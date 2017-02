New England Revolution 2017: superar sus dudas || David Carrera (VAVEL.com)

El New England Revolution afronta una temporada con muchas dudas, después de ir perdiendo protagonismo en la competición con el paso de las temporadas. El proyecto se encuentra en tierra de nadie, aunque los más optimistas piensan que el final de temporada realizado por el equipo, en donde el entrenador consiguió definir el sistema, es una luz al final del túnel. A finales del pasado año, la directiva ratificó al entrenador Heaps, argumentando que si en su día fue capaz de llevar al equipo a luchar por estar en lo más alto, podría llegar a conseguirlo de nuevo.

La pasada temporada, el equipo acabó a las puertas de clasificarse a la post temporada, lo que si la competición hubiese tenido un par de jornadas más, la dinámica les hubiese hecho clasificar. Un inicio de temporada bastante irregular en el que lograron muchos empates, le mantuvieron cerca de los puestos de PlayOff´s, pero con el equipo muy en duda. Fue una serie de resultados mediada la temporada los que acabaron por desplomar las opciones del equipo, y dejarles en serios problemas. Ocho derrotas en doce partidos fueron una losa muy difícil de levantar.

Para esta nueva temporada, los ‘Revs’ han seguido una filosofía de fichajes muy clara. Incorporar futbolistas muy experimentados que tuviesen un rendimiento prácticamente momentáneo. Esto ha quedado claramente marcado con las llegadas de los defensores Mlinar Delamea desde el Olimpija Ljubljana y Benjamin Angoua desde el EA Guimgamp. También recuperó al sophomore Femi Hollinger-Janzen, que fue seleccionado por el Minnesota United FC en el MLS EXpansion Draft. En cuanto a los futbolistas que han abandonado la disciplina del conjunto de Foxborough, muchos fueron aquellos que contaron con pocos minutos, sólo destaca la salida de un futbolista, el guardameta Bobby Shuttleworth. El jugador entró en la operación para la vuelta de Femi al equipo. Otros futbolistas como Sambinha o Kofee, que llegaron con un gran cartel el pasado año, se marcharon sin apenas haber aportado al equipo.

Entrenador: Jay Heaps

Tras una temporada convulsa, el entrenador estadounidense volverá a sentarse en el banquillo del Gillette Stadium por séptima vez consecutiva, a pesar de que muchas voces pedían un cambio en la dirección. Le costó gran parte del año dar con la tecla exacta para que el equipo funcionara a la perfección, pero lo hizo. A pesar de este traspiés final, la directiva ha confiado en que pueda llevar la continuidad de final de la pasada temporada al inicio de esta, y estar en los puestos altos de la clasificación, incluso a luchar por sexta vez en su historia por la tan ansiada MLS Cup.

Heaps dirigiendo a los 'Revs' (Imagen: mlsmultiplex.com)

Jay Heaps debutó como jugador profesional en el Miami Fusion en 1999, tras ser seleccionado por estos en el MLS College Draft. Ese mismo año fue reconocido como el MLS Rookie del Año y al siguiente, participó en su primer MLS All-Star. En 2001 fue traspasado a New England Revolution, a quien sigue legado a día de hoy. A lo largo de las ocho temporadas que vistió la camiseta de los ‘Revs’, Heaps consiguió proclamarse campeón de una Lamar Hunt U.S. Open Cup. Tras su retirada en 2009, compaginó el trabajo de comentarista televisivo con su preparación como entrenador, y en dos años más tarde le llegó la oportunidad de encargarse de los New England Revolution, sustituyendo a Steve Nicol. En esta etapa logró llegar varias veces a la final de la MLS Cup, sin lograr proclamarse campeón en ninguna.

Jugadores a seguir

Kelyn Rowe

nerevolutionsoccer.com

Sin hacer mucho ruido, el centrocampista se ha ido convirtiendo en el jugador más importante para el equipo con el paso de los años. Comenzó como extremo pero fue retrasando su posición hasta situarse en el centro del campo, como organizador del juego ofensivo del equipo. Este cambio de rol fue una de las claves de la mejora del equipo, que llegó incluso a garantizarse la renovación de su contrato. A pesar de ello, su capacidad goleadora se ha mantenido intacta, llegando a los cinco goles y siete asistencias. Tiene una gran capacidad de regate, lo que le ayuda a superar con facilidad a los defensores. Además destaca en él su buen disparo lejano. Sus características pueden llevarle a ser uno de los mejores atacantes del país.

Juan Agudelo

sbisoccer.com

El joven delantero de origen colombiano tuvo una pasada temporada similar a la que desarrollo el equipo. En el primer período apenas encontró su sitio, turnándose varios encuentros entre el banquillo y la titularidad, hasta que al final del año logró encadenar algunos partidos anotando, llegando a anotar un total de siete en los 26 partidos disputados. A pesar de estos números goleadores tan pobres, fue uno de los máximos anotadores del equipo la pasada MLS. En esta nueva temporada que comienza, el futbolista tiene la confianza de una vez por todas dar ese golpe encima de la mesa que le permita destapar todo ese potencial goleador que atesora y que demostró en temporadas previas a su salto a Europa. Si continúa progresando será muy difícil que las puertas de la selección estadounidense sigan estando cerradas para él.

Diego Fagúndez

zimbio.com

El joven delantero de origen uruguayo es uno de esos futbolistas que parece llevar jugando varios años, pese a su temprana edad. Irrumpió en los 'Revs' hace varias campañas, que le valieron para ser convocado en varias ocasiones con las categorías inferiores de la selección de Uruguay. Su progresión llamó la atención de algunos equipos, pero al no convencerle las ofertas que recibió, prefirió quedarse en los de Boston. Su aportación al equipo es bastante amplia ya que puede jugar en cualquiera de las posiciones del ataque, aunque es más común verlo como extremo izquierdo. Desde esta zona aprovecha su velocidad y técnica individual para trazar diagonales que en muchas ocasiones acaban en gol u ocasión manifiesta. Si consigue centrarse estamos ante uno de los mejores atacantes de su generación.

Once Inicial

Los New England Revolution seguirán con son el sistema táctico utilizado en temporadas anteriores de un 1-4-4-2. Heaps mantendrá gran parte de los jugadores que le dieron buen rendimiento en la parte final de la temporada y sólo variará a algunos en la línea. Partirán desde el inicio con Knighton en portería, Farrell y Tierney en los laterales, con Wodberry y Delamea como centrales. En el centro del campo se mantendrá a Kouassi (ya recuperado de su gravísima lesión) y el reconvertido a esta posición, Rowe. En los costados se colocarán Fagundez y Nguyen, aunque este último tendrá clara tendencia a posicionarse en el centro del campo en algunos momentos del partido. El ataque será para Kei Kamara, que habiendo hecho al pre temporada con el equipo, podrá verse su mejor versión, y Juan Agudelo, que realizará las funciones de segundo punta.

Gerard Faigés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: New England Revolution

Fundación: 1995

Propietario(s): Robert Kraft

Conferencia: Este

Estadio: Gillette Stadium (68.756 espectadores -20.000 para fútbol-)

Títulos: -

Plantilla Temporada 2017

Dorsal Nombre Posición Equipo 1 Cody Crooper PT MK Dons FC 18 Brad Knighton PT Vancouver Whitecaps FC 30 Matt Turner PT Fairfield Stags 2 Andrew Farrell DF Louisville Cardinals 4 Benjamin Angoua DF EA Guingamp 8 Chris Tierney DF Virginia Cavaliers 15 Je-Vaughn Watson DF FC Dallas 19 Antonio Delamea Mlinar DF NK Olimpija Ljubljana 28 London Woodberry DF Arizona United 6 Scott Caldwell CC New England Revolution Academy 10 Teal Bunbury CC Sporting Kansas City 11 Kelyn Rowe CC UCLA Bruins 12 Xavier Kouassi CC FC Sion 16 Daigo Kobayashi CC Vancouver Whitecaps FC 21 Zachary Herivaux CC New England Revolution Academy 24 Lee Nguyen CC Becamex Bình Dương FC 33 Donnie Smith CC Charlotte 49ers -- Napo Matsoso CC Kentucky Wildcats 7 Brian Wright DC Vermont Catamounts 13 Kei Kamara DC Columbus Crew SC 14 Diego Fagúndez DC New England Revolution Academy 17 Juan Agudelo DC FC Utrecht 88 Femi Hollinger-Janzen DC Minnesota United FC

Jugadores Franquicia

Kei Kamara El veterano delantero todavía cuenta con un gran hándicap goleador, a pesar de no haberse amoldado al 100% con los ‘Revs’. El llegar a mitad de la pasada temporada a un equipo en el que un delantero rematador no puede aprovechar sus cualidades, le costó varios partidos comenzar desde el banquillo. A pesar de ello, Kamara no se rindió y continuó tratando demostrar que la apuesta que la franquicia hizo con el no se quedará en ‘agua de borrajas’. A pesar de costarle amoldarse a su nuevo equipo, tuvo el mejor promedio goleador de la plantilla, sumando siete dianas en los 21 partidos que disputó. Si a esto le sumamos los cinco goles que anotó en los partidos que disputó a principio de temporada con Columbus Crew, suma unos números goleadores nada desdeñables, eso sí, lejos de los 22 que logró la pasada temporada. 32 Años Columbus Crew SC $1.000.000 Xavier Kouassi El mediocentro marfileño no logró empezar con buen pié en el conjunto de los ‘Revs’, o mejor dicho, o más bien podría decirse que ni empezó. Llegó a un acuerdo para incorporarse al club el pasado verano, pero una grave lesión de rodilla a la semana de anunciarse su fichaje le ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante este tiempo. En sus últimas temproadas, el futbolista ha sido uno de los jugadores más importantes del FC Sion, erigiéndose con el brazalete de capitán, y llevándoles a disputar por primera vez en mucho tiempo la UEFA Europa League. Kouassi es un mediocentro defensivo que aprovecha sus condiciones físicas para abarcar mucha cantidad de campo. Esto hace que libere en algunas ocasiones a sus compañeros en las labores defensivas. Posee además una buena capacidad para prever lo que pueda hacer el rival, lo que le permite recuperar muchos balones. 27 Años FC Sion $890.541,75

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

El Gillette es uno de los pocos estadios que quedan en los que el fútbol americano y el soccer comparten terreno de juego. Además de ser el hogar de los New England Revolution, los New England Patriots de la NFL también actúan como equipo local en este estadio. Este hecho ha llevado a que la franquicia ‘emelesera’ comience a estudiar posibilidades para la construcción de un estadio propio y específico para sus partidos. Su gran aforo y modernidad ha hecho que sea utilizado para grandes eventos deportivos, como sede para la celebración de partidos. En el pasado año acogió varios partidos de la Copa America Centenario.

Lleno absoluto en un partido de los USMNT (Imagen: footballticketnet.com)

El Gillette Stadium fue inaugurado en 2002 para reemplazar al antiguo Foxboro Stadium y que los Patriots jugasen sus partidos como local. Su capacidad es para 68.756 espectadores cuando en él se juegan partidos de NFL. Cuando se disputan partidos de New England Revolution, la capacidad disminuye a 20.000 espectadores, aunque en partidos importantes de soccer, se utiliza el aforo completo del estadio. El nombre del estadio viene de la empresa Gillette que se hizo con los derechos de explotación, para que posteriormente P&G absorbiera la misma y decidiera mantener dicho nombre, firmando uno de los contratos de ‘sponsorización’ más grandes del país. Para los latinoamericanos, el Gillette Stadium es conocido como ‘Estadio Pedro Navaja’, debido al auspiciador general del estadio y su evidente relación con la actividad de ‘recortar’.

En la pasada temporada, la afición ‘Rev’ no tuvo una gran afluencia a su estadio, acumulando una media de 16.046 espectadores por partido. Si se tiene en cuenta que para el soccer se limita el aforo, la media va en consonancia con el resto de los equipos. El partido que mayor afluencia de público llevó al estadio fue contra Orlando City SC, que unió a 25.203 espectadores. El encuentro que menos público acumuló fue contra el pasado campeón de la MLS Cup, Portland Timbers, con uno 10.144 espectadores.

Mascota

La mascota de los New England Revolution es Slyde the Fox. Es un miembro muy querido por los fans de los ‘Revs’, aunque a diferencia de otras mascotas de la competición no siempre se encuentra en el terreno de juego.

Es el encargado de animar al público que acude al estadio tanto fuera como dentro del mismo. Aunque su labor va más allá de los terrenos de juego ya que se le suele ver en eventos solidarios en la ciudad de Boston. Su aspecto jovial y colorido hace que sea un personaje que atrae a los más pequeños.

Calendario Temporada 2017

WEEK L/V LOCAL WEEK L/V VISITANTE 1 V Colorado Rapids 18 V Toronto FC 2 L Orlando City SC 19 V Philadelphia Union 3 V FC Dallas 20 L New York Red Bulls 4 L Minnesota United FC 21 L Los Angeles Galaxy 5 V Portland Timbers 22 L Philadelphia Union 6 L Houston Dynamo 23 V Chicago Fire 7 V Chicago Fire 24 L Vancouver Whitecaps FC 8 L San Jose Earthquakes 25 V New York City FC 9 L DC United 26 V DC United 10 V Seattle Sounders FC 27 L Montreal Impact 11 V Columbus Crew SC 28 V Atlanta United FC 12 L Real Salt Lake 29 L Sorting Kansas City 13 L Columbus Crew SC 30 V Toronto FC 14 V New York Red Bulls 31 V Orlando City SC 15 V New York City FC 32 L Atlanta United FC 16 L Toronto FC 33 L New York City FC 17 L Chicago Fire 34 V Montreal Impact

Últimas cinco temporadas