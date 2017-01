Chicago acogerá el MLS All-Star 2017

MLS All-Star 2017 en Chicago || Imagen: sportingkc.com

‘Cuando el rio suena… agua lleva’. Esto es lo que lleva ocurriendo en las últimas semanas en las que se desconocía de manera oficial la sede del MLS All-Star 2017, aunque todas las informaciones apuntaban a que sería la ciudad de Chicago, la que se estrenaría en este encuentro. En un evento realizado en la ‘Ciudad del Viento’, el Comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, hizo oficial que Chicago acogerá este evento tan importante de la competición.

En concreto será el Soldier Field el estadio donde se disputará este partido y los eventos previos al mismo como el Chipotle Homegrown match. Este gigantesco estadio acoge de manera regular los partidos de los Chicago Bears de la National Football League (NFL).

Posee una capacidad para 61.500 personas y ha sido sede para algunos de los eventos deportivos y de entretenimiento, incluyendo partidos de la Copa Oro CONCACAF, fase de grupos de la Copa del Mundo de 1994 y la Copa América Centenario del pasado año. También fue sede del Chicago Fire en sus primeros años en la Major League Soccer, entre 1998 hasta 2001, y de nuevo entre 2003 y 2005.

Esta será la primera vez que el Soldier Field acoja el MLS All-Star, aunque no será el primero en la zona, ya que en 2006 se disputó este partido en el Toyota Park de Bridgeview. En esa ocasión, el combinado ‘emelesero’ venció al Chelsea FC por un 1-0.

En esta ocasión, el encargado de dirigir al combinado de la MLS será el técnico de origen macedonio, Vlejko Paunovic. Actualmente es el entrenador de los Chicago Fire, a quienes lleva dirigiendo desde el 2015. La franquicia buscó en él un proyecto de futuro con el que llevar de nuevo al equipo a la elite del soccer estadounidense.

Veljko Paunovic (Imagen: mlssoccer.com)

Todavía se desconoce el rival para este encuentro, que se anunciará en las próximas semanas.

Partidos MLS All-Star

1996: East 3, West 2 (E. Rutherford, New Jersey)

1997: East 5, West 4 (E. Rutherford, New Jersey)

1998: MLS USA 6, MLS World 1 (Orlando, Florida)

1999: West 6, East 4 (San Diego, Calif.)

2000: East 9, West 4 (Columbus, Ohio)

2001: East 6, West 6 (San Jose, California)

2002: MLS 3, U.S. National Team 2 (Washington, D.C.)

2003: MLS 3, CD Guadalajara 1 (Carson, California)

2004: East 3, West 2 (Washington, D.C.)

2005: MLS 4, Fulham FC 1 (Columbus, Ohio)

2006: MLS 1, Chelsea FC 0 (Bridgeview, Illinois)

2007: MLS 2, Celtic FC 0 (Commerce City, Colorado)

2008: MLS 3, West Ham United FC 2 (Toronto, Ont., Canada)

2009: MLS 1, Everton FC 1 (Everton 4-3 pen) (Sandy, Utah)

2010: MLS 2, Manchester United FC 5 (Houston, Texas)

2011: MLS 0, Manchester United FC 4 (Harrison, New Jersey)

2012: MLS 3, Chelsea FC 2 (Chester, Pennsylvania)

2013: MLS 1, AS Roma 3 (Kansas City, Kansas City)

2014: MLS 2, FC Bayern Munich 1 (Portland, Oregon)

2015: MLS 2, Tottenham Hotspur 1 (Denver, Colorado)

2016: MLS 1, Arsenal FC 2 (San Jose, California)