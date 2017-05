Eddie Howe: “Queremos acabar lo más alto que se pueda”

Google Plus

Eddie Howe durante un entrenamiento | Fotografía: Bournemouth

Separados por apenas dos puntos, nadie podía imaginar que este año Leicester City y Bournemouth estuvieran tan cerca en la tabla clasificatoria. Si la pasada temporada los Foxes sorprendían a propios y extraños alzándose con el título liguero, este año han pasado por innumerables problemas que han provocado un cambio de entrenador y objetivos. Con una meta mucho más clara desde agosto, los Cherries tenían claro que su principal quebradero de cabeza tendría que ser una permanencia que ha llegado con más relajación de la esperada. Un buen inicio en liga y un buen aprovechamiento de las oportunidades en la parte importante de la temporada, han hecho de los del Vitaliy Stadium uno de los conjuntos revelación. Décimos, con cuarenta y cinco puntos, los de Eddie Howe ya han superado la cifra de unidades conseguida el pasado curso, cuando llegaron a 42 con más sufrimiento.

"Hemos conseguido controlar las caídas y los jugadores se merecen mucho crédito"

Seguro de que “ha sido una buena temporada”, el entrenador inglés insta al vestuario “a terminar lo más alto que se pueda”. “Los jugadores no han desconectado y con nuestra buena forma, ha sido una temporada exitosa. Ahora queremos acabar lo más alto que se pueda”, aclaró. Calificando de “duro” el primer año en la máxima categoría del fútbol inglés, Howe destaca que esta temporada “ha sido aún más difícil”. “El primer año fue duro, todo lo que esperábamos que fuera, pero pensábamos que este sería más difícil, como ha sido el caso. Hemos conseguido controlar las caídas y los jugadores se merecen mucho crédito por no dejar su ritmo de trabajo”, concluyó. Repasando alguno de los momentos que se quedarán en la mente de todos los aficionados al Bournemouth, el técnico señala “los dos partidos ante el Liverpool, el empate ante el Tottenham y la victoria ante el Everton, además del empate en Old Trafford, especialmente por las circunstancias”.

Importantes como todos esos rivales y campos fue el Leicester, un conjunto al que Howe no ve demasiada diferencia respecto al curso pasado a pesar de su rendimiento: “Tácticamente, no creo que sean diferentes. Sus puntos fuertes son obvios: la forma en la que gestionan el contraataque, el ritmo y la potencia ganadora que tienen”. Seguro de que “será una prueba muy dura”, Howe está convencido de que su mérito la temporada pasada estuvo en que no les supieron detectar.