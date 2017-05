Antonio Conte: "No creo que la final de FA Cup sea el último partido de Arsène"

Antonio Conte en un entrenamiento del Chelsea. | Foto: www.chelseafc.com

El trofeo de la temporada en el fútbol inglés concluirá y será celebrado en Londres salga quien salga vencedor. Con Chelsea y Arsenal frente a frente en Wembley por la FA Cup, el entrenador de los Blues ha pasado por rueda de prensa para actualizar la situación de su plantilla de cara a la final.

Lo primero que ha querido resaltar Conte es su sentimiento ante lo ocurrido en Manchester durante la semana. El italiano que dejado palabras de respeto y apoyo a las familias de los afectados por el atentado: “Mañana es un partido importante pero no queremos olvidar lo que pasó en Manchester”. Este hecho ha provocado que la seguridad alrededor y dentro del estadio inglés vaya a tener mucho más protagonismo: “Pienso en la situación cuando yo entrenaba al equipo nacional contra Bélgica; y cuando Francia jugó contra Alemania, ellos intentaron poner una bomba en el estadio. Cuando eso sucede, estás un poco asustado. Pero debes continuar viviendo y enfrentar cada situación así en el buen camino. Eso añade dificultad a tu cabeza, pero tenemos que poder combatir la situación. El fútbol tienes que vivirlo con pasión y entusiasmo”.

Centrándose en lo que pasará en el terreno de juego, Conte ha querido recordarles a los presentes en su conferencia de prensa que ningún jugador de su plantilla se ausentará en ese último partido: “Tengo que tomar las mejores decisiones para el equipo y eso son buenas noticias”.

También ha tenido que responder a los que dicen que su futuro en Stamford Bridge está en el aire. Antonio Conte ha sido muy tajante y ha preferido centrarse en su trabajo: “Tenemos que terminar la temporada, pero empezamos a trabajar en la siguiente. Tenemos el mismo punto de vista que este año teníamos. Seguro que intentaremos mejorar nuestra temporada para el nuevo curso. Tenemos una competición importante como la Champions League y aquí tenemos la misma opinión en club y yo”.

El choque en Wembley puede ser decisivo para su homólogo en el Arsenal. Tras quedarse fuera de la Champions League, el cub Gunner todavía no ha anunciado si Wenger continuará en el banquillo: “Sé muy bien la historia del Arsenal en el FA Cup. Ganaron muchos trofeos en esta competición y yo nunca la he ganado. Es una buena oportunidad para mí de conseguirlo. No creo que mañana vaya a ser el último partido para Arsene. Ha hecho un gran trabajo y solo esta temporada se ha quedado fuera de Champions. A veces puedes subestimar esto: han jugado la Champions League 19 años seguidos. Eso demuestra que su trabajo es bueno”.

Después de comentar esto sobre el técnico rival, Conte no ha dudado en demostrar la admiración a Wenger tras tantos años de trabajo al frente de un gran club: “Cuando estás en un equipo como el Arsenal durante mucho tiempo, todos deben considerarte como uno de los mejores entrenadores. Él ganó mucho, algunos pueden olvidarlo”.

Pero mañana serán rivales en busca de un título que puede redondear la temporada de un Chelsea lanzado desde que alteró su sistema a defensa de tres centrales. Esto, sumado a las bajas del Arsenal, puede ser un factor determinante en el encuentro: “Nosotros pensamos en nosotros mismos, estamos centrados en el partido y en hacer lo que sabemos. No importa quién juegue, si hacemos lo que sabemos”. Una de las grandes bajas será Koscielny, expulsado ante el Everton por roja directa en la última jornada de Premier: “Mañana veremos si podemos explotar esta oportunidad. En estos partidos, como una final, no es importante perder a un jugador y nosotros intentaremos jugar como deseamos hacerlo. Una buena organización es importante, pero no suficiente”.

El choque de FA Cup significará el final de la carrera de John Terry en el Chelsea. Sin embargo, parece que no lo hará desde el once inicial, ya que no ha sido parte de este once en ningún momento durante toda la temporada desde que llegara David Luiz: “Seguro que estará con nosotros y seguro que en el banquillo. Luego veremos en el momento del partido lo que necesitamos cambiar. Nuestro objetivo es ganar otro trofeo y verlo a él levantarlo. Tengo ese sueño y los jugadores también”.

Finalmente, Antonio Conte se ha referido a otro gran futbolista que se retirará al finalizar la temporada: “Es imposible para mi olvidar que marqué dos goles con el equipo nacional italiano y él puso los dos balones en mi cabeza. Totti es un jugador fantástico y yo he jugado con él. Sabía que él quería continuar su carrera. Mi mensaje para él es que haga lo que él sienta que quiere hacer. Su pasión siempre es la misma y debe continuar jugando al fútbol. Es uno de los mejores no solo de Italia, es uno de los mejores del mundo”.