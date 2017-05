Wenger: “La incertidumbre de mi futuro ha afectado a los jugadores”

Wenger se abraza a sus jugadores para celebrar el título | Fotografía: Arsenal

Final feliz a una temporada titubeante para el Arsenal. Tras deshacerse del Chelsea en la final de FA Cup por 2-1, los Gunners sumaron otro título más a sus vitrinas, un título que, por otra parte, sigue agrandando el palmarés de Arsène Wenger. Posiblemente, el francés fuera el gran centro de atención de un partido que dejó una imagen muy positiva de un equipo que llegaba entre dudas y con problemas defensivos. Apretando y poniendo contra las cuerdas a los Blues desde el primer minuto, los del Emirates Stadium salieron decididos a certificar eso de que la mejor defensa es un buen ataque. Con posibilidades de haber ampliado su ventaja al término de los primeros cuarenta y cinco minutos, los jugadores Gunners tuvieron que ver como Diego Costa igualaba el tanto de Alexis Sánchez cuando contaban con un jugador menos. Apenas unos segundos más tarde, Ramsey volvió a ser determinante dando el tanto de la victoria a los de Wenger.

"Sería ridículo que veinte años dependieran de un partido"

Un Wenger que, por otro lado, no ha reconocido nada sobre su futuro, aunque sí ha puesto una fecha: la próxima semana. Habrá que estar pendiente de la resolución, aunque ya ha dejado claro que nada tiene que ver este título: “Ganar no influye en la decisión. Es una tendencia positiva, pero sería ridículo que veinte años dependieran de un partido y que el futuro del club dependiera de un partido. Sabremos más la próxima semana”. Parece que, por fin, se va a poner punto y final a una trama que ha durado, quizás, demasiado. Esta idea ha salido también de la cabeza de un Wenger que confirma que toda la incertidumbre en torno a su continuidad ha podido influir en el vestuario: “Esta temporada se ha visto afectada por los baches de marzo. Estoy convencido de que ahora, después de mirar hacia atrás, la incertidumbre de mi futuro ha afectado a los jugadores”.

Aunque no ha desvelado nada más en cuanto a su decisión, sí ha dejado algunos detalles curiosos. Por un lado, reconoce tener tomada la decisión y, por otro, acepta que “esta es una noche muy especial”. Que esto pueda significar una continuidad o una marcha es difícil de adivinar, aunque lo que sí está claro es el compromiso del francés con el club: “Trato de servir a este club con el mismo compromiso y calidad. Lo único que puedo decir es que esta temporada hemos tenido algunos momentos difíciles. He pasado cada momento de la temporada con compromiso y negado a renunciar. Es por eso que estoy más orgulloso de lo habitual hoy, porque el equipo también se ha negado a renunciar. Siempre que se puede terminar el trabajo de una manera positiva, es bueno”.

“Hemos jugado algunos partidos en un ambiente hostil y nunca voy a permitir eso”

En otro orden de cosas, Arsène Wenger se ha mostrado crítico con alguna parte de la afición que, según él, no han hecho bien su trabajo. Como hombre de club, acepta recibir críticas, pero no concibe que los hinchas que acuden a animar al Arsenal no lo hagan en señal de protesta: “Estoy en un trabajo público y acepto la crítica y que la gente no esté de acuerdo conmigo, pero una vez que comienza el partido, eres un aficionado y hay que estar detrás del equipo. Eso es lo que no acepto durante la temporada y lo que nunca voy a aceptar. Creo que este club tiene unos valores especiales y lo hemos demostrado hoy. Todo lo demás, para mí, es inaceptable. Después del partido, nunca he tenido una palabra con un periodista en más de veinte años cuando he recibido críticas por mis decisiones. Lo mismo con los aficionados. Cuando se inicia el partido, el partido comienza. Cuando eres un aficionado, apoyas al equipo. Hemos jugado algunos partidos en un ambiente hostil y nunca voy a permitir eso”.

En cuanto a la final, dos son las notas más reseñables. La primera es la que tiene que ver directamente con él, pues se ha convertido en el entrenador con más FA Cup en la historia. Reconociendo estar “orgulloso”, prefiere poner el foco sobre el equipo y repasar el largo y duro camino hasta el trofeo: “Estoy especialmente orgulloso de la forma en la que se ganó, porque tuvimos que jugar contra el Manchester City y el Chelsea en Wembley. No se puede poner más difícil. Tuvimos dos actuaciones destacadas, por lo que esta copa se ha ganado con un espíritu y una actitud especial”. En segundo y último lugar, ha querido mencionar a Mertesacker, un futbolista que tuvo que disputar los noventa minutos por las lesiones de Gabriel y Mustafi y por la sanción de Koscielny. Sirviendo de “ejemplo para cualquier futbolista joven”, el técnico del Arsenal reconoce la “actitud increíble” de su central: “Lo que ha hecho hoy es consecuencia de su actitud increíble, a pesar de que no fue seleccionado hasta el partido contra el Everton”.