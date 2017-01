Houston Dynamo se hace con De La Garza

Google Plus

DeLaGarza firma por el Dynamo (Imagen: houstondynamo.com)

Durante la celebración del MLS SuperDraft 2017, el Houston Dynamo sorprendió con la incorporación de una nueva pieza para el conjunto que dirigirá Wilmer Cabrera. El lateral, ex ya del LA Galaxy A.J. DelaGarza deja el conjunto californiano para unirse a la franquicia de la ‘Space City’. El acuerdo se cerró por $125.000 de General Allocation Money (GAM) y $50.000 de Targeted Allocation Money (TAM).

“A.J. DeLaGarza es un excelente jugador y una excelente persona. Estamos muy contentos y muy emocionados porque estamos incorporando a un jugador maravilloso que sin duda, va a ser importante para el Houston Dynamo”, dijo el entrenador Wilmer Cabrera. “Ha ganado campeonatos con el Galaxy. Traerá estabilidad, un alto nivel de juego y una nueva energía al vestuario, que hará que el equipo mejore en todos los aspectos”.

DeLaGarza en el Galaxy (Imagen: soccerly.com)

Llegó a Los Angeles Galaxy desde la Universidad de Maryland, siendo seleccionado en el puesto 19 de la segunda ronda del MLS SuperDraft 2009. Con el equipo de la universidad logró proclamarse campeón de la NCAA en dos ocasiones.

DeLaGarza ha ganado tres MLS Cup (2011, 2012, 2014) con Los Angeles Galaxy, siendo parte del equipo en 204 partidos a lo largo de las ocho temporadas que defendió su camiseta. Su participación en los campeonatos logrados fue significativa ya que fue titular en dos de ellas (2011 y 2014).

Su versatilidad le permite jugar en varias posiciones de la defensa

DeLaGarza, de 29 años, fue nombrado MLS Defensa del año en la temporada en la que el equipo logró su última MLS Cup en 2014. En esta campaña el futbolista jugó en todas las posiciones de la línea defensiva a lo largo de los 36 partidos que disputó. Esta fue una de las claves para lograr este galardón. Esta no sería la primera vez que recibiese un galardón de estas características, ya que unos años atrás, en 2012, la franquicia californiana le brindó el mismo honor.

Pero no todo fueron alegrías para el futbolista en 2014, ya que en lo personal, sufriría la pérdida de su primer hijo por una deficiencia en el corazón. Junto con LA Galaxy Fundation realizaron varias iniciativas en la Comunidad de Los Angeles, aunque la más importante fue la creación de una fundación llamada Luca Knows Heart, en donde el cometido es ayudar a niños que tuviesen el mismo problema que su hijo. Esto le llevó a ser nombrado en 2014 como MLS Works Humanitario del Año.

“Estamos encantados de incorporar a A.J. DeLaGarza al Houston Dynamo. Es un jugador destacado, un profesional consumado y un verdadero líder tanto dentro como fuera del campo”, dijo el General Manager, Matt Jordan. “Su experiencia en el campeonato y su mentalidad ganadora será bienvenida a nuestro club”.

DeLaGarza es parte de la Selección Nacional de Guam desde 2013, a pesar de que llegó a debutar en un partido amistoso con la selección estadounidense. La descendencia del jugador por parte de padre fue la posibilidad para este de poder formar parte del combinado oceánico.