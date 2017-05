David Moyes: ''Creo que no hemos merecido terminar de esta manera''

Google Plus

David Moyes se ha despedido esta temporada con un derrota. Foto: Getty Images

Se acabó la temporada. Y se acabó la Premier League para el Sunderland. Al menos en el curso que viene, pues ya se ha despedido de la primera división inglesa con una derrota con goleada incluida. Y es que si el campeón juega contra el último, existe varias opciones en el que el colista salga derrota con una gran diferencia en el marcador, en este caso, 5-1.

''Estamos destrozados por la temporada que hemos hecho'' No ha sido fácil jugar en Stamford Bridge con el equipo ya descendido y con un total de 11 jugadores en la enfermería. Así que David Moyes puso la mejor plantilla posible y, de hecho, dio un pequeño susto al principio del choque al empezar ganando el partido, pero conforme iba madurando el choque, los locales impusieron su calidad marcando cuatro goles en la segunda parte, dejando sin ninguna posibilidad de que el Sunderland ganara el partido.

Aún así, el técnico del Sunderland se mostró descontento por el resultado pero no con el juego de su equipo: ''No creo que mereciéramos terminar de la manera que ha acabado. No es justo el resultado''.

David Moyes analizó la actuación de los suyos destacando la intención del equipo en varios momentos del partido: ''Durante largos periodos del juego, los jugadores han hecho todo lo posible para ganar el partido. El Chelsea es un equipo que está arriba del todo por una razón y tratamos de que la gran diferencia que hay entre los dos equipos se notara lo menos posible''.

''Los jugadores salieron al campo y se abstuvieron bien. Joleon Lescott ha hecho un gran encuentro a pesar de ser su primer partido entero de la temporada después de una gran ausencia. Y lo hizo bien contra un equipo de alto nivel'', elogió al defensa inglés, que tras un año difícil, volvió a jugar un partido.

Moyes dirigiendo a su equipo desde la zona técnica de Stamford Bridge. Foto: Getty Images.

El entrenador ex del Everton entre otros, aprovechó el lance del partido para sacar jugadores de la cantera y así empezar a obtener experiencia en el primer equipo: ''Sacamos algunos de nuestros jugadores jóvenes con nosotros y es bueno para ellos ver lo que es el nivel superior. Con este partido pueden ellos sacar lectura, jugando con algunos de los mejores jugadores del mundo, sus capacidades, sus técnicas,...''. Jugadores como Lynden Gooch empieza a gozar de minutos en el primer equipo.

El Sunderland ha acabado la temporada jugando dos partidos seguidos en Londres, y nada más y menos que contra Arsenal y Chelsea, ambos partidos con derrotas: ''Hemos tenido una semana difícil jugando contra dos de los mejores equipos de la liga, han sido dos partidos muy difíciles''.

''Ha sido doloroso, estamos destrozados por la temporada que hemos hecho, pero ahora tenemos que superarlo rápidamente y prepararnos para volver de nuevo'', así de optimista mira Moyes de cara al futuro en el que los Black Cats dejarán la Premier League 11 años después para volver a la Championship y planificar la temporada para que no se vuelvan a repetir errores del pasado.