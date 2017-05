Previa Manchester United - Crystal Palace: fin de temporada

Foto: Manchester United

Con la temporada ya terminada llega la última jornada de Premier League de esta temporada. Para el United será una temporada para olvidar, con altibajos y decepcionantes resultados que han hecho posible no meterse en los puestos de Champions esta temporada, algo que el club quería con anhelo. La oportunidad está sin duda en la Europa League contra el Ajax para estar en la Champions. Por otro lado hemos visto a un Crystal Palace de mitad de tabla, del que tampoco ha realizado una gran temporada. Será un partido sin alma, en el que ambos pensarán en la planificación de la próxima temporada.

Mala temporada en la Premier League del United

El United no empezó bien la temporada. Los resultados no llegaban y se notaba que era un equipo que le faltaban piezas por encajar todavía. Lo peor era que su juego no daba para ganar los partidos y enseguida vimos un United que se desenganchaba poco a poco de la liga y se centraba en la Europa League donde realmente había posibilidades para ganar la competición. Y así ha sido la temporada de los de José Mourinho. Sin embargo no es justo decir que el Manchester ha jugado mal toda la temporada. El equipo mejoró a finales del año pasado y en esta segunda vuelta el equipo ha demostrado tener mejor juego, aunque no ha podido ganar los partidos por la mala fortuna. También se tiene en cuenta que los jugadores clave como Ibrahimović se lesionaron y dejaron al equipo sin gol.

Es por ello que Mourinho ya planifica la próxima temporada. Falta un delantero y un centrocampista que mueva el juego. Está por ver qué pasa con Ibrahimović, que por su lesión se pierde lo que resta de temporada y puede salir en el mercado de verano. Se ha especulado en el fichaje de Griezmann para la delantera, pero tiene un alto coste y puede que el club confíe en el joven Rashford, pese a que todavía está un poco verde sobre el terreno. Para el centro del campo suena muy fuerte el fichaje de James. El colombiano puede ser el sucesor de un Wayne Rooney sin alma y fuera del equipo que puede volver al Everton para retirarse. Lo que está claro es que este verano el United se moverá para buscar las piezas de este rompecabezas que a Mourinho todavía no le ha acabado de convencer.

En este último partido se espera que el equipo salga con los suplentes para dar descanso a los jugadores titulares para la gran final que les espera a finales de mayo contra el Ajax en la Europa League, por la lucha para entrar en la Champions League.

Llega un Crystal Palace confiado

El Crystal Palace podría terminar de abrir la herida al Manchester United en el final de la Premier en Old Trafford. Los de Sam Allardyce estarán otra temporada en la máxima categoría del fútbol inglés. Sus últimos partidos no han sido buenos y han tenido derrotas dolorosas como la del City, que les metió cinco, o en casa cuando recibió dos goles contra el Burnley. Sin embargo el último partido fue una dósis de confianza a un equipo sin alma: cuatro cero al Hull City. Allardyce necesitaba una victoria así. Ahora llegan a Old Trafford y jugarán contra un equipo que no le ha ido nada bien en las últimas jornadas de Premier, aunque es un equipo más fuerte que los de Londres.

Resultados históricos

Entre ambos equipos se han jugado un total de 50 partidos. El United ha ganado treinta y tres , se han empatado diez y el Crystal Palace sólo ha ganado siete. El partido con más goles entre ambos fue el del 18 de diciembre de 2004, cuando el United ganó por cinco goles a dos al Palace. El úlitmo partido entre ambos se produjo el 14 de diciembre del 2016 y el United también salió victorioso por dos goles a uno.

Posibles alineaciones

Los lesionados en el Manchester United son muchos: serán baja segura, Ibrahimović, Shaun-Williams, Rojo, Fosu-Mensah, Shaw, Young. Serán posibles bajas: Pogba, Fellaini, Bailly y Mata. En el Crystal Palace son baja segura: Sahko, Wickham y Soare. Serán posibles bajas Cabaye, Townsend, Dann y Jonathan Benteke.