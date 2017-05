Ronaldo Vieira renueva con el Leeds United por cuatro temporadas

Vieira celebrando un tanto este año. Foto: Leeds United

El Leeds United ha vivido otro año lleno de momentos agridulces, pues tras realizar dos tercios espectaculares de campeonato, se quedó fuera de los puestos de play-offs de ascenso tras un último tramo demasiado irregular.

La continuidad de Garry Monk está en entredicho y los aficionados del histórico club de Yorkshire cuentan con los dedos de una mano los puntos positivos de este curso 2016/17 que acaba de llegar a su fin. Una de ellas ha sido sin duda alguna Chris Woods, máximo realizador del campeonato con 27 tantos, y la otra la irrupción de Ronaldo Vieira.

Vieira ha disputado 38 encuentros oficiales con el Leeds esta temporada El centrocampista nacido en Guinea Bissau se ha convertido en un imprescindible en los planes de Monk a sus 18 años, y desde que llegase en mayo de 2015 procedente del Benfica (sus padres abandonaron Portugal en busca de mejores condiciones laborales) su progresión ha sido meteórica.

Debutó con 17 años a las órdenes de Steve Evans y esta temporada ha disputado 2500 minutos de fútbol oficial con la camiseta del Leeds repartidos en 38 encuentros entre Championship y League Cup.

Foto: Richard Calver

Ronaldo Vieira se proclamó recientemente mejor jugador joven del club en esta temporada que acaba de terminar, y por ello la directiva ha decidido premiarle con una mejora de contrato que le mantendrá en Elland Road hasta el verano de 2021. Además ha sido llamado por el seleccionador inglés sub-20 para disputar el prestigioso torneo juvenil de Toulon.

"Ha sido una decisión muy fácil de tomar. Esta temporada he disfrutado mucho" "Es una tremenda sensación, porque llevo trabajando duro desde que nací. Ha sido una decisión muy sencilla de tomar porque estoy encantado tras una muy divertida temporada donde he disfrutado mucho, tengo muchas ganas de poder seguir aquí cuatro años más", explicó ante las cámaras de la televisión del club el centrocampista.

"Ha sido una buena temporada a nivel personal y espero que los próximos cuatro años sean mejor incluso. Los compañeros me han ayudado mucho y he aprendido mucho de todos ellos, porque si hago algo mal me avisan de cómo debo mejorar. Entiendo que tengo mucho que aprender a mis 18 años y es divertido disfrutar de esta mezcla de jóvenes y adultos. Compartir vestuario con otros chicos del filial es muy bonito y me gustaría que todos podamos llevar una buena carrera en el Leeds United", afirmó.

Foto: Leeds United

Por último y vistiendo la sudadera de la selección inglesa, quiso expresar sus sentimientos en St. George's Park al ser llamado para disputar el Torneo de Toulon con el combinado de Los Tres Leones. "Los últimos dos días han sido muy buenos, el ambiente es magnífico y tenemos muchas ganas de hacerlo bien en Francia. Es un auténtico privilegio poder estar aquí", finalizó diciendo Vieira.