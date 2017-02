Chicago Fire 2017: no existen las excusas

Chicago Fire 2017: no existen las escusas || Imagen: David Carrera (VAVEL.com)

La franquicia de la ‘Ciudad del Viento’ tiene ante sí un nuevo reto en el que las excusas no son válidas. Debe revertir la situación que les ha llevado a introducirse un bucle de continuos malos resultados. Ya son cuatro temporadas sin clasificarse para unos PlayOff´s, aunque más grave es la circunstancia que les lleva a haber finalizado dos de ellas, como el peor equipo de la competición. La pasada campaña sólo consiguieron la victoria en nueve encuentros, acusando siempre una gran debilidad ofensiva. A pesar de incorporar un gran número de jugadores de ataque, los Fire dependían de la figura de un Accam que se perdía muchos encuentros a causa de las lesiones. A pesar de ello, en algunos partidos se pudo ver claramente a un equipo más trabajado tácticamente, que demostró algo de luz sobre el nuevo proyecto de Paunovic.

En esta temporada que comienza, la confianza que la directiva ha puesto en el entrenador para poder llevarlos a resurgir de su calvario, ha sido la noticia más importante para el equipo. Con un sistema y una idea de juego ya trabajada, es muy posible que los resultados no tarden en llegar.

El equipo ha realizado varios movimientos en la plantilla, aunque manteniendo a muchos de los jugadores que la pasada temporada le dieron mayor rendimiento. Han seguido un planteamiento en el que combinarán a jóvenes futbolistas con algunos experimentados en la competición que pueden ayudar a mejorar la dinámica y el juego del equipo. Entre los nombres más reconocidos están los de dos de los mejores mediocentros de la competición en los últimos años, Dax McCarty que llegó por sorpresa desde New York Red Bulls y Juninho que vuelve a la liga después de un año en Tijuana. Otro futbolista que llega para ser importante es el delantero Nemanja Nikolić, que llega como Designated Player desde el Legia Varsovia. En cuanto a los futbolistas que abandonaron la disciplina del Fire, muchos fueron de aquellos que apenas contaron con participación en el equipo o no consiguieron adaptarse al sistema. Sin embargo hay una baja que le costará reemplazar y es la del portero Sean Johnson que se marchó al New York City FC.

Entrenador: Veljko Paunović

En esta nueva temporada, el entrenador Veljko Paunovic seguirá dirigiendo la nave del Fire por segundo año. Llegó la pasada temporada con la idea de relanzar una franquicia campeona que se encontraba en horas bajas. Firmó un contrato por tres años y como suele pasar en estos casos, el primero ha sido de toma de contacto con la plantilla y la competición, sentando las bases del proyecto que se vendrá en esta temporada. En la pasada campaña finalizaron en los puestos bajos de la Conferencia Este, aunque en los últimos partidos se pudo ver una leve mejoría en el equipo. Su apuesta por la juventud en la plantilla es la seña de identidad más notable del preparador serbio.

Paunovic en un partido con el Fire (csnchicago.com)

Paunovic es un entrenador que está comenzando su carrera, y busca en la Major League Soccer un trampolín perfecto para adquirir experiencia. El serbio fue un verdadero trotamundos del fútbol, aunque desarrolló la mayoría de su vida futbolística en la liga española, jugando para varios equipos. Su último equipo fue el Philadelphia Union de la MLS, en la temporada 2011, siendo esta aventura en el Fire, su segunda etapa en la competición.

Su etapa como entrenador comenzó al año siguiente, pasando a formas parte de la Federación Serbia de fútbol, como seleccionador de categorías inferiores. Durante tres temporadas se mantuvo al frente de alguna de las selecciones, siendo con la última de ellas, la categoría U-20, con la que consiguió su mayor éxito, proclamándose campeón de la Copa del Mundo en esa categoría.

Jugadores a seguir

Juninho

goal.com

La importancia del mediocentro brasileño en el Fire será vital para que el equipo crezca. Juninho será el encargado de dirigir al equipo desde el centro del campo, convirtiéndole seguro en el máximo apoyo para instaurar la idea de juego que quiere el entrenador. La pasada temporada jugó los ‘Xolos’ de Tijuana, aunque fue en Los Angeles Galaxy en donde realmente rindió a un espectacular nivel. Su experiencia en la competición, gracias a estos años con los de California serán seguro un de mucha ayuda esta temporada. Se trata de un mediocentro con muy buena técnica y una fenomenal visión de juego, que le permite marcar los ritmos de un partido dependiendo las necesidades de su equipo. Su capacidad de dirección será determinante para guiar al equipo.

Brandon Vincent

chicago-fire.com

El joven central es una de las promesas del soccer estadounidense. Se proclamó campeón de la NCAA Division I hace dos temporadas con los Stanford Cardinal, lo que le abrió un gran número de puertas de equipos interesados. Incluso fue convocado para el Training Camp que la selección estadounidense suele llevar a cabo en enero. El jugador fue una de las buenas noticias de la franquicia de Illinois la pasada temporada, convirtiéndose en un comodín que cumplía en todas las facetas defensivas. Este es uno de los puntos a favor del joven futbolista, su versatilidad. A pesar de ser lateral izquierdo (de hecho es considerado como el futuro de la selección), a disputado varios partidos como central o mediocentro defensivo. Entre sus principales características se encuentra su velocidad y una gran capacidad de anticipación.

Dax McCarty

goal.com

Su traspaso fue una de las sorpresas de la off season. El ex capitán de los New York Red Bulls consiguió jugar un fútbol superlativo que le llevó a ser considerado uno de los mejores centrocampistas de la liga. En esta etapa consiguió además ser seleccionado para el MLS All-Star y MLS Best XI 2015. Su importancia para el equipo del Fire será vital, tratándose de una franquicia en plena reconstrucción. Junto a Juninho formarán uno de lo mejores centros del campo de los últimos años en la competición. A su más que comprobada habilidad para sacar el balón jugado desde la defensa con facilidad, hay que unirle un muy buen entendimiento del juego y de lo que necesita el equipo en cada periodo en el que se encuentre el partido. Suele aparecen en ocasiones desde segunda línea para aprovechar los rechaces en la frontal del área.

Once Inicial

Paunovic es un entrenador fiel a los ideales que le han llevado a conseguir campeonatos, y en esta temporada, continuará trabajando con el mismo sistema que la temporada pasada, aprovechando el conocimiento más profundo de sus futbolistas. Con el sistema de 1-4-3-2-1, Rodrigo Bava será el encargado de defender la portería, con una línea defensiva igual a la pasada temporada con Harrington, Kappelhof, Campbell y Vincent de derecha a izquierda. El centro del campo será para la dupla formada por las incorporaciones Dax McCarty y Juninho. La línea de tres mediapuntas la forman Arturo Álvarez y Accam en las bandas y De Leeuw en el carril central. La delantera quedará para el húngaro Nikolić.

Gerard Faigés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: Chicago Fire

Fundación: 1997

Propietario(s): Andrew Hauptman

Conferencia: Este

Estadio: Toyota Park (21.120 espectadores)

Títulos: 1 (1998)

Plantilla Temporada 2017

Dorsal Nombre Posición Equipo 1 Jorge Bava PT Atlético Bucaramanga 28 Matt Lampson PT Columbus Crew SC 30 Stefan Cleveland PT Louisville Cardinals 3 Brandon Vincent DF Stanford Cardinals 4 Johan Kappelhof DF FC Groningen 5 Michael Harrington DF Colorado Rapids 16 Jonathan Campbell DF North Carolina Tar Heels 22 Patrick Doody DF Indiana University Hoosiers 66 João Meira DF FC Os Beleneses 2 Matt Polster CC SIU Edwardsville 6 Dax McCarty CC New York Red Bulls 7 John Goossens CC FC Voluntari 12 Arturo Álvarez CC Videoton FC 14 Djordje Mihailovic CC Chicago Fire Academy 15 Joey Calistri DC University of Winsconsin 17 Collin Fernandez CC Chicago Fire Juniors 18 Drew Conner CC Northwestern University Wildcats 19 Juninho CC Club Tijuana 20 Daniel Johnson CC Louisville Cardinals 8 Michael De Leeuw DC FC Groningen 9 Luis Solignac DC Colorado Rapids 10 David Arshakyan DC FK Trakai 11 David Accam DC Helsingborgs IF 23 Nemanja Nikolić DC Legia Warszawa SA

Jugadores Franquicia

David Accam El extremó de origen ghanés lleva siendo el jugador más importante del ataque en los Fire las últimas temporadas. A pesar de apenas disputar partidos por culpa de las lesiones, Accam fue el máximo responsable del ataque del equipo, anotando 19 goles desde su llegada. En esta nueva temporada, la incorporación de nuevos jugadores y la formación de un bloque más sólido, ayudará el extremo a tener aún más presencia en el ataque. Además de ser uno de los jugadores más peligrosos para las defensas rivales de la competición, se trata de un futbolista muy veloz, que sabe aprovechar los espacios que se crean a la espalda de estos. Posee también una gran capacidad de definición. 26 Años Helsingborg IF $770.937,50 Nemanja Nikolić El jugador serbio está llamado a ser la referencia en el ataque del Fire. Nikolić llega procedente del Legia de Varsovia en donde ha estado jugando la última temporada y media. En el conjunto polaco, el delantero ha logrado unos números espectaculares, anotando 55 goles en 86 partidos que ayudaron al equipo a lograr la Ekstraklasa (Liga Nacional de Polonia) y disputar la UEFA Champions League. Es uno de los goleadores más prolíficas en Europa en las últimas temporadas, destacando por un gran talento y una habilidad innata para finalizar las jugadas. Esta es una de las principales características que llevaron al jugador a incorporarse a la selección de su país de acogido, Hungría, con quienes ha logrado disputar la pasada Copa de Europa 2016. 29 Años Legia Warszawa SA ?¿?¿?¿?¿?¿?

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

El Toyota Park es el estadio en donde el Chicago Fire disputa sus partidos como locales. Es uno de los pocos en la competición que todavía son considerados como multifuncionales, después de que se apremie a los equipos a construirlos para el uso exclusivo del soccer. Además del Fire, acoge encuentros de las Chicago Bliss de la LFL (Lingerine Football League) y desde esta temporada será también la ‘casa’ de las Chicago Red Stars de la NWSL (National Women Soccer League), que el año pasado ya ocupó en algunos partidos. Fuera del ámbito deportivo también es utilizado para la realización de conciertos y eventos musicales.

El Toyota Park albergando un partido del Fire (Imagen: chicago-fire.com)

El estadio fue construido en el año 2006, tomándose como referencia la estética de estadios tanto europeos como americanos. Posee una capacidad máxima para 21.120 espectadores los cuales la mayoría tienen sus asientos cubiertos. Para albergar algunos ev3ntos que requieren mayor aforo, las gradas pueden ampliarse hasta los 30.000. Desde su inauguración, la multinacional del automóvil, Toyota, se hizo con los derechos del nombre para patrocinar el estadio los 10 siguientes años. Pero en agosto pasado, la empresa decidió no renovar su patrocinio, aunque el club anunció que continuaría conociéndose como Toyota Park, ante la ausencia de un patrocinador.

El Toyota Park fue el estadio de la MLS con menor afluencia de público la pasada temporada, con una media de 15.602 espectadores. El partido que tuvo mejor entrada fue contra New Engand Revolution con 16.976 espectadores, mientras que la peor fue frente a Philadelphia Union con 12.073 espectadores.

Mascota

Sparky, es la mascota de los Chicago Fire desde 1998. Se trata de un dálmata que sus manchas son los clásicos hexágonos de los balones de fútbol. La habilidad de Sparky para driblar, pasar o anotar le dieron la oportunidad de incorporarse al Fire y convertirse en un ‘Men in Red’. Desde ese momento, la mascota realiza apariciones en los partidos como locales de los Chicago Fire y en eventos comunitarios de la ciudad.

Calendario Temporada 2017

WEEK L/V LOCAL WEEK L/V VISITANTE 1 V Columbus Crew SC 18 L Vancouver Whitecaps FC 2 L Real Salt Lake 19 V Portland Timbers 3 V Atlanta United FC 20 V New York City FC 4 L Montreal Impact 21 V Sporting Kansas City 5 L Columbus Crew SC 22 L New England Revolution 6 L New England Revolution 23 V Columbus Crew SC 7 V Toronto FC 24 V Montreal Impact 8 V New York Red Bulls 25 L Toronto FC 9 V Los Angeles Galaxy 26 L Minnesota United FC 10 L Seattle Sounders FC 27 V Montreal Impact 11 L Colorado Rapids 28 L New York Red Bulls 12 V DC United 29 L DC United 13 L FC Dallas 30 V Philadelphia Union 14 V Orlando City SC 31 V San Jose Earthquakes 15 L Atlanta United FC 32 L New York City FC 16 V New England Revolution 33 L Philadelphia Union 17 L Orlando City SC 34 V Houston Dynamo

Últimas cinco temporadas