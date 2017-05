Pochettino asegura que seguirá siendo entrenador del Tottenham

Pochettino en rueda de prensa. | Foto: www.tottenhamhotspur.com

El Tottenham, tras despedirse de White Hart Lane, encara los dos últimos partidos de la temporada sin nada en juego. Sin embargo, Pochettino, con la cabeza ya en la próxima campaña, ha querido tratar en la rueda de prensa asuntos muy importantes sobre su plantilla. Las lesiones de hombres importantes y hasta su puesto en el club, han sido algunos de sus temas centrales.

La defensa, mermada

Una de las peores noticias que ha recibido el club es la necesidad de Rose de pasar por el quirófano tras pasar unas semanas fuera de los terrenos de juego. Aunque todavía se desconoce la duración de su recuperación, el técnico quiere ser prudente para evitar males mayores: “Le deseamos una rápida vuelta porque será bueno para nosotros. Es un momento difícil para él, después de tres meses y dos semanas sin jugar, pero estamos aquí para apoyarle y ayudarle a volver lo antes posible. Pero hay algunos periodos de su recuperación que no podemos acelerar”.

Con la baja de Rose y las confirmadas también de Walker y Trippier, el Tottenham parece estar necesitado de laterales para terminar esta temporada: “Tendremos diferentes opciones para jugar, diferentes jugadores. Puede que cambiemos de formación. Es bueno para nosotros ser creativos, una vez más. Es cierto que no podemos cambiar la clasificación, pero es importante intentar ganar los dos partidos, competir. Creo que necesitamos terminar bien. Ser segundo es bueno para nosotros, pero ahora necesitamos acabar con buenas sensaciones”.

Bonita despedida de White Hart Lane

El pasado domingo finalizó la temporada de los Spurs como locales y con ella también la vida del mítico estadio londinense del que eran propietarios. Tras el triunfo ante el United, se celebró un acto de despedida que no dejó indiferente al entrenador argentino: “Fue un día muy emocional. Un día fantástico. Siempre estará en mi memoria. Creo que fue un momento fantástico para disfrutar y recordar. Es imposible acabar de mejor modo. Fue un gran momento para compartir con las leyendas, el equipo, los jugadores, con todos”. Este fue el mejor día de la temporada para el entrenador, según comentó a los medios, por la actitud general en el estadio: “El equipo estuvo bien, somos segundos, imbatidos en casa. Nuestros seguidores están felices por cómo jugamos. El pasado domingo fue muy especial. Hemos pasado mucho tiempo en White Hart Lane y esperamos hasta el final para salir al campo y hacernos fotos con la familia”.

Además del acto, la victoria significaba alcanzar los 83 puntos, más de los que hizo el Leicester la pasada campaña para ser campeón. Pero tampoco este año han sido suficientes para alzarse con el título: “Esta temporada fue más competitiva para el top cuatro y ganar la Premier fue más difícil. Creo que es importante que el equipo mejora y cambia. Estamos muy cerca de ganar, como el año pasado. No es suficiente, pero seguro que la temporada que viene lo intentaremos de nuevo y conseguiremos cosas que esta vez no logramos”.

De nuevo, el Tottenham se ha quedado sin ganar la Premier League. Esta vez fue mejor en el global de la temporada el Chelsea, pero hay algunos puntos en los que los Spurs han superado a los de Conte: “Es difícil decir alguna cosa porque han ganado la liga. Si has ganado la Premier League es porque fuiste el mejor equipo y es difícil analizar por qué. Es cierto que en privado podemos considerar nuestro punto de vista y ver cosas que mejorar, pero no puedes decir que has sido mejor en un área u otra cuando quedas segundo. Si el Chelsea ganó, es porque fue mejor, solo tengo que felicitarles y mostrar mi respeto por ello”.

El futuro del Tottenham se reduce a algunas piezas

Ante la gran explosión de fútbol que ha supuesto la temporada de Dele Alli, es normal que su nombre aparezca en los rumores de fichajes por parte de grandes clubes. Pese a ello, el entrenador del joven inglés no ha querido empezar una discusión sobre lo que deparará a Dele durante el verano y la próxima campaña: “No puedo aclarar los rumores. No se lo he escuchado a él, pero creo que está comprometido con el club”. Ante la posibilidad de venderle, Pochettino ha querido ser claro: “Todos los jugadores queremos que se queden y algunos puede que tengan ofertas. Entonces decidir vender es nuestra decisión. Todos tienen contrato y siempre es una decisión del club mantenerlos o venderlos”. Una situación similar es lo que se rumorea con Kyle Walker. El lateral derecho será pretendido en verano por el Manchester City, según apuntan los rumores, y en este caso Mauricio Pochettino ha sido algo más ambiguo: “Decidiremos al final de la temporada con diferentes jugadores. Quizá alguno se vaya y otros vengan. Es natural, todas las temporada y todos los veranos ocurren cosas en todos los clubes”.

La tercera pieza de la plantilla que parece tener ofertas de otros equipos es el propio entrenador. Sin embargo lo ha tenido claro: estará en Tottenham la próxima campaña: “Hay muchos rumores, pero estoy comprometido aquí. No tengo razones para dejar el club, me quedaré, no os preocupéis. Me veréis el tres de julio para la pretemporada”.

El verano, por tanto, se presenta como un periodo tranquilo en los Spurs. Dele Alli aseguró que eran lo suficientemente buenos para ganar la liga el próximo curso y esa fue la pregunta que recibió el técnico: “Es una buena percepción desde su punto de vista, pero los jugadores son jugadores. Estoy contento con su percepción, pero cuando eres segundo tienes que mejorar si quieres ganar. La temporada que viene será muy distinta porque todos mejorarán sus plantillas. En verano buscaremos la manera de motivarnos y seguir empujando en nuestras actuaciones y encontrando otros modelos de juego”.

Una de las novedades para la próxima temporada será el traslado a Wembley mientras que construye el nuevo estadio para los Spurs. Esa puede ser una de las condiciones que obliguen al Tottenham a adaptarse al gran estadio inglés: “Seguro que la temporada será dura. Los rivales no solo tienen el reto de competir contra nosotros, pero tienen que mostrar su mejor nivel en Wembley. Es una gran oportunidad para cada equipo. Creo que algunos clubes nunca han jugado en Wembley y la siguiente temporada tendrán la oportunidad durante un partido”.

Por último, el entrenador ha tenido que responder sobre la situación de Mouse Dembele. El belga no ha tenido demasiada participación en los últimos encuentros del Tottenham y los medios se han preguntado qué ocurre con el que fuera un fijo en los sistemas de Pochettino: “Está luchando con su pie. Veremos que ocurre después del domingo, necesita ver a un especialista. Está bien, pero no interesa mucho que juegue 90 minutos. Es la misma lesión que tuvo, está teniendo cuidado para estar disponible. Es muy doloroso para él, pero lo está intentando para ayudar al equipo”.

El Leicester no aguantó el ritmo

Su rival del penúltimo partido será el campeón de la temporada pasada. El Leicester este curso no ha podido seguir el ritmo del anterior en gran medida por su participación en Europa: “Esto dice mucho de lo competitiva que es la Premier. Lucharon al principio de la temporada para alcanzar de nuevo el ritmo y la consistencia. Pero la Champions es dura y era la primera vez para muchos de sus jugadores que compartían Premier, Champions y las copas. Esto es bueno para nosotros porque somos los mejores después de dos temporadas, o uno de los mejores equipos”.