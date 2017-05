Bellerín: “Vamos a llegar a la final de FA Cup en un gran estado de ánimo”

Google Plus

Héctor Bellerín atiende a 'Arsenal Player' | Fotografía: Arsenal

Demostrando que puede aportar mucho más que Oxlade-Chamberlain, el lateral derecho español volvió a ser clave en la victoria de su equipo frente al Everton. Aunque sirvió de poco, el triunfo fue lo único positivo en una tarde en el Emirates Stadium en la que se certificó la no clasificación a la UEFA Champions League por primera vez en veinte años del equipo de Londres. Que este motivo pueda ser determinante o no para que Bellerín permanezca en el club Gunner, aún no se sabe, aunque sí existen ciertos temores de desbandada en la institución. Sin aclarar nada respecto a su futuro, el internacional por España coincide con sus compañeros al señalar que “desde el cambio de sistema, las cosas han ido muy bien”.

Esperando aprovechar este buen momento por el que pasan en la final de FA Cup, está un jugador que se ha adaptado a la perfección a ese carril diestro: “Ha sido un gran momento para coger impulso porque, aunque no vamos a ir a la UEFA Champions League, al menos vamos a llegar a la final de FA Cup en un gran estado de ánimo y buen ambiente en el vestuario”. Eso será lo que deban aprovechar un grupo de futbolistas que no podrán contar con su capitán en el césped de Wembley.

"Que se pierda el último partido va a ser difícil"

Laurent Koscielny fue expulsado por roja directa al cuarto de hora del partido frente al Everton por una entrada terrorífica sobre Valencia. Resaltando la importancia del francés, Bellerín ya atisba “un partido difícil”. “Es un jugador muy importante para nosotros y ha trabajado duro durante todo el año. Que se pierda el último partido va a ser difícil”, apunta. De esta forma, y teniendo en cuenta la lesión de Gabriel y el bajo estado de forma de Mertesacker, solo Holding y Mustafi parecen ser los centrales aptos para comparecer en ese partido ante el Chelsea.