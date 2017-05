Ryan Mason, a cuatro meses del incidente: "Estoy feliz, con muchas ganas de recuperarme y volver"

Ryan Mason en una entrevista exclusiva con el club. Foto: TigersTV.

Han pasado casi cuatro meses del incidente en el que Ryan Mason se fracturó el cráneo tras chocar con Gary Cahill a finales de enero. Luego de lo sucedido Mason se había enfocado en su recuperación y no había hablado con los medios hasta el momento. Ahora, en una charla exclusiva para TigersTV, el mediocampista de Hull City dio su primera entrevista en la que admitió que regresar al campo de entrenamiento de los Tigers ha sido un paso importante ya que sigue su recuperación día a día sin intenciones de acelerar el proceso.

"Fue uno de esos desafortunados incidentes que suceden en el fútbol"

A pesar de que el incidente ocurrió hace ya bastante tiempo Mason todavía tiene un claro recuerdo de los acontecimientos de la tarde en Stamford Bridge: “Me acuerdo de todo lo con claridad. Fue uno de esos desafortunados incidentes que a veces suceden en el fútbol. Por suerte tuve a la gente adecuada a mi alrededor desde el segundo que ocurrió y he estado recuperándome desde entonces”.

“Es un momento de miedo cuando estás en un campo de fútbol y te das cuenta de que tu vida está en peligro, fue una cosa que sucede una en un millón. Afortunadamente, los médicos y toda la gente a mí alrededor sabían lo que estaba sucediendo y lo manejaron con gran cuidado y profesionalismo. Aprecio todo lo que hicieron por mí en ese día”, dijo el volante de 25 años de edad.

Mason es sacado el campo en compañía de su compañero Dawson | Foto: Chelsea vía Getty Images.

Después de la cirugía, Mason permaneció en el hospital durante ocho días, en los que fue visitado por John Terry y el mismo Gary Cahill, antes de poder volver a casa para continuar las primeras etapas de su recuperación: “Estaba literalmente a dormir todo el tiempo y he tenido problemas con la fatiga, por no mencionar el dolor. No podía soportar el ruido y no podía mantener una conversación, pero eso es todo parte de algo como esto. Estuve seis a ocho semanas fuera de mi casa, así que fue genial cuando me sentí capaz de hablar con la gente de nuevo, incluyendo mis compañeros y el entrenador”.

"Fue fantástico hablar con alguien como Petr Cech porque ha pasado por algo similar"

Otra persona con la que Mason ha hablado en las últimas semanas es actual portero del Arsenal Petr Cech. El checo sufrió una fractura con hundimiento de cráneo cuando jugaba en el Chelsea en 2006, pero volvió a consolidar su posición como uno de los mejores porteros del mundo.

“Fue fantástico hablar con alguien como Petr porque ha pasado por algo similar. Él me ha dado consejos y me habló de lo que se puede esperar. Me ha dicho que no me preocupe acerca de ciertas cosas, y mentalmente y psicológicamente ha sido genial pasar tiempo hablando con él”, aseguró el inglés.

Cech en el momento de su lesión en 2006 | Foto: Getty Images

“Nos fijamos en lo que Petr volvió a alcanzar después de su lesión en la cabeza y es bastante notable. Hay un montón de estudios que se centran en este tipo de lesiones, pero nunca se puede entender plenamente hasta que haya estado en esta situación por sí mismo. Estoy muy agradecido de que Petr se acercó a mí y mi familia y se tomó el tiempo para venir a verme para ayudarnos a través de esto”, continuó diciendo el jugador de los Tigers.

"Volver al campo de entrenamiento es un gran paso para mí"

La recuperación de Mason llegó a su siguiente paso hace dos semanas cuando regresó al campo de entrenamiento en Cottingham y, aunque le tomará un tiempo para ajustarse, está contento de estar de nuevo entre sus compañeros de equipo: “Volver al campo de entrenamiento es un gran paso para mí. Hubo momentos en que simplemente no podía estar cerca de ruido, y la gente hablando en la misma habitación hubiera sido demasiado para mí”.

“Pero siento que este es el momento adecuado para volver aquí. Todavía estoy un poco preocupado por el medio ambiente debido a que el campo de entrenamiento es un lugar ruidoso cuando tienes 30 o 40 chicos todos en la misma habitación, así que estoy respetando lo que mi cuerpo me está diciendo”, reveló el ex Tottenham.

Los médicos de Hull atienden a Mason el en campo | Foto: BPI.

A pesar de la mejoría, Mason, quien fichó para Hull City en un fichaje récord a principio de temporada, no pretende apurar su retorno y asegura que se toma las cosas día a día: “No hay ninguna escala de tiempo y estoy tomando las cosas día a día. Tengo un poco de fuerza, pero todavía estoy con una gran cantidad de fatiga.

"Estoy tomando las cosas día a día"

"Como dije, estoy respetando mi cuerpo y escuchando lo que me está diciendo. Lo que pueda hacer, lo voy a hacer y lo que no puedo hacer, no lo haré. Todavía estoy teniendo citas con el cirujano y personas que se especializan en equilibrio en Londres, y que es, además del personal médico del club que han sido fantásticos”, agregó.

Por último, el volante aseguró que el incidente le ha cambiado la perspectiva en la vida: “Cuando algo grave como esto sucede, por supuesto, la visión y perspectiva cambian. Siempre he sido una persona que aprecio lo que tengo y a la gente a mí alrededor, pero algo como esto te hace apreciar todo eso mucho más”.

“Quiero disfrutar de todos los días ahora y cada día que paso en este club de fútbol. Voy a tener una sonrisa en mi cara. Quiero disfrutar del tiempo con mi familia y mi novia. Quiero disfrutar de la vida. Estoy feliz ahora que estoy en un lugar positivo, mi mente está bien y tengo muchas ganas de recuperarme y volver como en un mejor jugador”, concluyó Mason.