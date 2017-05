Klopp, sobre el mercado: "Si pudiera, cerraría los fichajes mañana"

Klopp durante el partido en Sydney. | Foto: www.liverpoolfc,com

La temporada futbolística ya ha terminado para el Liverpool y ahora toca trabajar desde la oficina. Con la vuelta a la Champions League, el club inglés necesitará refuerzos que den seguridad a la plantilla y más opciones para Klopp.

El entrenador Red ya quiere empezar a plantear los movimientos que hará desde finales de junio. Pero una de las cosas más importantes para el alemán es que se formalicen cuanto antes para contar con la plantilla cerrada antes de que se empiece a especular con el futuro de alguno de sus hombres: “Me gustaría que pudiéramos traer a los jugadores mañana pero claro que no parece que vaya a ser. El mejor escenario es siempre tenerlos para la pretemporada”. “La situación es diferente con todos los diferentes jugadores, así que veremos. Eso no es un gran problema porque sabemos que si los jugadores que tenemos están en forma y sanos, tenemos una gran plantilla y eso significa que podemos empezar la pretemporada con este equipo”, comentó el técnico tras la victoria en Sydney. “Pero eso no significa que no prefiramos que lleguen antes los fichajes. Me encantaría tenerlos lo antes posible, pero ya veremos que ocurre”, finalizó el alemán.

Una de las zonas del campo que tendrán que reforzar será el centro del campo. Durante esta campaña, las lesiones han lastrado a algunos hombres importantes como Henderson, Emre Can e incluso Lallana durante algunos meses. Además, con el estilo de fútbol que busca hacer el Liverpool, necesita un perfil de jugador como los que tiene, con buen trato de balón y llegada al área rival. Por eso, ha rechazado la incorporación de más hombres defensivos a su centro del campo: “Los segundos balones después de jugadas a balón parado. Otro centrocampista defensivo no es necesario es esa situación, no ayudaría mucho. Los espacios en el medio cuando la contra-presión no funciona, depende de la organización. Lo hicimos mucho mejor en los últimos partidos del curso y mejoramos mucho en el balón parado”.

También tuvo tiempo de elogiar a Mignolet, ya que desde que se hiciera con la titularidad en Premier en detrimento de Karius, parece haber dado un salto de calidad: “Simon hizo un trabajo maravilloso, especialmente en la segunda parte de la temporada con todos los centros que atrapó. La cosa buena es que ahora conocemos nuestros errores, sabemos nuestras debilidades, así que trabajaremos en ellos al 100%, puedes estar seguro”.