Cech: “Mantener el equipo en conjunto es la principal labor”

Petr Cech en sus declaraciones después del partido | Fotografía: Arsenal

Seguro dentro y fuera del terreno de juego, el guardameta del Arsenal es una de las voces autorizadas de un vestuario que habrá que ver cómo encaja el no estar clasificado para la próxima edición de la UEFA Champions League. Este hecho, nuevo en los últimos veinte años de la institución Gunner, no resulta un problema para el cancerbero checo, que pone de ejemplo lo conseguido por el Chelsea: “Creo que el equipo tiene una base sólida, una organización fuerte y todo para estar un año fuera y volver más fuerte, como el Chelsea la temporada pasada. Eso les ha ayudado a no estar involucrados en Europa esta temporada y han puesto toda su energía en la liga”.

"Hemos mejorado en términos de puntos"

Con el objetivo de “respetar todas las competiciones la próxima temporada”, Cech deja entrever que los Gunners no van a desprestigiar una UEFA Europa League que siempre ha convencido poco en Inglaterra. Por otro lado, también insta al vestuario a “continuar con este impulso, ganar la mayor cantidad de partidos y mantener el equipo en conjunto”. Este último punto, al que también había hecho referencia Arsène Wenger en la rueda de prensa posterior al encuentro, merece, según el guardameta, una explicación: “Creo que esa es la principal labor. Es necesario mantener el equipo en conjunto y tratar de reforzarlo en las zonas en las que el entrenador considere. Entonces, estaremos listos para rendir de nuevo”.

Señalando “febrero y marzo” como los meses en los que se pudieron dejar parte de sus aspiraciones, Cech se alegra de haber conseguido más puntos que el año pasado: “Tuvimos cuatro puntos más que el año pasado, por lo que hemos mejorado en términos de puntos. Los otros equipos tuvieron una gran temporada y no fue suficiente para estar entre los cuatro primeros”. De esta forma, acaba un curso 2016/2017 en lo que a la Premier League se refiere, decepcionante para el Arsenal.