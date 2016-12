MLS Player Combine 2017. Conocemos a Jorge Gómez

Jorge Gómez dispuatrá el MLS Combine || Imagen: owlsports.com

La semana pasada, la Major League Soccer anunció los jugadores universitarios invitados al MLS Player Combine que se disputará en las primeras semanas del mes de enero. Todos los jugadores invitados podrán ser elegidos en el MLS SuperDraft 2017 que tendrá lugar al día siguiente, 13 de enero, en el LA Convention Center. En este serán seleccionados los futbolistas de la liga universitaria en cuatro rondas de 22 posiciones.

A este Combine han sido invitados dos jugadores españoles, que un día decidieron dar el salto a los Estados Unidos buscando un futuro académicos y futbolístico. Dos jugadores que han realizado una gran temporada con su equipo, lo que les ha llevado a tener esta oportunidad.

El primero de ellos llega desde Talavera de la Reina, Jorge Gómez. El futbolista se formó en las categorías inferiores del UD Talavera (club que desapareció hace unos años). Llegó con cuatro años, hasta los 16 cuando su gran temporada en el juvenil, incluido el ascenso a División de Honor, le llevó a firmar con el filial del CA Osasuna.

Llegó a ser convocado con el primer equipo del Osasuna en liga

En el conjunto rojillo permaneció dos temporadas. La primera de ellas en el juvenil, donde disputó la Copa del Rey de la categoría además de ser el segundo máximo anotador del equipo con 20 goles. En su siguiente temporada se incorporó a la disciplina del segundo equipo en el que poco tardaría en llamar la atención de Javi Gracia, quien le convocó para una jornada de liga contra el Elche.

Hasta el final de temporada (aproximadamente cinco meses), estuvo entrenando con el primer equipo de los navarros, hasta que descendieron a Segunda División. Esto le llevó a buscar una salida, logrando acomodo en un conjunto de Segunda B, La Roda FC. Con los manchegos apenas disputó media temporada ya que en enero de 2015 llegó al histórico Puerta Bonita. Fue este club madrileño su paso previo a llegar al fútbol universitario en Estados Unidos.

Durante dos años ha jugado en la University of Temple, donde ha conseguido unos grandes números. En 34 partidos ha anotado 25 goles, gracias sobre todo a un cambio de posición que le llevó de extremo izquierdo a delantero. Desde que finalizó la temporada con su equipo, Jorge estuvo entrenando varias sesiones con el conjunto del Philadelphia Union de la MLS.

El futbolista talaverano ha hablado en exclusiva con VAVEL para contar su experiencia en el futbol universitario y sus expectativas de cara a un posible futuro en la MLS.

Entrevista Jorge Gómez

Pregunta: ¿Cómo le surgió la oportunidad de cambiar de España por Estados Unidos?

Estaba jugando el Puerta Bonita en Tercera División y contacté con el que hasta ahora ha sido mi entrenador en la Universidad a través de la agencia Athletes USA. Vino a verme jugar, estuve hablando con él después del partido, le gusté y fue entonces cuando firmé con ellos para continuar mis estudios universitarios y jugar al fútbol.

P: Muy pocos conocen que perteneció dos temporadas al CA Osasuna en su etapa de juvenil, incluso llegó a ser convocado con el primer equipo en una ocasión, ¿Cómo fue la experiencia en un club de Primera División?

Después de una gran temporada con el juvenil me subieron al filial, gusté al que en esa época era el entrenador, Javi Gracia, y me quedé varios meses, llegando incluso a estar convocado en un partido. Fue una experiencia muy bonita poder entrenar con un equipo de primera división, poder adaptarme al juego y la intensidad de primera… Una experiencia inolvidable para mi.

P: ¿Qué significa para usted la selección para la Prueba Anual MLS adidas 2017?

Lo estaba esperando con muchas ganas desde que acabó la temporada en el mes de noviembre que acabamos nuestra temporada, lo único que deseaba era estar en esa lista porque sé que tengo posibilidades de ser seleccionado. La verdad, mucha ilusión de ir a la Combine.

P: ¿Qué espera de esta experiencia?

Ganarme un puesto en el SuperDraft y tratar de hacerme hueco en un equipo de la MLS. Sobre todo asentarme como profesional, ya que en España es más difícil.

P: ¿Se ve con posibilidades de ser seleccionado en el SuperDraft 2017?

La verdad que sí, no te voy a engañar. En las dos temporadas en Temple logré anotar 27 goles en 32 partidos disputados y me veo con posibilidades.

P: ¿Qué diferencia ve entre el fútbol de España y el Soccer de Estados Unidos?

En Estados Unidos están mucho más preparados físicamente, ya que desde que empiezan la carrera, en el college, se preparan muy bien físicamente. Nosotros teníamos pretemporadas casi de entrenar siete horas al día. En España son mejores técnicamente, pero la preparación física de los estadounidenses es brutal.

P: Para entender un poco más el nivel del futbol universitario estadounidense, ¿a qué nivel lo pondría con respecto a España?

Hay muchos equipos en la NCAA Division I, un total de 220 y es mucha diferencia entre por ejemplo Stanford que logró el campeonato y el último. Podría decirse que los 60 o 70 mejores equipos se puede comparar con Segunda B o Tercera. El resto sería una Preferente o Tercera.

P: ¿Cómo resumiría sus años en Temple y qué experiencia saca?

Ha sido una experiencia única porque nada más llegar allí me encontré con otro español, Carlos Moros Gracia (que estuvo 14 años jugando en el Valencia CF), con él he vivido desde el principio. Desde que llegamos tuvimos una buena acogida, estudiar allí es increíble porque tienes todas las facilidades que en España no hay. Te ayudan mucho en los estudios. No me arrepiento de haber venido aquí.

P: ¿Ha aprendido algo diferente en el soccer estadounidense?

Realmente me llevó la experiencia adquirida y la impresión que me dio al entrenar con los Philadelphia Union que no existen egos. Todos desde el primer momento te tratan como uno más. Que estando en la MLS y cobrando como jugadores profesionales, no es como en España, todos te tratan como si fueras un amigo.

P: De su experiencia tanto futbolística como académica, ¿animaría a más jóvenes españoles a dar el paso de llegar a Estados Unidos?

Sí, sin dudarlo. Si lo que valoran es seguir haciendo lo que más le gusta y encima con posibilidades de sacarse una carrera, no lo dudaría. Cogería las maletas y aprovecharía la oportunidad.