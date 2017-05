Huddersfield Town y Reading buscarán en Wembley su plaza en la Premier League

El mundo del fútbol siempre deja sorpresas, y la temporada del Sky Bet Championship 2016/17 no iba a ser menos. Tras una muy igualada temporada regular donde tan solo destacaron el Brighton and Hove Albion y el Newcastle United por lo positivo, y el Rotherham por lo negativo, el resto de conjuntos tuvo que esperar hasta casi el final para conocer su destino.

En las semi finales de los play-offs de ascenso se plantaban Fulham, Sheffield Wednesday, Reading y Huddersfield Town, con claro favoritismo de los dos primeros. Sin embargo, serán los dos últimos los que busquen a partido único en el incomparable marco de Wembley el asegurar su plaza en el próximo curso de la Premier League.

Cottagers y Owls se han visto claramente perjudicados por el sistema de play-offs que no premia los goles en campo contrario, de manera que los conjuntos más centrados en su defensa han conseguido mantener el poderío ofensivo de sus rivales a raya. Reading y Huddersfield concedieron un gol en sus respectivas eliminatorias cada uno ante dos de los combinados con más dinamita en ataque.

Por primera vez en mucho tiempo, la diferencia combinada de goles entre los dos finalistas será menos a los 10 goles. En la 2015/16 fue de un total de +55, en la 2014/15 de +71, en la 2013/14 fue de +48, en la temporada 2012/13 fue de +38. Un año antes, en la 2011/12 la diferencia fue de +53 y en la 2010/11 de +51.

Los Royals salieron vivos de una primera eliminatoria donde se pusieron por delante y terminaron pidiendo la hora tras la expulsión de su capitán Paul McShane.

Tim Ream ya avisaba antes del partido que no los londinenses saldrían a por el partido como suelen hacer, pero entiendo que una semifinal de play-offs de ascenso es un mundo completamente diferente.

Obita y McShane se perdieron la vuelta para el Reading El Reading se vio obligado a hacer dos cambios importantes, el del ya mencionado McShane y el de Jordan Obita, autor del gol en el encuentro de ida, ausente por lesión en esta ocasión.

Tras una primera mitad de claro dominio visitante, Yann Kermogant, mejor jugador en Championship del mes de abril, superó al defensor Cottager Tomas Kalas (cedido por el Chelsea) para que este terminase despejando el balón con la mano. El veterano delantero francés no perdonó desde los once metros y desató la locura en el Madejski Stadium.

Poco después John Swift pudo sentenciar la eliminatoria con el Fulham completamente entregado, aunque Bettinelli salvó a los suyos con una brillante atajada. Los 30 minutos finales fueron un espectáculo defensivo del Reading sentado en su área aguantando las embestidas de los pupilos de Slavisa Jokanovic.

"Ellos controlaron gran parte del encuentro, pero supimos defender" En el tiempo de descuento Chris Martin pudo forzar la prórroga, pero en esta ocasión tocaba ver la versión inspirada del siempre peligroso Al-Habsi. "Todos sabemos que es un gran portero, lo ha sido durante toda la temporada, no solo hoy", aseguró Jaap Stam tras el encuentro. "Al-Habsi es un seguro de vida y le pagamos por hacer este tipo de paradas".

"Sabíamos que sería un encuentro duro ante un grandísimo equipo. Ellos controlaron el encuentro tras nustras dos ocasiones iniciales, y es que la verdad, estuvimos un poco nerviosos desde el pitido inicial, pero supimos defenderles con claridad. Tras encontrarnos ese penalti tratamos de defenderles lo más arriba posible para que no pudiesen hacer su fútbol, y conseguimos sacar alguna que otra ocasión", analizó ante las cámaras el preparador holandés.

"Yann es un gran jugador con una técnica exquisita, y sabemos que nueve de cada diez veces, va a transformar el penalti. Ahora tenemos que soñar y seguir trabajando. Debemos tomar algunos riesgos, hay que empezar a prepararse ya para la final", explicó un emocionado Stam.

Yorkshire reclamaba un sitio en su final, pues Owls y Terriers llegaban a los play-offs con la intención de sorprender a su rival en Wembley. El Wednesday también se plantaba en esta semi final como favorito, pues ya el curso pasado tocó el ascenso con los dedos tras caer en la final ante el Hull City.

El Huddersfield Town dominó por completo el encuentro de ida aunque sin acierto

El equipo entrenado por David Wagner ha sido la revelación del campeonato con una plantilla llena de futbolistas de perfil bajo de los que el alemán ha sabido sacar lo mejor. El encuentro de ida terminó con un empate a cero donde los de Carlos Carvalhal pudieron considerarse afortunados de haber salido vivos del John Smith Stadium. Kieran Westwood se convirtió en el salvador de los Owls y por ello el preparador portugués declaró haber terminado tan solo moderadamente contento con la igualada, sabedor de que fueron con mucha diferencia, el peor equipo sobre el terreno de juego.

El destino sin embargo le deparaba al arquero Terrier la eternidad al convertirse en el partido de vuelta en el héroe de los suyos al detener el último penalti de la eliminatoria.

El futbolista cedido por el Liverpool se perdió el partido de ida por suspensión y regresó al once titular de Wagner, al igual que Hutchinson en el Sheffield Wednesday. Barry Bannan pasó a la banda izquierda y con elló Carvalhal trató de conseguir el control del balón.

En los primeros minutos se pudo percibir pánico entre los 22 protagonistas por cometer un error letal, y no sería hasta el minuto 25 cuando Izzy Brown (cedido por el Chelsea) tuviese una ocasión clarísima. El pase de Nahki Wells lo desperidició el internacional sub-21, pero sirvió como aviso a los locales que debían despertar si no querían que Hillsborough se les echase encima.

Fletched a pase de Bannan adelantó a los Owls en el minuto 51 En el minuto 51 llegó el primer tanto del partido y de la eliminatoria, cuando Bannan encontró espacio en el costado izquierdo para asistir con precisión a Fletcher. El delantero escocés demostró porque ha sido uno de los más laureados de esta categoría al superar por arriba a sus contrincantes para poner el 1-0 en el luminoso.

Los Terriers despertaron, sabedores de que ya no había más margen de error, y Wagner decidió sacar del terreno de juego a un renqueante Elias Kachunga para dar entrada a Collin Quaner. El gigantón alemán puso en jaque una y otra vez a la defensa local y ayudó a que Wells recuperase la movilidad suficiente para poner a prueba a Westwood una y otra vez.

Un centro de Quaner a Wells terminó con Tom Lees introduciendo el balón en su propia portería, condenando a los allí asistentes a 30 minutos más de nervios.

En la prórroga Jordan Rhodes y Nahki Wells tuvieron una ocasión clara para cada equipo, pero el cansancio ya estaba pasando factura y estaban condenados a la tan temida lotería de los penaltis.

Jack Payne en los Terriers y Sam Hutchinson para los Owls marraron sus penales, mientras Fernando Forestieri contempló con tristeza como Danny Ward detenía su lanzamiento para dar el pase a la gran final de Wembley al Huddersfield Town.