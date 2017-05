Antonio Conte:"Nuestra temporada sigue siendo fantástica"

Google Plus

Arsenal-Chelsea. Foto: premierleague

El partido se ponía muy cuesta arriba para el Chelsea desde el comienzo, ya que en el minuto cuatro, el Arsenal se ponía por delante en el marcador con un gol bastante polémico del delantero chileno Alexis Sánchez. En la segunda mitad, el jugador "Blue" Victor Moses sería expulsado tras ver la segunda amarilla, algo que descuadraba por completo los planes tácticos de Antonio Conte. Sin embargo, a catorce minutos del final, Diego Costa anotaba el gol del empate, dando esperanzas a un Chelsea, que veía más cerca una posible remontada.

La respuesta del conjunto "Gunner" no se hizo esperar y Aaron Ramsey volvía a poner por delante al Arsenal, marcando el gol que les hacía campeones de esta FA Cup.

Antonio Conte dirigiendo uno de los encuentros de su equipo. Foto: premierleague

"Nuestro inicio de partido no ha sido muy bueno y nuestros rivales han saltado al césped con una marcha más, poniéndose por delante en el marcador muy pronto. En la segunda parte hemos mejorado, sin embargo la expulsión de Moses ha supuesto un duro contratiempo" declaró Antonio Conte.

El técnico del Chelsea fue preguntado por la acción que suponía la expulsión de uno de sus hombres. "En estos momentos no puedo decirte si la decisión ha sido justa o no. En principio he visto contacto sobre mi jugador, pero el árbitro ha tomado la decisión de mostrar a Moses la segunda amarilla. Ha sido uno de los momentos claves del encuentro" dijo el entrenador del Chelsea.

Antonio Conte concediendo una rueda de prensa. Foto: premierleague

Antonio Conte ha asegurado ante los medios que la temporada sigue siendo un éxito a pesar de esta dura derrota, que les ha dejado sin la oportunidad de alzarse con un doblete.

"Debemos estar orgullosos de cada uno de nuestros jugadores. Han dado su máximo nivel en cada partido de esta temporada y han conseguido levantar la Premier League. Nuestra temporada sigue siendo fantástica" afirmó el míster italiano.

"Hemos conseguido 30 victorias en esta Premier League y alcanzar la final de la FA Cup. Espero que la afición sepa valorar nuestro esfuerzo y que estén contentos con el año que hemos hecho" declaró Antonio Conte.