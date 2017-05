Wagner: "Esta es una oportunidad única en la vida"

Wagner saludando a sus aficionados. Foto: PA

El Huddersfield Town está a 90 minutos de completar una temporada de ensueño. Los Terriers no estaban en los planes de nadie para alcanzar los puestos de play-offs de ascenso, y menos aún para liderar la mayoría de la temporada la tabla.

Enfrente tendrán al Reading de Jaap Stam, otro conjunto que no constaba entre los favoritos para llegar a la Premier League, pero que al menos tiene mayor peso histórico (reciente) en la máxima categoría del fútbol inglés. El diseñador de este milagro es David Wagner, antiguo entrenador del filial del Borussia Dortmund y ayudante de Jürgen Klopp que puede devolver a los Terriers a la Premier League por primera vez en 45 años (entonces conocida como First Division).

"Estoy muy orgulloso de formar parte de este grupo de jugadores que saltará al terreno de juego de Wembley el próximo lunes a las tres de la tarde (hora inglesa)", aseguró ante los medios.

"Este grupo se merece todo lo que ha conseguido esta temporada" "Este grupo se merece todo lo que ha pasado y conseguido hasta ahora esta temporada. Esta es sin duda alguna una ocasión única en la vida para nuestros futbolistas, porque han pasado 45 años hasta volver a encontrarnos en una posición como esta, a un paso de volver a la Premier League. Por lo general, un futbolista del Huddersfield Town no recibe llamadas de equipos de la Premier League, pero ahora están muy cerca de conseguirlo", dijo con ilusión.

Foto: Guzelian

Al ser preguntado por el momento en el que empezó a creer en que este milagro era posible, no lo dudó y dijo: "Para mí, fue en Navidad. Ahora ha cambiado todo de una visión a una posibilidad, y de una posibilidad a una realidad. Hace diez meses era una visión, ni siquiera un sueño, porque un sueño tiene pasos para llegar a él, y te despiertas y no sabes dónde estás. Esta visión cambió en Navidad y ahora estamos a un paso de la Premier League. Queremos terminar el año de la mejor manera posible".

"Hace diez meses el ascenso era una visión, ni siquiera un sueño" El equipo que salga victorioso de la batalla del lunes tendrá un bonus de casi 200 millones de libras, el premio más grande en la historia del fútbol, y por ello Wagner ha querido llevarse a los suyos a Portugal, donde han pasado unos días concentrados.

Delante de los medios, repasó además la lista de lesionados diciendo: "No tengo ni idea de si Kasey Palmer llegará a tiempo. Aún tenemos unos días para pensarlo". Elias Kachunga sí forzará para estar en la gran final, y por ello el preparador alemán quiere que todos estén centrados en la batalla de Wembley, incluyendo los rumores que le sitúan en los banquillos de Crystal Palace, Sunderland o Middlesbrough. "En serio, olvidad el tema de volver a un equipo alemán, no llevo tanto tiempo aquí como para saber cómo funciona todo. No tengo muy claro si cuando triunfas te alaban lo suficiente o no, pero seguro que como en todos los sitios si no lo haces bien, te darán la patada", dijo entre risas.

Palmer y Kachunga celebrando un tanto este año. Foto: Huddesfield Town

"Estos rumores no nos preocupan, estamos confiados en poder realizar nuestro trabajo y ya lo he hablado con los futbolistas, porque ellos también leen los titulares. No vamos a desperdiciar nuestra energía en estos asuntos, porque al final del día, cada uno puede hacer lo que quiera, pero en estos momentos, tenemos por delante el partido más importante de nuestras vidas", finalizó diciendo a modo de reto para los suyos.