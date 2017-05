Previa Southampton vs Manchester United: Los red devils pensando en la final de Europa League

Google Plus

Ibrahimovic en uno de sus goles en el partido de la primera vuelta. Foto: Premier League.

La Premier League finalizará este próximo fin de semana y antes de la última jornada, los equipos que tienen algún partido aplazado lo disputarán en estos días para llegar al último encuentro en igualdad de condiciones con los demás conjuntos.

Este es el caso del enfrentamiento entre Southampton y Manchester United que disputarán el próximo miércoles 17 de mayo el partido correspondiente a la jornada 28, que tuvo que ser aplazado por el compromiso de FA Cup del Manchester United.

Situación de los equipos

El Southampton buscará conseguir los tres puntos para acabar la temporada lo más arriba posible en la clasificación, ya que se encuentran empatados a puntos con el octavo clasificado, el West Bromwich Albion. Los de Claude Puel vienen de vencer en Riverside Stadium en la pasada jornada ante el Middlesbrough por 1-2 y buscarán ganar sus dos últimos partidos.

Los saints se encuentran en la novena posición con 45 puntos, empatados a puntos con el West Brom que ocupa la octava plaza y tan solo les diferencia un gol de diferencia por lo que tendrá una gran importancia la diferencia de goles en la última jornada. El Southampton está teniendo un problema de cara a portería en este final de temporada y es que, antes del partido ante el Middlesbrough, los de Puel no habían conseguido marcar en cuatro de sus últimos cinco partidos.

El Manchester United vive una situación muy diferente desde hace algunas semanas, ya que los de Mourinho se han centrado en ganar la Europa League, dejando de lado la batalla por los puestos europeos en liga y jugándose su participación europea en la siguiente temporada a una carta, la final de la Europa League en Estocolmo.

Los red devils se sitúan en la sexta posición de la Premier League con 65 puntos, a cuatro del quinto clasificado, el Arsenal. Encadenan dos puntos de los últimos doce posibles y en algunos de estos encuentros, el técnico portugués ha reservado a algunas de sus piezas claves de cara a los encuentros de la Europa League y se intuye que hará lo mismo en este encuentro, ya que en una semana disputarán tres partidos, siendo el último de estos la final de la Europa League.

Historial de enfrentamientos

Southampton y Manchester United se han enfrentado en un total de 120 partidos en los que el balance es claramente favorable al Manchester United, que ha vencido en 63 ocasiones por 27 del Southampton y en 30 ocasiones el partido terminó con empate.

En los últimos partidos, este balance se ha equilibrado ya que de los últimos 7 enfrentamientos de Premier League, el Manchester United solo ha conseguido ganar tres.

El último enfrentamiento entre estos dos equipos fue el pasado mes de febrero, en la final de la EFL Cup en Wembley. En este partido los de Mourinho se llevaron la victoria por 3-2, los saints consiguieron empatar tras ir dos goles por detrás en el marcador pero Ibrahimovic en los minutos finales dio el triunfo a los suyos.

En la jornada 2 de Premier League, el 19 de agosto, el Southampton visitó Old Trafford para medirse al Manchester United en un partido en el que los de Mourinho consiguieron su segunda victoria de la temporada al imponerse por 2-0 a los saints gracias al doblete de Ibrahimovic.

Declaraciones de los entrenadores

Claude Puel ha comentado que "no es una revancha por lo ocurrido en la final de la EFL Cup" y que "es importante estar concentrados en hacer un buen partido". También afirmó que no espera que el Manchester United salga con un mal equipo porque "cuentan con un gran plantilla y aunque haga rotaciones, disponen de grandes jugadores. Nos enfrentaremos a un equipo difícil."

José Mourinho ha admitido que "tienen en mente la final de la Europa League" y que "es muy importante que no haya lesionados" en estos dos partidos. "Pese a esto, vamos a luchar por ganar el partido, no quiero tener un equipo que piense que salimos a no pelear el resultado, quiero un equipo con actitud positiva y espíritu de equipo, comentó Mourinho.

Posibles onces

El Southampton no tiene nuevas bajas para afrontar el próximo partido y McCarthy ha vuelto a los entrenamientos con el equipo.

Por parte del Manchester United, Mourinho ha comentado que los porteros rotarán en estos dos partidos restantes. Fellaini comienza su suspensión de tres partidos y Pogba se perderá el partido por motivos personales.