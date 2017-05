Previa Ajax - Manchester United: una final de finales

Google Plus

La temporada 2016-2017 del fútbol europeo se aproxima a su cierre, y lo avista nada menos que la final de la Europa League desde tierras nórdicas. Estocolmo es la ciudad elegida para acoger el partido definitorio del segundo trofeo de clubes en el viejo continente, y desde el terreno del Friends Arena, Ajax y Manchester United batallarán en 90 minutos o más para alcanzar la gloria que viene acompañada del trofeo y de un pase directo a la siguiente Champions.

Ese es el incentivo más exquisito para los ingleses, que al día de hoy se quedaron fuera del torneo de clubes por vía Premier, pero también lo es para el Ajax, que aunque sí se clasificó a los play offs de esa competencia vía Eredivisie, desde esa instancia quedó eliminado esta misma temporada, y buscará no caer de nuevo en ese play off que puede ser mortal si la suerte no ayuda en los emparejamientos.

Ambos clubes iniciaron en la competencia desde la fase de grupos en el mes de septiembre, algo que ocurrió por última vez en la campaña 2014-2015 (en aquél entonces lo hicieron Sevilla y Dnipro), y es que la temporada anterior, el Sevilla que resultó campeón, bajo al torneo en el mes de diciembre, proveniente de la Champions.

United a todo o nada

Los “diablos rojos” llegan a este partido tras haber sufrido de más en las semifinales, luego de que su victoria en España (0-1) ante el Celta de Vigo, se pusiese a prueba en Old Trafford con un conjunto gallego que sobre el final quedó a un toque certero de eliminar a los ingleses en un encuentro que acabó con empate (1-1). Y por Premier el United no llega en tan buena forma, pues de los últimos siete partidos solo gano 2, empato 3 y perdió 2, y recién finalizó la liga este último fin de semana.

Los ingleses tampoco podrá contar con toda su plantilla a disposición del entrenador, pues jugadores claves como Eric Bailly y Zlatan Ibrahimović se perderán la final, el primero por suspensión y el segundo por una fuerte lesión, y también lo harán piezas recurrentes como Marcos Rojo, Luke Shaw y Ashley Young, los tres por lesión.

Foto: Manchester United

Ajax, con jóvenes para desafiar a la historia

Los holandeses tampoco se clasificaron a la final con demasiada tranquilidad, pues a pesar de haber goleado en la ida de las semifinales al Lyon (4-1), en la vuelta pendieron de la falta de acierto de los franceses para no caer derrotados por el mismo marcador sino por un gol menos (3-1), que les dio el acceso a esta final. Por la Eredivisie, el Ajax llega en mejor forma, y es que de los últimos 7 encuentros ganó 6 y solo perdió 1, aunque finalizó su liga el 14 de mayo, por lo que llega a este partido definitorio con una semana más de descanso.

Sin embargo, los holandeses tampoco tendrán la plantilla completa para el miércoles, pues cuentan con las bajas del defensa Nick Viergever, quien se perderá el encuentro por suspensión, y del centrocampista Daley Sinkgraven.

Foto: Ajax Ámsterdam

Serie igualada

Estos dos equipos se han enfrentado ya cuatro veces en el pasado, con 2 victorias por cada lado. La primera vez que se vieron las caras fue en 1976, en aquél entonces por la primera ronda de la Copa de la UEFA, con victoria para el Ajax en la ida (1-0) y lo propio para el Manchester en la vuelta en Old Trafford (2-0).

De ahí pasaron 36 años hasta que en 2012 se volvieron a enfrentar por la Europa League, específicamente en la ronda de los dieciseisavos de final, con victoria para los ingleses en la ida en Ámsterdam (0-2) y lo mismo para los holandeses en suelo británico (1-2) en el encuentro de vuelta. Esa fue la última vez que chocaron en un partido oficial.

Los clubes en sus respectivos países

El Manchester United llega a esta final tras haber finalizado sexto en la Premier League con un saldo de 18 victorias, 15 empates y 5 derrotas, y además como campeón de la Copa de la Liga.

El Ajax, por otra parte, arriba a Estocolmo como subcampeón de la Eredivisie con un total de 25 victorias, 6 empates y 3 derrotas en 34 partidos por liga.

Hablan los entrenadores

De un lado José Mourinho encendió la mecha de la final al expresar que los holandeses no deberían estar en la competición, aunque no dejó de hacer elogios a la plantilla rival. "Es un equipo de Liga de Campeones, vienen de la Liga de Campeones. Creo que si un equipo va a la Liga de Campeones y luego no se clasifica, debería irse a casa, sin tener la oportunidad de jugar la Europa League. La Europa League es para los equipos que disputan la Europa League desde el principio, como nosotros", comentó.

"La edad de los jugadores no es importante, la calidad sí lo es. Creo que Ajax hace las inversiones adecuadas en el momento adecuado. Tienen un buen sistema de exploración y educación, esos jugadores no llegan por accidente”, añadió.

Mourinho durante un entrenamiento / Foto: Manchester United

Y del otro, Peter Bosz habló sobre lo que significaba otra final europea para el club y cómo veía a los rivales para el partido. “No me siento presionado porque yo sólo veo posibilidades, todo el mundo está soñando con la final Europea, por lo que esta es una gran oportunidad para nosotros. Tengo una buena y joven selección”, indicó.

“Ellos tienen más experiencia y un presupuesto más grande. Pero nosotros también tenemos un buen equipo; de lo contrario no estaríamos en la final. En los últimos años, mucha gente pensó que era imposible que los clubes holandeses llegaran a una final, pero lo conseguimos juntos”, agregó luego.

Damir Skomina repartirá justicia en el terreno

El 12 de mayo la UEFA dio a conocer que el árbitro elegido para la final de la Europa League era el esloveno Damir Skomina, de 40 años. Es internacional desde el 2003 y fue parte del cuerpo arbitral que actuó en la última Eurocopa disputada el pasado año en Francia.

Esta temporada ha dirigido seis encuentros de la Liga de Campeones y tendrá su primera final el 24 de mayo. Le acompañarán además Jure Praprotnik y Robert Vukan, ambos eslovenos y como sus asistentes; Gianluca Rocchi de Italia como cuarto árbitro; Matej Jug y Slavko Vinčić, también eslovenos como asistentes adicionales; y el igualmente esloveno Tomaž Klančnik como árbitro asistente de reserva.

Foto: UEFA

Lista de convocados para la final

Salvo las bajas, ya se conoce el listado de los 20 hombres seleccionados por Mourinho para estar disponibles en el partido, aunque mañana dos de estos nombres quedarán por fuera de la convocatoria: David de Gea, Sergio Romero, Joel Pereira, Phil Jones, Chris Smalling, Daley Blind, Timothy Fosu-Mensah, Antonio Valencia, Matteo Darmian, Paul Pogba, Juan Mata, Jesse Lingard, Michael Carrick, Ander Herrera, Henrikh Mkhitaryan, Marouane Fellaini, Scott McTominay, Wayne Rooney, Anthony Martial, Marcus Rashford.

De igual forma, Bosz dio a conocer el total de 20 jugadores que tendrá aptos para la final, aunque también deberá dejar dos por fuera el día de mañana: Andre Onana, Diederik Boer, Norbert Alblas, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sanchez, Heiko Westermann, Matthijs de Ligt, Jairo Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, David Neres, Bertrand Traoré, Amin Younes, Kasper Dolberg, Justin Kluivert.

Posibles alineaciones

Ambos conjuntos saltarían al terreno de juego con un 4-3-3.