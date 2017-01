Fuga de cerebros rumbo a la MLS // Imagen: lavidacotidiana.es

La Major League Soccer es consciente de que no podrá vivir eternamente de los últimos coletazos en las carreras futbolísticas de los `cracks´ mundiales, por lo que ha decidido apostar por el cuidado del fútbol de cantera. La llegada de jóvenes talentos, procedentes de todos los rincones del mundo, para jugar en las distintas universidades repartidas por la geografía norteamericana es una mina que, sin duda, van a explotar al máximo las franquicias profesionales. Las universidades ofrecen grandes condiciones a los jugadores y la posibilidad de compaginar sus estudios superiores con la práctica del fútbol a un nivel semiprofesional es una oferta demasiado tentadora como para dejarla escapar.

Concretamente son cuatro los jugadores españoles que han decido dar el salto y que buscan su oportunidad como futbolista profesional en la máxima categoría del futbol estadounidense. Hablamos de Guillermo León Delgado ('drafteado') por Chicago Fire), Jorge Gómez Sanchez (Vancouver Whuitecaps FC), Jaime Siaj (Colorado Rapids) y Santi Moar (Philadelphia Union). Todos ellos han sido seleccionados en el MLS SuperDraft 2017 y, aunque a priori pueda parecer complicado, esperan poder hacerse un hueco en el primer equipo.

Guillermo León Delgado, de Madrid al cielo

El madrileño ha sido el único jugador hispano seleccionado en las dos primeras rondas del Draft. Su aventura en el fútbol universitario arranca en la Universidad de Delawere, dónde logró 37 goles en los 59 partidos disputados a lo largo de tres campañas. Sus grandes cifras anotadoras le convirtieron en el segundo máximo goleador de la historia de la Universidad, además de ser nombrado 'Rookie del año' en 2013. Estos logros despertaron el interés de una de las franquicias más potentes de la liga y vigente campeón, Seattle Sounders. Con el conjunto 'esmeralda' vivió dos temporadas más, jugando para el equipo sub-23 de la Premier Development League y rindiendo a un gran nivel. Todos estos méritos llamaron la atención del técnico de Chicago Fire, Veljko Paunovic (exatancante de equipos como Getafe y Real Madrid) que decidió seleccionarle para, al menos, disputar la pretemporada con el primer equipo.

Guillermo León Delgado fue seleccionado por Chicago Fire (Imagen: jugadorfranquicia.com)

La carrera futbolista de Delgado arranca en modesto y ya desaparecido SAD Pegaso Tres Cantos, hasta que en el segundo año de infantil se incorpora a la disciplina del Getafe. Una sola temporada con los Azulones le llevó directamente a La Fábrica del Real Madrid. Su rendimiento no fue el esperado y permaneció únicamente una campaña en la cantera blanca, de donde regresaría al 'Geta'. Tras varios años le llegaría finalmente la posibilidad de continuar su carrera en el fútbol estadounidense, al mismo tiempo que cursaba estudios superiores en la universidad.

En una entrevista concedida por el propio futbolista a VAVEL, Delgado afirma sentirse muy satisfecho con su decisión de abandonar el fútbol español por una oportunidad formativa tan positiva como la que le ofreció la Universidad de Delawere y que, a día de hoy, le lleva directamente a la élite deportiva de Estados Unidos. “Después de terminar mi carrera en la cantera del Getafe decidí que quería seguir jugando al fútbol, pero también continuar con mis estudios universitarios. Una de las mejores formulas para compaginar ambos aspectos era ir a Estados Unidos y jugar en la NCAA. La decisión fue dura, pero fue la más apropiada. La vida futbolística en España es muy complicada e impredecible. Por ello decidí apostar por lo seguro y conseguir mi carrera universitaria al tiempo que pelearía por un futuro profesional”.

“En Delawere he vivido una experiencia increíble. He competido en el deporte que es mi vida y he conseguido un graduado de prestigio mundial. Además he hecho grandes amigos y conocido otras culturas. Hay muchos jóvenes en España que deben darse cuenta de que el fútbol es una lotería, pero la educación es su futuro. Animo a cualquiera que se atreva a embarcarse en la aventura de venir a Estados Unidos”, aseguró.

Cuando el Real Madrid cierra la puerta, Colorado Rapids abre la ventana

Jaime Siaj, canterano del Real Madrid, ha sido seleccionado en la primera posición de la tercera ronda en el MLS SuperDraft 2017. Colorados Rapids se ha hecho con los derechos federativos del futbolista madrileño tras despuntar en la Pfeiffer University. Con los Falcons, Siaj anotó la friolera de 47 goles y 28 asistencias en tan solo 69 encuentros. Estas cifras llamaron la atención del director deportivo de los Rapids, Pádraig Smith, quien declaró sentirse muy satisfecho con la selección del prometedor atacante. “Jaime es un futbolista con mucha facilidad para hacer gol y lo ha demostrado en la NCAA. Esperamos un gran nivel por su parte durante la pretemporada”.

Jaime Siaj es seleccionado por Colorado Rapids (Imagen: coloradorapids.com)

Jorge Gómez Sánchez cambió El Sadar por el BC Place de Vancouver

El de Talavera de la Reina es otro claro ejemplo de joven jugador que ha apostado por su formación académica y su carrera profesional en el fútbol a partes iguales. Canterano de Osasuna, cuando tan solo tenía 18 años decidió cambiar Pamplona por Philadelphia y emprender su aventura en el soccer universitario con la Temple University. En dos temporadas en Estados Unidos anotó 27 goles y repartió ocho asistencias, convirtiéndose así en unos de los jugadores más destacados de la liga universitaria. La jugada le ha salido redonda y, en el pasado Draft, fue seleccionado por Vancouver Whitecaps en séptimo lugar de la tercera ronda. A sus 21 años el sueño de convertirse en futbolista profesional está cada vez más cerca.

Jorge Gómez Sánchez durante el MLS Player Combine 2017 (Imagen: mlssoccer.com)

“La Temple University me hizo una gran oferta para estudiar y jugar al fútbol en sus instalaciones. Tras debatirlo con mi representante y con el entrenador no dudé ni un segundo. Ha sido una gran decisión”, declaró Sánchez.

Una oportunidad de ensueño para Santi Moar

El último en encontrar acomodo ha sido Santi Moar. El gallego recaló en el soccer universitario, al igual que Jaime Siaj, de la mano de la Pfeiffer University, destacando especialmente por sus 33 asistencias en dos temporadas. Este ha sido el motivo por el que ha sido seleccionado por Philadelphia Union en la cuarta y última ronda del pasado Draft. In extremis, Moar ha logrado la oportunidad que llevaba esperando desde que diera la primera patada a un balón en su Ordes natal. Ahora debe demostrar todo el fútbol que atesora en sus botas para hacerse con un contrato profesional y culminar su sueño de ser futbolista.

Santi Moar es seleccionado por Philadelphia Union (Imagen: philadelphiaunion.com)

Earnie Stewart, director técnico de la franquicia, se mostró muy contento por la reciente incorporación: “Esperamos un gran rendimiento por su parte durante la pretemporada, debe seguir creciendo y formándose”, afirmó.