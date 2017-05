Wenger: “Alexis y Özil quieren estar en el club”

Arsène Wenger en la rueda de prensa anterior al partido ante el Everton | Fotografía: Arsenal

Llega el momento de poner el punto y final a la temporada en el Emirates Stadium y da la sensación de que todo sigue como al principio. Las dudas en torno al banquillo y al proyecto Gunner permanecen en pie y ni una campaña de por medio ha conseguido calmar los ánimos en una afición que aún se sigue preguntando quién será su entrenador y quiénes sus máximas estrellas el próximo año. Como no podía ser de otra manera, Arsène Wenger ni ha querido desvelar nada sobre su futuro ni del que compete a jugadores de la talla de Mesut Özil o Alexis Sánchez. Aunque sí ha tratado el tema de estos últimos, lo cierto es que nada nuevo ha saltado en la que ha sido la última rueda de prensa previa en lo que a la Premier League se refiere.

Con la idea de sumar los tres puntos ante el Everton y alcanzar una cifra de 75, el Arsenal sigue soñando con un traspiés de un Liverpool que tiene todo de cara para ocupar una plaza de acceso a la UEFA Champions League. En ese objetivo dice estar centrado el técnico galo, que no olvida que aún tienen por disputar una final de copa que puede ser, una vez más, la tabla de salvación en una temporada gris de los londinenses: “Estamos centrados en ganar el próximo partido y conseguir los 75 puntos. Luego, hay que jugar la final de FA Cup”.

"No hemos ido detrás de Lukaku porque estaba en el Chelsea y les pertenecía"

Delante tendrán a un equipo complicado como es el de Goodison Park. Los dirigidos por Ronald Koeman ocupan la séptima plaza de la clasificación y bien pueden optar al título de equipo revelación de la temporada. Seguro de que “hay que mantener la presión muy alta” para conseguir la victoria, como no podía ser de otra manera todos los focos, en este caso preguntas, han apuntado hacia Romelu Lukaku, un futbolista que comanda la tabla de máximo goleadores ingleses y que ha sido vinculado con el equipo Gunner en algún momento: “Si nos fijamos en su historial y su edad, es impresionante, creo que nadie ha anotado más goles en la Premier League que él a su edad. Creo que cada gran equipo que se enfrenta a él es consciente de que en cualquier momento puede recibir un gol. No hemos ido detrás de él porque estaba en el Chelsea y les pertenecía”.

Sobre otro gran delantero que también pasó por las filas de los Toffees ha querido hablar Arsène Wenger. El tiempo pasa y el final de la carrera futbolística de Wayne Rooney parece estar cerca, algo que le puede devolver al club en el que se formó. Sin saber a ciencia cierta si el interés del inglés está en coger el camino de vuelta, el entrenador del Arsenal lo ve posible: “¿Por qué no? Es posible. Empezó allí, aunque creo que tiene contrato con el Manchester United. No sé si quiere volver o no al Everton, tendrá que tomar una decisión. Si va a terminar su carrera en el Manchester United o va a volver al Everton, no lo sé”.

Finalmente, sí ha tenido que pronunciarse sobre el futuro de dos de los jugadores que más éxitos le han dado al Arsenal este curso. Tanto Alexis Sánchez como Mesut Özil han sido claves en los buenos momentos de los Gunners. Muchos rumores apuntan a que el hecho de no conseguir el pase a la máxima competición continental terminará con ambos lejos del Emirates Stadium. Claro en su discurso, Wenger subraya que “ambos son parte de estos resultados”. “Al igual que yo, ambos son parte de estos resultados. En general, creo que, primero, tienen contrato y, segundo, quieren estar en la Champions y en el club”, añadió. De esta forma, el entrenador vuelve a dejar entre signos de interrogación la permanencia o no de las dos máximas estrellas de un proyecto que, tal y como parece apuntar, estará muy determinado por lo acontecido en esta última jornada liguera.