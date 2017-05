Evans, ex del Manchester United, segundo refuerzo del Forest Green | Foto: FGR

No han pasado ni dos semanas del ascenso del Forest Green a League Two, y el conjunto entrenado por Mark Cooper ya empieza a reforzarse de cara a la próxima temporada.

Callum Evans ha sido el elegido para reforzar al equipo, y se convierte en el segundo fichaje del Forest Green de cara a la próxima temporada tras la contratación de Lee Collins, que llegó hace unos días procedente del Mansfield Town.

Evans llega al club para reforzar la banda izquierda de The New Lawn. Suele jugar de lateral, aunque también puede jugar por la derecha o en el centro del campo. El futbolista inglés llega procedente del Barnsley, donde únicamente ha disputado tres partidos esta temporada. En febrero, fue cedido al Macclesfield Town, de National League, ahora, buscará hacerse un hueco en el primer club vegano del mundo.

Evans posa con una bufanda del FGR | Foto: FGR

Evans: "Soy un privilegiado por estar aquí" El canterano del Manchester United, donde jugó varias temporadas, ha asegurado sentirse "privilegiado de estar aquí después de la temporada que hizo el club el año pasado". Evans también elogió el gran momento que vive el Forest Green y aseguró que fue uno de los motivos por los que eligió el Forest Green: "El club está en un gran momento, y tienen grandes expectativas para los próximos años".

Cooper: "Necesitamos jugadores que puedan jugar en varias posiciones" Mark Cooper, técnico del Forest Green ha asegurado que, de no ser por el ascenso a League Two, "este fichaje no se hubiera conseguido. Le hemos estado siguiendo durante un tiempo, pero no hubiéramos conseguido su traspaso si no hubiéramos ascendido", y añadió: "Es un jugador versátil y se suma a la flexibilidad que tenemos en el equipo. Le daremos la oportunidad de jugar más fútbol profesional".

La temporada será muy larga, y para un club recién ascendido es importante "tener un número de jugadores que puedan jugar en diferentes posiciones", aseguró Cooper.