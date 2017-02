NYCFC continúa activo en el mercado

John Stertzer, nueva incorporación del NYCFC || Imagen: nycfc.com

New York City FC ha tenido sus oficinas echando humo en este periodo previo al inicio de la competición, ya que ha anunciado su cuarto fichaje en cuatro días. Se trata del mediocentro John Stertzer que llega como Agente Libre, después de haber finalizado su contrato la pasada temporada con Real Salt Lake.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que el NYCFC me ha dado para entrar y tratar de ganarme un puesto. Desde el primer día, me sentí como en casa, todo el mundo ha sido muy amable y acogedor, dándome la confianza para crecer”, dijo Startzer para NYCFC.com “Crecí viendo a Patrick como jugador y es un gran entrenador. Siento que ya he aprendido mucho desde el primer Training Camp hasta ahora. Estoy muy feliz de estar aquí y ahora sólo quiero pagar la fe que se ha demostrado en mí y hacer que los aficionados estén felices, no sólo por la pretemporada, sino también por la temporada”.

Startzer en un encuentro con Real Salt Lake (Imagen: Real Salt Lake)

John Startzer, de 25 años, fue seleccionado por Real Salt Lake en la decimosegunda posición del MLS SuperDraft 2013 desde los Maryland Terrapins. Durante sus cuatro años en la universidad, el centrocampista disputó 79 partidos en los que anotó 25 goles y concedió 13 asistencias. Fue seleccionado en 2011 y 2012 para el primer equipo del All-ACC.

En el equipo de los ‘Royals’, Stertzer tuvo un inicio bastante pobre ya que apenas logró disputar una decena de partidos en las dos primeras temporadas. Fue en 2015 cuando comenzó a tener mayor participación con el equipo, llegando a jugar 19 partidos, de los cuales nueve fueron como titular. En la siguiente campaña sus apariciones fueron similares, llegando a disputar 18 partidos.

“Lo que me gusta de John es su actitud y su ética de trabajo, es un jugador muy inteligente a la par que goleador”, dijo Patrick Vieira. “Él es alguien que realmente ha luchado por un lugar y que va a traer un montón de competencia en su posición. Es agradable poder incorporar a un jugador de la calidad de John a nuestra plantilla. Se trata de un jugador con mucha experiencia en la MLS a pesar de su juventud. Estamos felices y él está contento, por lo que esperamos que nuestra ‘relación’ sea exitosa”.