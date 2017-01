Callens se incorpora al NYCFC

Callens se incorpora alNYCFC || Imagen: univision.com

El New York City FC ha hecho oficial la incorporación de un nuevo jugador a su plantilla. Se trata del central peruano Alexander Callens que llega procedente del CD Numancia de la segunda división española, después de que ambas partes dieran por finalizado el contrato de manera amistosa.

“Esto es una gran alegría. Es una nueva experiencia que estoy seguro que me ayudará a mantener un buen ritmo de competición y me ayudará a desarrollarme en mi puesto”, dijo Alexander Callens para NYCFC.com “Por supuesto, es emocionante tener a un entrenador como Patrick Vieira, con experiencia a nivel mundial y que me gustaría que me ayudará a mejorar mi rendimiento. Soy un jugador que saca las garras y deja todo en el campo, listo para defender al equipo, tengo todavía mucho que aprender, pero espero estar a la altura de las expectativas de los fans”.

El central izquierdo llega desde el CD Numancia en donde ha jugado la última temporada y media, con un papel muy importante para el equipo. Con 40 participaciones se convirtió en un fijo en el eje de la zaga, pero la búsqueda de otros propósitos le llevó a terminar de manera amistosa con el conjunto castellano. Parte de la causa de esta repentina salida fue la búsqueda por parte del jugador de volver a contar con minutos en su selección.

Callens en un encuentro con la Real Sociedad (Imagen: americatv.com.pe)

Aunque Alexander Callens llegó al fútbol español unos años antes, exactamente en 2011, cuando la Real Sociedad lo contrató para su equipo filial. El jugador llegó desde el Sports Boy de la primera división peruana, y le costó un par de temporadas hacerse con un puesto en el filial donostiarra. Pero poco a poco fue adquiriendo protagonismo hasta hacerse con un puesto en el once titular. Debutó con el primer equipo en un partido frente al Real Oviedo de la Copa del Rey.

“Estoy muy feliz de dar la bienvenida a Alexander. Es un defensa internacional con las características específicas que buscábamos para su posición”, dijo el entrenador Vieira. “Además de esto, es alguien que tiene hambre de éxito en su carrera, así que estoy deseando que llegué aquí a Florida para entrenar con nosotros”.

Callens ha sido convocado hasta en diez ocasiones con la Selección Nacional de Perú, aunque en las últimas fechas se ha perdido las competiciones más importantes, por la falta de competitividad de su antiguo club.

·Estamos emocionados de incorporar a un defensa alto, rápido y fuerte que creemos que encajará en nuestro estilo de juego y está motivado comenzar con nosotros”, dijo Claudio Reyna. “Creemos que Alexander tiene el potencial de mejorar aún más y por lo tanto estamos felices de haberlo incorporado para este 2017”.