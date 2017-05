Silva pone en duda su continuidad en Hull City: "Mi objetivo es trabajar en la Premier"

Marco Silva. Foto: Hull City.

El entrenador de Hull City, Marco Silva, habló en conferencia de prensa de cara al último encuentro de la temporada para los Tigers, quienes jugarán el próximo año en el Championship tras ser relegados a falta de una fecha. El portugués hizo hincapié en la motivación de sus jugadores para hacer frente al partido contra el Tottenham Hotspur para poner fin a la temporada con una nota positiva. Sin embargo, puso en duda su continuidad como técnico de los Tigers.

"Mi objetivo como entrenador es trabajar en la Premier League"

El descenso de los Tigers se confirmó la semana pasada, pero Silva quiere que su equipo se centre en realizar una buena actuación ante los subcampeones de la Premier League y recompensar el apoyo de los aficionados.

“Quiero que los jugadores jueguen con la motivación de terminar la temporada de buena forma delante de nuestros aficionados. Ese es nuestro enfoque, pero por supuesto que estamos jugando contra un equipo que está en un buen lugar en este momento. Tottenham ha tenido una muy buena temporada y jugaron muy bien al fútbol, pero queremos dar a nuestros fans un último buen resultado esta temporada”, dijo Silva.

Silva no sabe si seguirá entrenando a los Tigers | Foto: Hull City.

A pesar de estar enfocado en el encuentro ante los Spurs, Silva no intentó esconder su decepción y la frustración de no haber podido evitar el descenso de los Tigers: “Por supuesto, la decepción y la frustración se sigue sintiendo porque no hemos logrado nuestro objetivo de mantenernos en Premier. Es tiempo para analizar y creo que hemos mejorado de manera colectiva y hemos mejorado en lo individual. Pero no hemos logrado nuestra meta y eso es frustrante y decepcionante.”

"Es frustrante y decepcionante no haber logrado nuestro objetivo de mantenernos en Premier"

Pero sin lugar a dudas, lo más interesante de la rueda de prensa fue que el portugués puso en duda su futuro como entrenador de Hull City, asegurando que todavía no ha tomado una decisión sobre si seguirá o no al frente de los Tigers a pesar de que el club ya expresó sus deseos de seguir contando con su servicios.

"Mi objetivo como entrenador es trabajar en la Premier League. Es una gran decisión, en este momento no tengo una decisión tomada y tengo que analizar qué es lo mejor para mi carrera. Todo el mundo sabe que cuando se tiene la oportunidad de trabajar en la Premier League, no quiere trabajar en el Championship, es algo normal. Por supuesto que el club quiere mantenerme y ahora no se trata sólo si quiero [permanecer] o no, necesito para analizar otras cosas”, dijo Silva, que se reunirá con los propietarios de Hull el día miércoles para resolver su futuro.