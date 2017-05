Garry Monk deja el Leeds United

Monk en un encuentro con el Leeds esta temporada. Foto: Leeds United

No hay un solo segundo de tranquilidad en Elland Road. El Leeds United ha presenciado otra decepcionante temporada donde se han quedado fuera de los puestos de play-offs de ascenso en las últimas semanas de competición.

Todos los halagos de las primeras tres cuartas partes de la temporada hacia Garry Monk por ensamblar un equipo capaz de hacer un fútbol muy atractivo quedaron en nada cuando las cosas empezaron a complicarse. La misma semana en la que Andrea Radrizzani se hacía cargo como accionista mayoritario y aseguraba que una de sus prioridades era asegurar la continuidad del preparador de 38 años, Monk dimitía como mánager de los de Yorkshire.

Radrizzani: "Monk no dice la verdad. Estábamos dispuestos a ofrecerle un contrato de tres años" Los medios ingleses aseguran que el problema llegó cuando Monk no percibió intención alguna por parte de la nueva directiva de ampliarle su contrato más allá de los 12 meses restantes. El ex técnico del Swansea City quería construir un proyecto con el Leeds United y su sensación era que Radrizzani no estaba confiándole todos los detalles del día a día en las oficinas del club. El italiano estaba manteniendo a Monk como alternativa sin darle toda la seguridad de ser el principal protagonista del nuevo proyecto.

Monk en un entrenamiento este año. Foto: Leeds United

"Monk no dice la verdad. Estábamos dispuestos a ofrecerle un contrato por tres temporadas, y su representante nunca contactó con nosotros para pedirnos una vinculación más larga con la entidad. Estamos muy sorprendidos, pero no hay lamentos, a seguir hacia delante", explicaba Radrizzani en las redes sociales sobre la decisión de Monk.