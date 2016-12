Primera jornada oficial de la MLS 2017

Google Plus

La Major League Soccer ha anunciado la que será la primera jornada de la próxima temporada y los primeros partidos que cada equipo disputará como local.

El primer partido de la temporada será el 3 de marzo a las 9:30 PM ET (3:30 am, hora española). Este encuentro enfrentará a los pasados campeones, Portland Timbers, a los Minnesota United FC en Providence Park. Este será el primer encuentro de la historia de los ‘Loons’ en la MLS.

El estreno de los Minnesota United en el TCF Bank Stadium se dará en la segunda jornada de la competición, frente al otro equipo en expansión, Atlanta United FC. Este equipo a su vez tendrá su estreno como local en su primer partido de la competición cuando se enfrente a los New York Red Bulls.

Otro de los equipos que estrenará estadio es el Orlando City SC. El conjunto de Florida jugará su primer partido en el Orlando City Stadium el domingo 5 de marzo frente a los New York City FC.

El último equipo que jugará como local será una vez más y por tercera temporada consecutiva el Toronto FC. No pisarán el BMO Field hasta el 31 de marzo cuando se enfrenten al Sporting Kansas City.

El calendario completo de la temporada regular se dará a conocer el próximo mes.

MLS 2017 Primeros partidos como locales

Viernes, 3 marzo 2017:

- 9:30 PM ET (3:30 hora española) – Portland Timbers vs. Minnesota United FC (Providence Park).

Sábado, 4 marzo 2017:

- 2:00 PM ET (20:00 hora española) – Columbus Crew SC vs. Chicago Fire (MAPFRE Stadium).

- 4:00 PM ET (22:00 hora española) – LA Galaxy vs. FC Dallas (StubHub Center).

- 4:30 PM ET (22:30 hora española) – Real Salt Lake vs. Toronto FC (Rio Tinto Stadium).

- 6:00 PM ET (00:00 hora española) – Colorado Rapids vs. New England Revolution (Dick’s Sporting Goods Park).

- 7:00 PM ET (1:00 hora española) – D.C. United vs. Sporting Kansas City (RFK Stadium).

- 8:30 PM ET (2:30 hora española) – Houston Dynamo vs. Seattle Sounders FC (BBVA Compass Stadium).

- 10:00 PM ET (4:00 hora española) – San Jose Earthquakes vs. Montreal Impact (Avaya Stadium).

Domingo, 5 marzo 2017:

- 5:00 PM ET (23:00 hora española) – Orlando City SC vs. New York City FC (Orlando City Stadium).

- 7:00 PM ET (1:00 hora española) – Atlanta United vs. New York Red Bulls (Bobby Dodd Stadium).

- 9:30 PM ET (3:30 hora española) – Vancouver Whitecaps FC vs. Philadelphia Union (BC Place).

Sábado, 11 marzo 2017:

- 2:00 PM ET (20:00 hora española) – New England Revolution vs. Orlando City SC (Gillette Stadium).

- 2:00 PM ET (20:00 hora española) – Chicago Fire vs. Real Salt Lake (Toyota Park).

- 4:00 PM ET (22:00 hora española) – New York Red Bulls vs. Colorado Rapids (Red Bull Arena).

- 4:30 PM ET (22:30 hora española) – Philadelphia Union vs. Toronto FC (Talen Energy Stadium).

- 7:00 PM ET (1:00 hora española) – Montreal Impact vs. Seattle Sounders FC (Olympic Stadium).

- 9:00 PM ET (3:00 hora española) – Sporting Kansas City vs. FC Dallas (Children’s Mercy Park).

Domingo, 12 marzo 2017:

- 2:00 PM ET (20:00 hora española) – New York City FC vs. D.C. United (Yankee Stadium).

- 5:00 PM ET (23:00 hora española) – Minnesota United FC vs. Atlanta United (TCF Bank Stadium).

Sábado, 18 marzo 2017:

- 8:00 PM ET (2:00 hora española) – FC Dallas vs. New England Revolution (Toyota Stadium).

Domingo, 19 marzo 2017:

- 7:00 PM ET (1:00 hora española) – Seattle Sounders FC vs. New York Red Bulls (CenturyLink Field).

Viernes, 31 marzo 2017:

- 7:30 PM ET (1:30 hora española) – Toronto FC vs. Sporting Kansas City (BMO Field).