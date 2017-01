Google Plus

Talento de área para RSL | Fotos: Getty Images / Sounders Nation

Real Salt Lake sabe que aún necesita reforzarse. Y mucho. En especial en ambos áreas. Tanto el ataque como la defensa son fundamentales en cualquier equipo y el equipo de Utah no es una excepción. Por ello están trabajando mucho desde la entidad, para ser un equipo más solvente en las zonas de castigo. Chad Barrett para el ataque y David Horst para defensa son las dos últimas adquisiciones en el mercado de los Claret and Cobalt. Dos jugadores ya consagrados, veteranos. Con ello se buscará rendimiento inmediato. Lo que sucedió la temporada pasada en la jornada del KnockOut oeste contra Los Ángeles Galaxy no puede ocurrir de nuevo.

Si se empieza por los cimientos defensivos nos encontramos con Horst. Un hombre que vuelve al sitio de donde partió de joven. Vuelve al club donde de él se esperaban grandes cosas. Pero el jugador, elegido en el SuperDraft de hace ya nueve años - 2008 -, no aprovechó sus oportunidades. El rendimiento con la entidad no fue el deseado. Por ello se marchó a Portland. Allí, poco a poco forjó su figura. En el par de años que estuvo se asentó como titular titular indiscutible para los Timbers. Ya en 2014 firmó contrato el club naranja de Tejas, Houston Dynamo. Tres temporadas en las que ha defendido con dureza. Ahora vuelve al club de donde se fue en 2010. Quién sabe si porque era la mejor oferta o por redención personal.

"Chad es un competidor con olfato para el gol".

Barret, por otro lado, nunca ha estado en RSL. Pero no por ello se preveen peores resultados. Un estupendo fichaje que aportará una gran cuantiosa cifra de goles para que no todo el peso recaiga sobre el otro delantero estrella: Yura Movsisyan. Tal vez Jeff Cassar esté acostumbrado a colocar de inicio un sólo atacante en punta, pero con dos cracks como estos seguramente cambie su estilo. Y sino, pues tendrá un recambio excelente. Un auténtico cazador al que sus números le avalan. Está en el top 35 de goleadores históricos de la competición con 58 dianas. Entre los jugadores que aún se calzan las botas, está en séptima posición.

En el club están contentos con ambos fichajes y así lo ha dejado claro el gerente general, Craig Waibel: “Chad es un competidor con olfato para el gol. Ha demostrado en su carrera que se puede ser un jugador de impacto empezando como titular o saliendo desde el banquillo y estamos felices de añadirlo al vestuario”. Del defensa dijo lo siguiente: “David es otro jugador veterano que añade una dinámica diferente a nuestro grupo de defensas centrales”.