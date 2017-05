Wenger: “No va a ser mi último partido”

Arsène Wenger en la rueda de prensa previa al partido | Fotografía: Arsenal

Cada vez queda menos para que el Arsenal encare el que es, posiblemente, el partido más importante de la temporada. Tras un curso con más luces que sombras, los dirigidos por Arsène Wenger esperan poder derrotar al Chelsea en una final de FA Cup en la que no son favoritos. Además de lo trascendental del partido, este enfrentamiento puede marcar un antes y un después en la institución de Londres. Quién sabe si será el último choque de Wenger al frente de un banquillo en el que ya supera las veinte temporadas. Lo confuso de su futuro se extiende también a Alexis Sánchez y Mesut Özil, dos jugadores que acaban contrato la próxima temporada y que aún no han renovado con los Gunners. Así pues, la final de FA Cup se empieza a jugar en la rueda de prensa previa y terminará cuando el último protagonista de los del Emirates Stadium abandone Wembley, pues cualquier gesto o declaración puede marcar mucho en este final de temporada.

“No va a ser mi último partido, porque voy a quedarme en el mundo del fútbol”

Por el momento, el alsaciano ya ha hablado en la previa de un partido que, según ha apuntado, no será el último. Lejos de poder aclarar su futuro, el entrenador del Arsenal ha puntualizado sin dar ninguna pista: “No va a ser mi último partido, porque voy a quedarme, pase lo que pase, en el mundo del fútbol”. Si esto tiene que ver con un cambio de puesto en la institución londinense o con una renovación para seguir como técnico, nadie lo puede saber, aunque muchos rumores apuntan a que la extensión de su contrato se hará oficial tras la final. Sin aprovechar la oportunidad que se le presentaría tras una hipotética victoria, Wenger prefiere centrarse en salir campeón: “No me importa nada acerca de mí, lo que me importa es ganar el partido del sábado. Cuando uno entra en un partido, en una final de copa, lo que desea es ganar. La última preocupación que tengo es sobre mí en un partido como este”.

Mismo guión han seguido las respuestas sobre el futuro de una de las estrellas de este Arsenal: Alexis Sánchez. El chileno aspira a cotas más altas que las que puede ofrecer el club Gunner, por lo que muchos apuntan a que puede irse tras este partido. Remitiéndose a su contrato, Wenger niega cualquier contacto de otro equipo con el delantero: “No me he preparado para perder jugadores. No tenemos a ninguno finalizando el contrato. Nosotros, como club, tenemos un gran trabajo que hacer en verano para mantener a jugadores como Alexis y poner fin a todas las especulaciones. Alexis no se encuentra al final de su contrato. Hay que recordar que tiene hasta 2018”.

"El equipo ha dado tanto que quieren ganar algo"

Dejando a un lado todo lo que tenía que ver con posibles renovaciones de contratos, la comparecencia ha discurrido más centrada en el partido. Una final de FA Cup que puede suponer mucho para un equipo como el Arsenal. Además de salvar la temporada, conseguir el título haría que los Gunners superaran al Manchester United, que también cuenta con doce trofeos. Por otro lado, Wenger se convertiría en el técnico con más FA Cup, pues, por el momento, ha conseguido seis de las doce con las que cuentan los londinenses. Lejos de ponerse en el foco, espera alzar el título para “coronar lo hecho en los últimos dos meses”. “Yo lo único que quiero es ganar la copa, porque creo que el equipo ha reparado muy bien la situación en el aspecto deportivo. Esa será una buena coronación de lo que hemos hecho en los últimos dos meses. El equipo ha dado tanto que quieren ganar algo. Además de eso, si yo obtengo un beneficio, bien, pero esa no es mi preocupación”.

Lo que sí va a cambiar es el papel del equipo a la hora de encarar el partido, pues ni de lejos el Arsenal se presenta como favorito para alzarse con el título. Un Chelsea que se ha proclamado campeón de la Premier League llega en mucho mejor momento de forma que un equipo lleno de dudas. Poco o nada se parece este escenario a lo visto en la campaña 2014/2015, cuando se deshicieron del Aston Villa por 4-0, o a la temporada 2013/2014, cuando se impusieron al Hull City por 3-2. Sin experimentar grandes cambios en su planificación, Wenger sí reconoce el papel de su equipo: “No va a cambiar mucho el enfoque. Esta vez no somos los favoritos. Está bastante parejo o tal vez el Chelsea está incluso por delante, así que es un poco similar a lo que sucedió en la semifinal ante el Manchester City”.

Los jugadores del Arsenal celebran el gol ante el Manchester City en semifinales de FA Cup | Fotografía: Arsenal

"Tengo hasta el sábado para decidir si juego con tres centrales o no"

Lo que sí va a producir estragos a la hora de afrontar el partido son los graves problemas defensivos que va a tener el Arsenal. Con Mustafi entre algodones, la expulsión de Koscielny ante el Everton y la lesión de Gabriel complican mucho la tarea de alinear una zaga de garantías al contar con Holding como único central en forma. Mertesacker, que apenas jugó media hora en el último partido liguero, parece no convencer del todo por su bajo ritmo de juego, algo que obligará al técnico a decidir si mantiene el esquema con tres centrales: “Todo esto muestra como el fútbol puede ser impredecible, porque jugábamos en casa, la mente estaba puesta en atacar y perdimos dos centrales. Tengo hasta el sábado para decidir si juego con tres centrales o no. Vamos a probar la formación hasta entonces”.

Siguiendo con la enfermería, apartado en el que ha confirmado que “todavía hay dudas con el estado de Mustafi”, Wenger ha desvelado que vuelve Oxlade-Chamberlain y que Alexis Sánchez es duda: “Veremos. Tiene que pasar algunas pruebas y vamos a ver qué sale. Conociendo al jugador, su carácter y su compromiso con el club, no pongo en duda que va a hacer todo para estar en plena forma”. En lo que se refiere a Gabriel el entrenador Gunner ha barajado unos plazos de recuperación entre “seis u ocho semanas”, aunque descarta la intervención quirúrgica al no tratarse de una rotura de ligamentos.

"Vivimos en nuestra propia burbuja y estamos un poco aislados de eso"

Finalmente, y como no podía ser de otra manera, ha tenido que hacer referencia a las medidas de seguridad que se verán entorno a un partido que acogerá a noventa mil personas en Wembley. Consciente de lo sucedido en Mánchester, donde un terrorista detonó una bomba que terminó con la vida de 22 personas que acudían a un concierto, Wenger deja claro que la concentración de los jugadores va por otros caminos: “Tendremos nuestra seguridad habitual. Estamos en un día de partido y, por lo general, no te das cuenta de lo que sucede alrededor. Vivimos en nuestra propia burbuja y estamos un poco aislados de eso”. Por último, ha querido despedirse con un recuerdo para las víctimas: “Quieres que la gente vaya a disfrutar de la vida, pero tienes luego personas que mueren en un concierto. Es inaceptable y muy triste. Estaba en París el 13 de noviembre de 2015 y soy francés, por lo que vivimos en un estado de emergencia desde hace mucho tiempo. Es una conmoción y nuestra solidaridad y compasión es completamente total con la ciudad de Mánchester”.