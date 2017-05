Klopp: "Si el domingo tenemos puntos necesarios, será que merecemos jugar la Champions"

Klopp durante un encuentro esta temporada. | Foto: www.liverpoolfc.com

El último partido de la liga inglesa determinará el futuro del Liverpool. Con la visita del Middlesbrough a Anfield, los de Klopp pueden cerrar la temporada en puestos de Liga de Campeones para la próxima campaña. Pero para ello tendrán que subsanar las bajas por lesión que tienen en la plantilla.

Uno de los asuntos más tratados ahora que se acerca el verano es el mercado de fichajes. Después de pasar su primera temporada completa al frente del equipo, Jürgen Klopp quiere reforzar la plantilla en función de las necesidades y las competiciones que vaya a disputar el equipo Red: “Estamos en un proyecto muy interesante. Todos lo pueden ver desde fuera, el humor es diferente y alguna gente es distinta. Pero la base sigue ahí, el tamaño y el poder del club, y la perspectiva. Eso es lo que ha cambiado y lo sentimos así en las conversaciones que estamos teniendo. Pero eso tienen que verlo, sentirlo, y tomar una decisión. El plan A dice ‘no, suena bien, pero...’, el plan B no está seguro y el plan C es lo que quieres tener que fichar si no están los dos anteriores. Pero los futbolistas son muy positivos y sentí eso este año en comparación con el anterior. Fue diferente. Ellos vieron nuestro modo y vieron fútbol. Eso es bueno”.

Una de las características que puede deparar un futuro mejor para el Liverpool es confirmar la plaza de Champions: “Eso puede ser la guinda del pastel. Pero es lo que es y nada más. No deberíamos sonar negativo, pero si la Champions League es la única razón por la que un jugador viene, no tiene sentido para él ni para nosotros. Hace un año, no estábamos clasificados y el jugador se decide por otro club de Champions que solo ha jugado esa competición una vez en su vida. Eso no tiene sentido”. Pese a esa crítica a la idea de negocio de algunos jugadores, Klopp ha reconocido la importancia de quedar entre los cuatro primeros: “Siempre es importante para los jugadores porque es la cosa por la que quieren jugar. El progreso, el desarrollo y la perspectiva positiva de un club son muy importantes para los futbolistas. Somos poderosos en muchas partes del juego y tendremos éxito en el futuro. Para esto, necesitamos jugadores y tenemos muy buenos futbolistas y traeremos algunos más”.

Sin embargo, todo pasa por medirse al Boro el próximo domingo. Con un punto de ventaja sobre el Arsenal, los Reds necesitan hacer lo mismo que haga el equipo Gunner para asegurar la plaza de previa de Champions League. Para ese encuentro en Anfield, la gran duda es Roberto Firmino, que ya se perdió el choque del London Stadium frente al West Ham. Para esta ocasión, Klopp parece que es algo más optimista de lo que fue la semana pasada y la situación es muy positiva: “No hemos podido decidir hasta ahora, pero se siente bien y está cómodo. Hizo muchas cosas esta semana, pero no fue parte del equipo en los entrenamientos. Eso no es un problema después de una larga temporada. Creo que podremos hacer una prueba final mañana. Es este momento, me gustaría decir ‘sí’, antes que decir ‘quizá’, pero no estoy seguro”.

El que no va a estar es Jordan Henderson, que ha visto como una lesión en febrero se ha prolongado durante tres meses y no ha vuelto a disputar ni un minuto con el Liverpool. Aunque se ha ido complicando la situación según pasaban los días, el técnico Red ha defendido que el centrocampista no se ha alejado de sus compañeros: “El problema es que ha sido difícil hacer rehabilitación para esa lesión. Tuve situaciones como esta antes. No sé cuántos jugadores he entrenado en los últimos años, pero un punto común en todos es que siempre que se lesionan piensas ‘hubiera sido mejor que se hubiera roto la pierna o lo que sea porque entonces sabes todo lo que hacer para tratarlo’. Esa es la situación, pero no hubo un segundo en que no tuviéramos la figura del capitán porque Hendo siempre está alrededor de todo. Tiene un papel increíblemente importante, no solo en el campo, también en el vestuario, en Melwood... Siempre está aquí así que no sentimos que no estaba y no lo sentiremos el domingo, por supuesto”. Finalmente, comentó que la recuperación está yendo a mejor: “No hay preocupaciones sobre la rehabilitación, el único problema es que la temporada fue demasiado corta para que le diera tiempo a volver”.

Volviendo a los que sí están disponibles para medirse al Middlesbrough, uno de ellos será Sturridge, que se reencontró con el gol en Londres y será el que ocupe la plaza de Firmino si finalmente no está en forma: “Daniel en forma es un jugador increíble. Es una pena que esa situación no se dé lo suficientemente a menudo”. Pero esa solo será una de las piezas que pondrá sobre el tablero Klopp, que sabe que su equipo necesita ganar para alejar las dudas: “Tenemos que jugar, tenemos que ganar y si tenemos puntos suficientes, mereceremos ir a Champions. Si no los tenemos, no lo merecemos”. Ya que el partido de disputará en Anfield, el teutón ha pedido a los aficionados dar el máximo el último día de la temporada: “Espero no tener que decir nada de la afición. Si tenemos la atmósfera necesaria, es algo que recordaremos los próximos tres meses”.

De cara a la nueva temporada, el club ya está valorando la vuelta de un jugador cedido muy importante: Danny Ward. El portero galés está haciendo una gran temporada con el Huddersfield Town llevándolos a la final del playoff de ascenso a la Premier League y podría ser una de las incorporaciones de los Reds: “Su confianza le ayudó mucho, él salvó la vida del equipo. Me puse muy contento por él. Fue una participación increíble, una temporada maravillosa. Es un gran paso para él, pero no hemos tomado ninguna decisión aún”.