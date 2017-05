Mertesacker: “Me he sentido bastante bien”

Mertesacker tras el partido en 'Arsenal Player' | Fotografía: Arsenal

Se dudaba de si el que había sido el capitán del Arsenal durante los últimos años reaparecería antes de que acabara la temporada o no. Finalmente, en torno al minuto 53 del partido ante el Everton, Per Mertesacker saltó al terreno de juego sustituyendo al lesionado Gabriel. Contento de haber podido sumar algunos minutos en la máxima competición inglesa, el alemán aún tenía presente todo lo que tuvo que trabajar en los entrenamientos para poder estar en el momento de forma ideal. Hay que recordar que el central se lesionó en pretemporada y, desde ahí, una serie de recaídas y puestas a punto le han llevado a los planes de Wenger a última hora. Sin conocerse aún el estado del defensor brasileño, puede dar la casualidad que, con la expulsión de Koscielny, sea Mertesacker el que forme pareja de centrales u ocupe una de las tres posiciones de la zaga en esa final de FA Cup que disputará el Arsenal frente al Chelsea.

"Apreciamos el apoyo de la grada"

Sin pensar en esa posibilidad, el alemán valoró su salida al terreno de juego: “Hemos tenido un par de lesiones antes del partido, lo que me llevó a estar en el equipo. Luego, por desgracia, tuvimos una tarjeta roja y otra lesión, lo que me dio la oportunidad de jugar. Me sentí bastante bien, la verdad”. Reconociendo que “lo realizado en el entrenamiento ha dado sus frutos”, el bávaro deja claro que sigue aprendiendo: “Al estar en el terreno de juego con los compañeros he hecho lo que solía hacer durante los últimos quince años. Todavía estoy aprendiendo, pero estoy acostumbrado a ello. No hay que dar nada por sentado, por eso hoy ha sido especial”.

Finalmente, ejerciendo de nuevo de capitán, Mertesacker ha querido agradecer el apoyo a la afición a pesar de no haber conseguido la clasificación para la UEFA Champions League: “Es un ambiente agradable después de una victoria, por lo que apreciamos el apoyo de la grada. No hemos conseguido lo que queríamos, así que hay un poco de decepción”. Esperando que esos ánimos se trasladen a Wembley el próximo fin de semana, el alemán esperará levantar la copa para poner algo de brillo a una temporada oscura como pocas.