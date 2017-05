Previa Swansea - West Bromwich: un partido para cerrar la temporada con honor

Google Plus

La Premier llegó a su final de temporada, ya con casi todo decidido en ambos extremos de la tabla. Por un lado los descendidos ya están más que claros, y por el otro ocurre lo mismo con campeón y sub campeón, a la espera de los equipos que irán a competiciones europeas la próxima campaña, que también están definidos, mas no en qué posiciones exactamente. Sin embargo, para cerrar la temporada se presentan otros duelos atractivos, como el de Swansea y West Brom, que ya no tienen más nada que buscar, salvo el honor para finalizar su campaña.

El equipo de Gales ocupa actualmente la décimo séptima posición con 38 puntos, a dos del Watford (que irá frente al Manchester City), mientras que el WBA comparte la novena casilla con el Bournemouth, ambos con 45 unidades, a una sola del Southampton. La trascendencia del duelo pasa por cerrar la temporada con honor y una victoria, más que por un objetivo particular, ya inalcanzable, como algún puesto de competición europea o la salvación misma, pues ya ambos la tienen asegurada.

El Swansea con un repunte espectacular

Los locales tuvieron una recta final de campaña más que rescatable, pues desde la jornada 30 tenían clara la única misión de salvarse. En los últimos cuatro encuentros por liga sumaron un total de tres victorias, y gracias a ellas llegan a este partido con las labores hechas, luego de que su último triunfo ante Sunderland la jornada anterior y la caída del Hull City ante el Crystal Palace les permitieran sellar su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés.

Además de llegar entonados y ya sin presión ninguna al duelo, el entrenador Paul Clement no cuenta para esta jornada de cierre con ninguna baja o lesión, por lo que el equipo que salte al terreno esta tarde debería estar en buenas condiciones físicas.

West Brom, en caída libre

Los visitantes, por otro lado, llegan a esta última jornada con un decaimiento llamativo, pues en las últimas diez jornadas solo consiguieron sacar una victoria y fue ante el Arsenal. Ante esto puede presumirse que de haber estado en instancias de descenso, el panorama del club fuese radicalmente distinto.

Tony Pulis también dejó claro que algunos de sus jugadores tienen un par de golpes, pero que no hay ningún lesionado que se pierda el juego. Las dudas menores se fijan nada más sobre el venezolano Salomon Rondon, quien tenía un problema en un tendón y en Gareth McAuley, que lo presentaba en el muslo. Asimismo, destaca la incertidumbre con respecto a Matt Phillips, quien también presentaba un problema en el muslo, pero que estaba luchando para llegar al encuentro.

Serie a favor del Swansea

Estos dos equipos se han visto las caras en un total de 11 ocasiones por la Premier League, con un saldo ligeramente a favor de los galeses: seis victorias por las cuatro del WBA y un único empate.

Sin embargo, en los últimos cinco encuentros entre estos dos clubes, cada uno suma dos victorias (obtenidas en condición de local) y un único empate. El último encuentro en el que se vieron las caras se disputó en diciembre del año pasado en The Hawthorns y finalizó con una victoria para el West Brom, en la cual el delantero Salomón Rondón anotó su único triplete en lo que va de Premier.

En el marco de la presente temporada, el Swansea sumó, hasta la última jornada, un total de 11 victorias, 5 empates y 21 derrotas, en tanto que el West Bromwich logró solo una victoria más (12), con 9 empates y 16 derrotas por Premier.

Hablan los entrenadores en su última conferencia previa de la temporada

Paul Clement se refirió a lo que significa llegar a este encuentro ya con la permanencia asegurada, aunque dejó claro que no busca cerrar el año con una derrota. "Estamos encantados de tener un juego de sobra ya con seguridad garantizada, pero todavía queremos terminar con fuerza", indicó el entrenador.

En contraparte, Tony Pulis comentó que no estaba cómodo con los resultados obtenidos en la última fecha, pero que no pueda echar abajo todo lo hecho en el resto de la temporada. "Nuestros resultados han sido decepcionantes recientemente, podemos terminar en la octava posición, lo cual sería un logro fantástico para este club", expresó el inglés.

Lista de convocados

Paul Clement dio a conocer el listado de jugadores con los que contará para el partido: Lukasz Fabianski, Kristoffer Nordfeldt, Jordi Amat, Angel Rangel, Kyle Naughton, Federico Fernández, Ki Sung-yueng, Leon Britton, Nathan Dyer, Wayne Routledge, Jefferson Montero, Gylfi Sigurdsson, Jack Cork, Jay Fulton, Mike van der Hoorn, Mark Birighitti, Fernando Llorente, Borja Bastón, Gerhard Tremmel, Oliver McBurnie, Alfie Mawson, Leroy Fer, Stephen Kingsley, Daniel James, Luciano Narsingh, Martin Olsson, Tom Carroll, Jordan Ayew, Connor Roberts, Connor Roberts.

Tony Pulis también hizo lo propio con la plantilla a su disposición para el día de mañana: Ben Foster, Boaz Myhill, Jonny Evans, Gareth McAuley, Craig Dawson, Claudio Yacob, James Morrison, Chris Brunt, James McClean, Darren Fletcher, Jonathan Leko, Salomón Rondón, Matt Phillips, Sam Field, Kane Wilson, Jack Rose, Nacer Chadli, Nyom, Hal Robson-Kanu, Rekeem Harper, Jake Livermore, Marc Wilson.

Posibles alineaciones

El Swansea saldría con un hipotético 4-3-1-2 mientras que el West Brom partiría con un 4-1-4-1.