Dele Alli respalda a Mauricio Pochettino

Dele Alli durante el choque ante los diablos rojos (Fotografía: Getty Images Europe)

Tottenham Hotspur marcha segundo en la clasificación con 80 puntos, los "Spurs" tienen asegurada su clasificación para la próxima Liga de Campeones de la UEFA y hoy sostendrán un encuentro pendiente a domicilio ante Leicester City en el King Power Stadium. Dele Alli anotó 31 goles desde que fichó por el primer equipo, aunque la prensa especializada especula mucho con respecto al futuro del habilidoso centrocampista inglés, se deshizo en elogios para Mauricio Pochettino e insistió que el equipo seguirá creciendo de cara a la próxima temporada: “Todos estamos unidos por un mismo objetivo, es un buen lugar, el personal es muy amable y servicial. Además todas las partes involucradas siempre permanecemos unidos independientemente del momento que afrontemos. No sé lo que pueda pasar en el futuro, para mí lo más importante es que siempre disfruto al máximo cada partido con este magnífico club. Aún no he tomado una decisión, al final evaluaré todas las ofertas con mi representante”.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino concluirán la presente temporada ante el ya descendido, Hull City, a domicilio este domingo y de cara al mero trámite con los tigres , Dele Alli apunta a prepararse de la mejor manera posible para el último partido de la Premier League. El centrocampista inglés es uno de los principales artífices de la campaña tras haber duplicado su cuota goleadora en todas las competiciones: “Todavía tengo mucho por mejorar, al comienzo de la temporada fallé, pero trabajé duro con el comando técnico para poder recuperar mi mejor versión y ayudé al equipo”. Con respecto a la cuenta pendiente en competiciones europeas fue directo: “No he trabajado mi temperamento, he aprendido de mis errores. No es algo que me preocupe, no busco cambiar pero siempre disfruto jugar al fútbol y quiero ganar todos los partidos”.

Algunos aficionados que amamos el fútbol se preguntan desde ya ¿Tottenham podrá tomar protagonismo en la Liga de Campeones de la UEFA? en este maravilloso deporte todo es relativo, los Spurs quedaron eliminados en los Cuartos de final en la temporada 2010/2011, cada momento es único y deberán replantear su proyecto a largo plazo.