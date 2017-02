Ben Sweat firma por NYCFC

Ben Sweat llega a NYCFC || Imagen: nycfc.com

La franquicia de New York City FC ha realizado una última incorporación para la siguiente temporada, Ha reforzado una de las líneas que la pasada MLS le dio mayores problemas, la defensa. Se trata del central Ben Sweat, que llega procedente de Tampa Bay Rowdies en donde ha jugado los últimos dos años.

“Desde el momento en el que New York City FC se unió a la liga, sabía que este es uno de los mejores clubes para jugar a nivel profesional, no podría haber llegado en un lugar perfecto. Me alegró el llegar al City para probarme y tratar de dar una buena impresión, logrando de esa manera ganarme un contrato. Hoy se ha cumplido este deseo”, dijo el jugador para nycfc.com “Estoy realmente honrado de llevar el escudo del NYCFC en el pecho y representar jugar para una gran multitud en el Yankee Stadium. No podría estar más emocionado por la oportunidad que me han dado”.

Ben Sweat jugando con el Rowdies (Imagen: alchetron.com)

Ben Sweat, de 25 años, jugó para los South Florida Bulls en su etapa universitaria hasta el 2013. Su aptitudes le permitieron durante algunos veranos realizar la pretemporada con algunos equipos europeos. En 2012 y 2013 fue el Djurgårdens IF de la liga sueca, aunque en ese último también estuvo a prueba con el SK Sigma Olomuc de la República Checa.

Finalmente acabaría su etapa universitaria con su equipo de la universidad para entrar posteriormente en el MLS SuperDraft. Fue seleccionado por el Colmbus Crew SC en la 14ª posición. Firmó un contrato con los ‘Black & Gold’, pero la falta de minutos le originó el ser cedido al equipo afiliado de estos en la USL, los Dayton Dutch Lions. Tras siete encuentros con este nuevo club, el Crew le llamó para volver a sus filas, debutando unas semanas más tarde en un partido de quinta ronda de la Lamar Hunt U.S. Open Cup.

A principios del año 2015, el conjunto de Ohio liberó de su contrato al jugador, quedando libre este para incorporarse a cualquier equipo. Ese fue el Tampa Bay Rowdies en donde ha permanecido las dos últimas temporadas, jugando un total de 33 partidos.

“Ben nos da más profundidad en la línea defensiva. Puede jugar como un central izquierdo o incluso como lateral. Tener a Ben en la plantilla también nos da una buena opción si queremos jugar con tres centrales", dijo el entrenador Patrick Vieira. “Lo que le hace realmente interesante es que se siente muy cómodo con el balón y es muy intenso a la hora de defender. Ben también tiene un espíritu muy bueno, está trabajando muy duro y es un luchador. Seguro que será un gran competidor por un puesto dentro de la plantilla”.