Phil Jones, sobre la final de Europa League: "Tenemos que ganar"

Phil Jones durante la entrevista | Foto: www.manutd.com

La final de la Europa League tendrá a dos de los equipos más laureados del continente. Por ello y el estado actual del Ajax, la plantilla del Manchester United no quiere confiar demasiado en el favoritismo que todos indican.

Uno de sus centrales, Phil Jones, cree que el equipo mancuniano tiene la necesidad de ganar esa final: “Tenemos que ganar. Es el momento que va a definir nuestra temporada y necesitamos estar seguros de que ganamos el partido. Queremos estar en Champions League y para eso tenemos que ganar”.

El premio de salir vencedor de la UEFA Europa League es que asegura la participación en Champions. Esta fue la vía elegida por José Mourinho y su plantilla para alcanzar dicha competición, así que se juegan el futuro a una sola carta: “Sabemos que la Champions es el objetivo final, pero necesitamos ganarnos el derecho de estar ahí y eso pasa por ganar el miércoles. Merecemos estar en esta ahí (en Europa League). Merecemos estar en la final, pero tenemos que demostrar y probar que somos los suficientemente buenos”.

Hablando sobre el once que presentará el Manchester United, Phil Jones ha querido comentar que estará al 100% para lo que Mourinho le pida en la final de Estocolmo: “Estoy más que listo para lo que decida el entrenador. Tiene once decisiones duras que tomar pero he dicho que quien sea que juegue, saldrá y hará el trabajo con la mejor de su habilidad. Él ha rotado la plantilla para dar descansos, tener frescos a los jugadores, darles minutos. Creo que tiene un equilibrada la plantilla para el miércoles. La gente que está lista está ansiosa por salir y por ser elegidos”.

La temporada del United ha sido excesivamente larga, con dos competiciones en las que ha llegado a la final (Europa League y Capital One Cup) además de la Premier League. Esto puede afectar en la plantilla cuando se acerca el descanso veraniego: “El Manchester United quiere jugar cada competición y eso significa tener muchos partidos. Podríamos estar decepcionados si no estuviéramos en todas. Eso significaría que no estamos teniendo éxito. Puedo entender que la gente este cansada, pero necesitamos darlo un último empujón el miércoles”.

Finalmente, el inglés analizó lo que ha sido su temporada a las órdenes de Mourinho: “Me habría gustado haber jugado más esta temporada. Tuve algunas lesiones que fueron desafortunadas, podríamos decir. Pero siento que he tenido una buena campaña. Siempre que he salido de inicio creo que hemos perdido solo una vez hasta que volví contra el Arsenal. Creo que puedo jugar más la temporada que viene y mejor”. Sobre su entrenador también ha tenido una opinión particular: “Es un gran técnico con el que trabajar. Esa temporada, hemos disfrutado con él. Incluso cuando estaba fuera del equipo al principio del curso, siempre me dio confianza de que entraría en el equipo si entrenaba y jugaba bien. Cumplió su palabra. Siempre me ha hecho sentir que me quería y le debo mucho por ello”.