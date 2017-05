Pardew: "No me interesa el trabajo del Sunderland por mi pasado en el Newcastle"

Pardew durante su etapa en el Newcastle. Foto: Newcastle United

Siguen los rumores sobre el posible sustituto de David Moyes en el banquillo del Sunderland tras su descenso a Championship. Muchos medios aseguraban en Inglaterra que el elegido había sido Alan Pardew, despedido el pasado mes de diciembre tras una terrible racha de resultados con el Crystal Palace.

"Como entrenador, tienes que tener en cuenta estas cosas" Sin embargo, el preparador londinense no ha tardado en descartarse de los futuribles y ha asegurado que con su pasado en el Newcastle United, no tendría posibilidad de dar el salto al Stadium of Light. "Siendo los enemigos mortales del Newcastle no creo que sea el club adecuado para mí. En algunas ocasiones, como entrenador, tienes que tener en cuenta cosas como estas, porque aunque sea un club muy grande, no quiero fichar por un rival de un ex equipo. Son un conjunto muy importante y espero que el próximo año puedan regresar a la Premier League, donde se merecen estar", explicó Pardew.

Pardew celebrando un tanto en el Stadium of Light. Foto: Premier League

Al ser preguntado por cuál será entonces su próximo destino en los banquillos, Pards dejó todo en el aire al asegurar que dependerá de las ofertas. "Todo tiene que ver con el proyecto, con las posibilidades de ascender, o de terminar en buena posición en la Premier League, o incluso de tener una buena participación en los torneos coperos. Nosotros los entrenadores, no tenemos más opción que sentarnos al lado del telefóno y esperar a ver qué pasa", explicó.

"Tengo muchas ideas nuevas y ganas de empezar un nuevo proyecto" "Este descanso me ha venido muy bien para cargar las pilas y reajustar las cosas, porque al final no terminó de ir bien del todo en mi último club", recordó. "He estado viendo mucho fútbol y hablando con gente de este mundo, así que tengo muchas ideas y ganas de empezar un proyecto nuevo", afirmó en una entrevista concedida este pasado sábado en televisión.

Por último, reconoció que en ocasiones el cansancio mental y físico ha terminado pasando factura a la hora de hacer su trabajo: "Es cierto, hay mucho estrés mental en este trabajo porque estás siempre al borde del abismo. Siempre hay algo que arreglar o cualquier cosa relacionada con tu puesto que necesita tu atención. He tenido un buen descanso, pero está claro que echo de menos los banquillos, y sobre todo a los futbolistas con los que desarrollas esa relación, porque ese es nuestro puesto de trabajo".