ello, quiere ganar para meterle más presión a Manchester City y Liverpool, pero los de Wenger es el único equipo que no depende de sí mismo para poder clasificarse.

El Arsenal, equipo habitual en la Champions League, podría quedarse fuera después de muchos años, y eso sería el colofón a una temporada desastrosa. Así que tendrá que ir a por todas en el partido que tenía atrasado si quiere seguir con oportunidades hasta en la última jornada de la liga. Por ello, el Manchester City estará presionado por lo que haga el Arsenal, ya que, si los gunners ganan, estarán obligados a hacerlo ellos también.

McClean y Silva disputando un balón. Foto: Getty Images.

Precedentes

Si bien el WBA está en horas bajas y a eso le suma que el Manchester City históricamente le suele ir bien jugar con ellos, la casa de apuestas irá claramente por la victoria del equipo local.

Y es que el Manchester City lleva 10 victorias consecutivas ante el West Brom en Premier League. De hecho, no pierde contra ellos desde hace siete años, y fue en Premier, sino en la Copa de la Liga. Para ver la última derrota citizen ante el WBA hay que remontarse a 2008 con un gol en el último minuto de Roman Bednar, y eso fue en The Hawthorns.

La última victoria del WBA en el Etihad fue hace 14 años cuando por entonces se llamaba Eastlands, pero el equipo local ha sabido mantener una racha de nueve partidos invicto ante su afición.

En el partido de la primera vuelta, fue el equipo de Pep Guardiola quien ganó el encuentro con un contundente 0-4 gracias a los dobletes de Agüero y Gündogan.

Posibles alineaciones inciales

Guardiola tiene a todo su plantel disponible salvo a los ya habituales lesionados: Claudio Bravo, Gündogan y Delph. Se prevé que ponga el mismo once inicial que en el partido anterior contra el Leicester. Salvo sorpresa, seguirá confiando en Gabriel Jesus para que éste sea el hombre más adelantado de su equipo. El resto de los jugadores son los habituales que saca últimamente el entrenador catalán.

Por el lado contrario, Pulis no podrá disponer de los lesionados Phillips y Robson-Kanu. McAuley es duda.