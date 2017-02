Entrevista. Alfonso Mondelo: "En la MLS cualquier equipo tiene opciones reales de ser campeón"

Google Plus

Entrevista. Alfonso Mondelo: "En la MLS cualquiera puede ser campeón" || Imagen: David Carrera (VAVEL.com)

Que la Major League Soccer esté creciendo no sólo a nivel de negocios, sino en lo deportivo, es fruto del trabajo. Un trabajo que se ha comenzado a ver en la aparición cada vez más, de jóvenes futbolistas estadounidenses. Una mente fue la ideanta de este desarrollo, una persona nacida en Barakaldo con el fútbol corriendo por sus venas, y que se puso como meta ayudar al soccer estadounidense a progresar y a ser el mejor, con un proyecto que comienza a dar sus frutos.

Alfonso Mondelo se trasladó a New York siendo muy joven y puede decirse que ha vivido de primera mano todo el crecimiento que ha tenido el soccer en Estados Unidos. Ha sido seleccionador de Puerto Rico, entrenador de New York MetroStars (actuales Red Bulls) y entrenador asistente de la Selección Nacional de Estados Unidos en la anterior etapa de Bruce Arena. Hace más de una década cambió los banquillos por los despachos:

Pregunta. ¿Cuál es su cargo dentro del organigrama de la Major League Soccer?

Respuesta. Hoy en día soy el Director Técnico de Competiciones. Estoy al cargo de todo lo que ocurre dentro del campo, observando el nivel futbolístico y su crecimiento. También con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de academias de la MLS, y la competición en sí. Dirigimos el Comité de competición y trabajamos muy de cerca con el arbitraje de la liga (FIFA Pro).

P. En resumen, todos los aspectos deportivos.

R. Correcto. Nosotros no nos preocupamos del negocio, gestionamos la parte deportiva. Todo lo que ocurre en el terreno de juego.

Mondelo con el Pive Valderrama (Imagen: marca.com)

P. ¿Cómo se dio este cambio de los banquillos a Director Deportivo de la MLS?

R. Después de terminar en mi segundo equipo dentro de la MLS, el Tampa Bay Mutiny en 2001, se puso en contacto conmigo el vicepresidente de la liga, porque querían crear el cargo de Director Deportivo para la competición. Querían una persona que tuviese experiencia en el fútbol como entrenador en este país. Yo he pasado aquí por todos los niveles, desde juvenil hasta el primer equipo. Entonces me pareció algo que sería un buen reto, aportar algo en el crecimiento del fútbol en este país. Y desde entonces hemos progresado mucho y ha cambiado mucho el fútbol. En los últimos cinco años esto ha dado un cambio a positivo para el crecimiento de esta liga. Entonces lo vi como un reto, y aquí estamos.

P. Lleva ligado al soccer estadounidense casi la totalidad de su carrera deportiva, tanto en los terrenos de juego como en los despachos, ¿cuántos cambios habido en este deporte desde que comenzara hasta la actualidad?

R. Habido muchos. Primero, cuando comenzamos sólo teníamos un campo específico de fútbol. El primero que se creó fue en 1999 allá en Columbus, y desde entonces todos los equipos tienen estadios específicos en propiedad. Hemos visto que sobre todo el desarrollo de las canteras, que eso es el futuro del fútbol de este país. Aquí nunca se trabajaba a nivel juvenil para desarrollar jugadores con miras al profesionalismo. Jugaban al fútbol con la idea de llegar a una universidad, conseguir una beca y luego aquellos que valiesen, iban a clubes del resto del mundo. Ahora tienen una liga profesional a la que pueden aspirar, la ven como una liga ‘suya’ en la cual que estamos en nuestra vigesimosegunda temporada. Tenemos 22 equipos en este año cuando la liga comenzó con diez… ¡hemos doblado los equipos! También en aceptación, el público, las masas que asisten a nuestros estadios día a día. Tenemos semanas en las que estamos entre los tres o cuatro mejores a nivel mundial en asistencia. En Seattle por ejemplo hemos tenido 60.000 personas para un partido de liga, y eso quizás solamente el Real Madrid o el Barcelona lo hayan podido superar.

P. Aparte ya no contando números altos, sino la asistencia media a lo largo de la temporada en equipos como por ejemplo Portland Timbers o San Jose Earthquakes, que llevan ‘vendiendo todo el papel’ hace varias campañas. No son números altos, pero si es una constancia que hace que se note ese crecimiento.

R. Si, totalmente lo que has comentado es correcto. En Portland, desde que entraron en la liga, han tenido un ‘sold out’ en cada partido. ¡Es algo excepcional! Cuando ha habido partidos de PlayOff´s, tienes gente durmiendo en la calle alrededor del estadio, para poder ser los primeros en entrar. Todo esto ha creado en la zona del noroeste del país un ambiente futbolístico en el que Portland, Seattle, Vancouver, son ciudades que están apoyando muchísimo a estos equipos. No es una rareza, es algo que ocurre con consistencia todos los partidos.

P. De hecho a esa zona, la de Cascadia, la conocen como el origen del soccer.

R. Es una de las zonas. En el este también hubo hace muchos años una liga, incluso antes de comenzar la NASL, allá por finales de los años 50, estaba la New York Soccer League. Hay diferentes zonas. Sobre todo aquellas a donde llegaron muchos inmigrantes europeos, ciertamente es donde nació el fútbol.

Major League Soccer

P. ¿Cómo ve usted en estos momentos la liga, que análisis puede hacernos por el estado que pasa la competición?

"Nos queda mucho para estar entre las dos o tres mejores ligas del mundo. Poco a poco se recortan diferencias"

R. Bueno, es una liga que está creciendo y va mejorando los últimos años. Desde hace dos o tres hemos visto un incremento del nivel técnico de la liga, aunque todavía nos queda mucho para estar entre las dos o tres mejores a nivel mundial. Pero creo que esas diferencias se van recortando año tras año. No podemos competir con La Liga, la English Premier League a nivel de salarios. Pero creo que poco a poco se están haciendo las cosas bien, aparecen jugadores de un nivel medio o medio-alto, jugadores en el mejor momento de su carrera, jugadores más jóvenes, y al mismo tiempo se continúa con el desarrollo del jugador norteamericano, que poco a poco también va a tener parte en esta liga. Por eso te diría que es una liga creciente, todavía hay mucho, mucho que conseguir y mejorar, pero creo que se está trabajando de la manera correcta.

P. Queda claro que la MLS va éxito tras éxito en los últimos y esperemos que todo vaya hacia adelante.

R. Yo creo que sí. Aquí hay un plan de trabajo y creo que tenemos unos dueños que están muy comprometidos con el crecimiento de esta liga, invirtiendo muchísimo y cada día hay más expectación, hay más ambiente futbolístico, la gente se engancha y creo que es deporte de mayor crecimiento ahora mismo en Estados Unidos.

P. ¿Qué ve usted diferente a la MLS que pueda hacer al aficionado al fútbol europeo, voltear la cabeza y comenzar a seguir esta competición?

R. Te diría algo que veo en esta liga y que no veo en las otras ligas del mundo. Aquí a principio de la temporada, todos los equipos creen que tienen posibilidades de ganar la liga, y la tienen. Creo que eso no ocurre en ninguna otra liga del mundo. El Betis, el Rayo Vallecano, el Málaga, por mucho que quieran les va a ser muy difícil ganar una liga en España. Entonces tienen diferentes objetivos, luchan por no descender, por clasificarse para una competición europea. Pero aquí en Estados Unidos se compite por ganar el campeonato. No importa donde acabes el año anterior, ya sea entre los primeros o los últimos, tienes posibilidades de darle la vuelta a la situación en un año y estar compitiendo por los premios mayores.

P. Mucha igualdad al inicio de la temporada...

R. Por ejemplo Seattle es un equipo que no comenzó muy bien, pero dieron un vuelco a la temporada y quedaron campeones. Eso creo que es un aliciente distinto. El aficionado americano lo conoce en otros deportes. No sólo hay dos ‘buques insignia’ que dominan la liga, sino que todos los equipos tienen posibilidades de ganar. Creo que eso lo hace una competición atractiva. Que todos los fans creen a principio de temporada que su equipo puede salir campeón.

Beckham el día de su presentación con le Galaxy (Imagen: zimbio.com)

P. Con la llegada de David Beckham se rompió la barrera para la llegada de estrellas europeas. Con Giovinco o Lodeiro, jugadores en el momento álgido de su carrera, se rompió la que decía que los jugadores llegaban para retirarse, ¿Cuál será la próxima?

R. Hay muchas, pero creo que lo que dices es correcto. Hay un antes y un después de David Beckham, luego la llegada de Giovinco y Lodeiro, nos ha dado un salto de calidad. Yo creo que la siguiente barrera es comenzar a desarrollar al jugador americano que sea de élite jugar en cualquier equipo del mundo. Incluso continuando con la incorporación de jóvenes jugadores de otros países que se den a conocer en la MLS. Por ejemplo Freddy Montero o Fabián Castillo, chicos que jóvenes que llegaron, se desarrollaron aquí y dieron el salto a Europa. Cada vez hay más jugadores que ven a la MLS como una liga muy potente, donde la competición es fuerte y les ayuda a dar esos pasos de calidad.

P. En el día de hoy se ha presentado la sede del MLS All-Star 2017, que vuelve a la Conferencia Este, a Chicago. Se habla de la posibilidad de que el FC Barcelona o Real Madrid sea el equipo rival. Como español de nacimiento, ¿le gustaría ver que más equipos españoles acudiesen a este evento para ayudar a este deporte a crecer aún más, aprovechando su seguimiento a nivel mundial?

R. Cada vez que viene un equipo de esos llamados de élite, es bueno para nosotros. Como español, me gusta nuestro fútbol y creo que puede aportarnos su estilo de juego, que se asentaría muy bien en este país. Aquí tenemos cada vez más jugadores latinos que tienen ese don del toque, de buena posesión del balón. Entonces creo que ese tipo de fútbol también gusta a nuestros aficionados. Por lo que enfrentarnos a equipos de élite español sería muy bueno.

P. En esta temporada entran dos nuevos equipos, Minnesota United FC y Atlanta United FC; para la próxima está asegurada la expansión de Los Angeles FC y una hipotética de Miami. Hay programada una expansión a cuatro equipos más, y llegar a 28, ¿se detendrán ahí o seguirán con más expansiones? ¿Viendo las peticiones y los grupos inversores que aparecen cada año no se lo plantean?

R. De momento, en los planes que ha anunciado el Comisionado de la Major League Soccer es que se llegará a esos 28 equipos, quizás para antes de 2022. Hay una lista de espera de ciudades que quieren entrar en la MLS, y eso demuestra el interés que hay por el deporte y el crecimiento de esta liga. ¿Hasta dónde puede llegar el tope? Pues no te sabría decir. Como es un país tan grande, la capacidad de expansión existe, y quien no puede decir que en un futuro no exista una MLS 2 o que lo hagamos en regiones como NFL. Crear conferencias y dentro de cada una divisiones y poder tener ese campeonato a la final.

Formando un futuro

P. Aprovechando esa fiebre por expandir o por crear una franquicia en una ciudad, ¿puede beneficiar al desarrollo del llamado fútbol base y fútbol formativo?

R. En mi opinión ese es el punto clave. Cuando empecemos a trabajar bien lo que es la cantera, yo creo que vamos a desarrollar jugadores. El atleta americano es competitivo por naturaleza, pero no se ha trabajado muy bien desde la base, no se puede trabajar a un jugador dos o tres meses en un año y pretender un futbolista de élite. Entonces yo creo que ahora los equipos de la MLS han tratado de crear sus academias, en una formación que comienza entre los diez u once años y creo que vamos a empezar a ver resultados. La mejoría de los jugadores es algo que nos preocupa y sabemos que tiene que ser un punto base de partida. Tener buenos profesores para que tengamos buenos alumnos.

P. Gracias a la formación futbolística adquirida en sus años en España, se ha convertido en un defensor del fútbol formativo en Estados Unidos, ¿ve potencial en el país para poder formar a generaciones que hagan crecer el deporte?

"No me extrañaría que en los próximos años veamos jugadores formados en Estados Unidos al más alto nivel"

R. Si totalmente. Yo creo que ahora hemos empezado con cosas que hemos copiado de España como el fútbol 7 o torneos sub-12 en donde invitamos a equipos españoles a participar como el Villarreal o el Celta de Vigo. De esta manera funciona como ejemplo para que podamos ver cómo trabajar con niños de esa edad que empiezan a entender, a desarrollar su conocimiento, su inteligencia futbolística. Yo creo que una vez que hagamos eso, que poco a poco se convierta en nuestro día a día en Estados Unidos, vamos a ver que esos jugadores van a salir. No me sorprendería si en los próximos cinco o seis años empezamos a tener jugadores formados en el país de un alto nivel.

P. El fútbol está creciendo entre los niños, llegando a convertirse en el tercero más practicado, ¿la MLS tienen alguna idea o proyecto para tratar de fomentar el fútbol a este nivel?

R. Se trabaja para ello, pero yo creo que hoy en día el que empuje realmente el fútbol va a ser la MLS. Nosotros ahora tenemos el interés en desarrollar jugador del más alto nivel que puedan competir aquí. Entonces como dije antes, ahora el niño que nace con una ilusión de ser futbolista profesional tiene una liga aquí, donde pueden ver a jugadores locales y soñar con ser como ellos. Yo creo que eso va a dar un empuje muy grande, no sólo al fútbol de la MLS, sino también a las selecciones de Estados Unidos. Ver jugadores cada vez más competitivos, que no solamente van a ser luchadores, sino que tendrán mejor técnica y mejor táctica de lo que existe en estos momentos.

P. Fue usted uno de los principales artífices de la instauración de las academias en todos los conjuntos de la MLS, ¿cómo surgió el proyecto?

R. Pues cuando entré en este cargo de Director Deportivo, una de las cosas que me presentó entonces el Vicepresidente de la liga, es que si tuviese una varita mágica y pudiese cambiar alguna cosa, el que sería. Yo le dije que en mi opinión, para que esta liga pudiese desarrollarse, lo más importante era que se comenzase a tener categorías inferiores y desarrollarlas. Entonces me animó hacer un proyecto, estuve visitando academias en España junto a Roberto Olave hace 12 años como la del Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Sevilla, Athletic Bilbao, Espanyol. Escogimos estas porque trabajan muy bien y desarrollan bastantes jugadores del máximo nivel. Entonces quisimos ver cómo funcionaban y basar nuestro proyecto en esta metodología.

FC Dallas campeón de la Development Academy (Imagen: fcdallas.com)

Seguidamente la USSF creó una competición, el Development Academy, donde los mejores clubes a nivel nacional pudiesen competir entre ellos. La MLS comenzó con dos categorías, un U15 y un U17, y a los pocos años fuimos incorporándoles más niveles. Las academias también han ido creciendo, creando una formación para entrenadores, afiliándonos con la Federación Francesa de Fútbol para que nos diesen un curso y todos los directores de academias han recibido el mismo. Más para ser un formador, antes que un entrenador. Eso nos ha dado un salto de calidad y creo que en los últimos tres o cuatro años realmente ya vemos palpable que la calidad de los equipos va mejorando y el nivel de las academias también, pudiendo participar en torneos internacionales. Por ejemplo la Generation adidas Cup que se disputa en Texas en el mes de abril, a la que han venido equipos como Atlético de Madrid, River Plate, Eintracht Frankfurt, equipos de diferentes partes del mundo y ver realmente nuestro nivel y cuáles son nuestras carencias.

P. De hecho puede verse el éxito de este planteamiento con el paso de los años, tomando por ejemplo los Homegrown Players como Jordan Morris o Ian Clarkes, están empezando a ser conocidos ya no en el panorama estadounidense, sino también al mundial.

R. Esa es la idea. Que nos salgan uno o dos, sino que poco a poco haya más nombras en esa lista que comiencen a ser conocidos y sino también, jugadores que vengan aquí para ayudarnos a elevar el nivel de la competición.

P. Actualmente existen muchos jóvenes futbolistas estadounidenses como Pulisic, Horvath o Hyndmann, que fueron firmados por clubes europeos tras formarse en el US Soccer Development Academy Program, ¿significa esto que se está cambiando la forma de trabajar en las categorías inferiores con un exitoso resultado?

R. Sí, hombre. Siempre es bueno que haya ejemplos positivos de que esto que llevamos a cabo está funcionando. Aquí la USSF dio un paso hacia adelante para mejorar el nivel de las selecciones, creando un programa para la U17, en donde los mejores chicos del país estaban en Florida con esta selección. Trabajasen juntos, jugasen partidos amistosos, iban a torneos, con la idea de clasificarlos para la Copa del Mundo de la categoría. De ahí por ejemplo salieron Landon Donovan, Oguchi Onyewu, Kyle Beckerman. Entonces yo creo que Pulisic es el último ejemplo de ese proyecto. Este dio un primer paso muy oportuno cuando no había academias y era una buena manera de darles un sitio en donde pudiesen desarrollarse. Hoy en día, según están trabajando las academias de la MLS, creo que es un programa que no es tan importante, sino que ahora sean estas academias las que desarrollen este tipo de proyectos.

P. De todos es conocido la fuerte unión entre la USL y la MLS. Si continúan creciendo ambas de esta manera, ¿ve posible la creación de una liga única y exclusivamente para los segundos equipos de las franquicias ‘emeleseras’, como ya ocurre en algunos países europeos, o abogan porque estos jóvenes jugadores continúen compitiendo al mismo nivel que hasta ahora?

"Sería interesante formar una liga en la que los jóvenes jugadores pudiesen desarrollarse"

R. Creo que eso también es importante para nosotros. Una vez las academias hayan hecho su trabajo y ese chico de 17 años esté listo para dar el salto al profesionalismo, tengan una liga en donde desarrollarse. Creo que si solamente van a la Universidad, esto no les ayuda a crecer lo necesario, ya que le brevedad de la NCAA (30 partidos en tres meses), les deja sin apenas competición el resto del año. Esto no ayuda para que su desarrollo sea el necesario para su edad. Creo que esta afiliación a equipos de la USL, puede ayudar a nuestros jóvenes jugadores a formarse y madurar de cara al profesionalismo. Al ser un país tan grande, hay claramente un potencial para crear una segunda competición en donde la financiación sea menor, los viajes entre equipos menos largos, con estadios de 5.000 personas… Todo ello para que estos futbolistas puedan desarrollarse.

P. Usted que fue entrenador de los Metrostars, sabrá que se habla mucho sobre el modelo de juego en la MLS, en el que supuestamente se le da mayor prioridad a los aspectos físicos que a los técnicos, ¿cree que en los últimos años esa metodología de entrenamiento comienza a ser parte del pasado y que como ocurre en todos los países esta metodología se moderniza?

R. Sí, totalmente. Cada vez comienza a ver más entrenadores como ahora Veljko Paunovic o ‘Tata’ Martino, que nos van a traer cosas distintas. Creo que ya ese ‘balón largo y a correr’ se va acabando y vemos que cada vez los equipos juegan con más posesión, y que eso es va a evolucionar, siendo también algo que nuestros aficionados quieren ver, ya que es muy atractivo.

P. Cada temporada, se van viendo más jóvenes entrenadores estadounidenses con éxito en la competición, Jesse Marsch, Caleb Porter, ¿cree usted que esta situación puede ayudar a que el aficionado estadounidense al soccer, comience a prepararse para desarrollar su carrera como entrenador?

R. Sí, yo creo que es importante que se vean que los entrenadores (ex-jugadores), que se han formado en esta liga, que evolucionan y que están realizando cursos para formarse. Van a ser entrenadores que dentro del poco no van a entrenar sólo en la MLS, sino que van a tener capacidad de entrenar en cualquier equipo a nivel mundial. Yo creo que hace falta una mezcla de ambas cosas, entrenadores formados en este país y otros que vengan de fuera que sepan ser más profesores. Que sepan formar, enseñar una metodología, que puedan ayudar a desarrollar el fútbol un poquito más.

Raúl y Alfonso en una charla de La Liga (Imagen: laliga.es)

P. En base a este tema, ¿qué le parece la iniciativa por parte de One Touch Soccer Coach Academy o el curso de formación de La Liga impartido por Raúl, de tratar de enseñar una metodología tan exitosa últimamente como la española en Estados Unidos?

R. Todo paso que ayude a crecer es importante. Creo que tener un grupo como La Liga impartiendo enseñanzas, viendo el crecimiento del fútbol español en los últimos 20 o 25 años, en donde antes todo era mucha garra, la llamada ‘furia española’, ha dado un cambio de 360º gracias al trabajo que se ha hecho a nivel de clubes en su formación, y eso es lo que ha ayudado a crecer el fútbol español. Entonces si se tienen buenos entrenadores desde que se comienzan en alevin o infantiles, todo eso va a ayudar. Tener buenos entrenadores en este país nos va a ayudar muchísimo, entonces cualquier iniciativa que tengamos con La Liga en donde pueda formar entrenadores que trabajan en las categorías inferiores, ayudará mucho al crecimiento de este joven futbolista para un nivel superior.

USMNT

P. Otro tema de actualidad y en el que estuvo involucrado es la selección de Estados Unidos, que ha comenzado una nueva etapa con Bruce Arena al frente de la misma. Usted perteneció al staff técnico del seleccionador durante su primera etapa, mientras que fue seleccionador de los Estado Unidos, ¿cree usted que su vuelta puede ayudar a cambiar de nuevo el tumbo de la selección?

R. Esperemos que sí. Yo sé que Bruce es un entrenador que es conocedor del jugador norteamericano. Creo que nos hace falta que nos dé una inyección de confianza y que tengamos un poquito de suerte, porque sino creo que no sería bueno para este país el no calcificar para una Copa del Mundo. El éxito de la MLS es bueno, pero aquí también la gente quiere el de la selección nacional. Yo creo que si Estados Unidos se clasifica para otro mundial, será un empujón importante para este deporte. Creo que Bruce va a tener el apoyo de los jugadores, tiene la experiencia necesaria y yo creo que tendremos resultados positivos.

P. En el último partido disputado el pasado fin de semana frente a Serbia, debutó con la selección Jorge Villafaña, uno de los primeros ganadores del Sueño MLS, un programa en el que usted está involucrado. Esta convocatoria y los éxitos del jugador a nivel de competición en la MLS, ¿ayudan a seguir confiando en este programa que busca a nuevos jugadores?

R. Ciertamente es un alago que haya un jugador como él o como Funes Mori, que salieron de este programa y han llegado a un nivel muy alto. Pero yo creo que era otro tiempo. Eso comenzó cuando las academias de la MLS no tenían un buen trabajo de scouting en donde reconocer a buenos jugadores, y había muchos de ellos que quizás estaban por debajo del radar o un poco perdidos. Desde un tiempo para acá yo creo que eso ya no se repite, ya que es muy difícil que un buen jugador no pueda entrar en una academia de un equipo de MLS. Por un lado creo que es algo positivo, demuestra el trabajo de scouting, y que a partir de ahora sean las academias las que comiencen a sacar a estos muchachos