Steve Agnew: "He disfrutado aunque sabía que era un reto duro"

Steve Agnew tras un partido del Middlesbrough. | Foto: @Boro

La temporada del Boro terminó hace unas jornadas, cuando se consumó su descenso a Championship. Pero aún tienen que visitar Anfield, donde pueden arruinar la clasificación del Liverpool para la Champions League y así maquillar el final de la campaña en la que volvían a la máxima categoría del fútbol inglés.

Su entrenador, Steve Agnew ha pasado por rueda de prensa para comentar cómo afrontará el equipo su último desplazamiento en Premier y el descenso: "Desde años anteriores, el club ha tenido un muy buen y unido vestuario. Eso fue evidente con el ascenso y eso fue conseguido con trabajo duro y un ambiente exitoso. A eso es a lo que tenemos que volver para la próxima temporada. El grupo entero ha jugado muchos partidos de Championship y ha tenido éxito. Necesitamos gente experimentada y traer más hambre, jugadores comprometidos también".

El Liverpool ya goleó al Middlesbrough en el primer encuentro entre ambos, donde recibieron tres goles en un buen partido de los de Klopp. Pero las circunstancias han cambiado en los dos equipos: "Tenemos que preparar el partido que viene. Hacemos todo el entrenamiento y el análisis para el equipo que va a visitar Anfield y hacer una gran actuación para los aficionados que viajan". El lugar para cerrar la temporada es uno de los mejores de Inglaterra y así lo valora Agnew: "Anfield es un estadio increíble y estará lleno y con una gran atmósfera. Es un buen partido para nosotros. El Liverpool necesita ganar y habiendo hablado con los jugadores, que todo el mundo lo está esperando".

Además de los tres puntos de Anfield, Steve Agnew tiene otro asunto entre manos, ya que el club no ha confirmado qué pasará con el banquillo al terminar la campaña actual. Por ahora según comenta, no ha tenido conversaciones acerca de ello: "El propietario es el mejor porque te permite seguir adelante con tu trabajo. Estoy seguro que hablaremos en algún punto, pero no sé cuándo. La situación es muy delicada debido al modo en que ha terminado la temporada. Habrá mucha reflexión sobre lo que salió bien, lo que fue mal y en qué lugar estamos". "Hay conversaciones que continuarán en verano y el club dará todas las posibilidades para comenzar rápido la nueva temporada", comentó el entrenador del Boro.

Finalmente, el técnico ha analizado lo que ha sido su experiencia al frente del equipo en la Premier League: "He disfrutado de algún modo porque sabía que era un reto difícil. Pero al final de la temporada no conseguimos lo que buscamos y eso ha llegado como una gran decepción. Los jugadores y yo tenemos una buena relación basada en el respeto mutuo, pero juntos no hemos ganado suficientes partidos. Ha sido difícil de aceptar, pero al mismo tiempo he aprendido mucho y aprender sobre ti ayuda a avanzar".