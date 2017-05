Zaha renueva con el Crystal Palace por cinco temporadas

Google Plus

Steve Parish y Zaha al sellar la renovación. Foto: Crystal Palace

Se terminó el culebrón Wilfried Zaha antes de que pudiera incluso comenzar este verano de 2017. El curso pasado el extremo internacional por Inglaterra (ahora representante de Costa de Marfil) estuvo a un paso de cambiar de acera para marcharse al Tottenham, y para evitar tentaciones de los grandes, Steve Parish se decidió a cerrar la renovación de Wilf.

Zaha ha disputado 258 partidos con el Crystal Palace

El Crystal Palace anunció en la noche del jueves la renovación del futbolista por las próximas cinco temporadas, y con ello mantienen al que a ojos de sus seguidores ha sido el mejor jugador de los dos últimos cursos.

Zaha ha disputado ya a pesar de su juventud 258 partidos oficiales con la camiseta de los Eagles en las dos etapas (antes y después de su traspaso al Manchester United) en Selhurst Park, haciendo además 34 goles.

"My corazón le pertenece al Crystal Palace y no creo que nuestra historia aún haya terminado", explicaba el futbolista a la página web oficial del club. "He hablado con Steve y creemos que aún tengo mucho que aportarle al club. Los aficionados han estado magníficos desde el principio y quiero que el curso próximo podamos mejorar aún más. Quiero agradecerle al presidente su confianza en mí y por haber sido una parte instrumental en mi progresión y este camino que estoy recorriendo con los Eagles", explicaba Zaha.