Google Plus

Portland Timbers 2017: volver a su esencia || Imagen: David Carrera (VAVEL.com)

Los Leñadores han tenido una temporada bastante extraña, ya que después de lograr proclamarse campeones de la MLS Cup, parecieron relajarse y dejarse llevar. Pero quieren volver. La victoria de su máximo rival en la pasada ha escocido en el corazón de Providence Park y no quieren volver a repetir la misma historia. Los Timbers quieren volver a dominar no sólo Cascadia, sino también Estados Unidos. Para ello será clave que sus jugadores importantes vuelvan a llevar el peso del equipo y a ser resolutivos.

Los Portland Timbers no lograron carburar durante la pasada temporada en donde sufrieron varios malos resultados, a causa en parte del bajo rendimiento de sus mejores jugadores. El inicio fue bastante convulso, en donde se comenzaron a ver muchas de las carencias del equipo en defensa. A pesar de ello lograron sacar algún resultado favorable, aunque las derrotas pesaron mucho. En el segundo tercio de la temporada pareció que el entrenador volvió a conseguir que le equipo funcionase, llegando a sumar varios resultados positivos. Llegaron al final de temporada con opciones de llegar a PlayOff´s, ya que a pesar de perder muchos partidos, también lograron la victoria en otros. Fue en la última jornada de la temporada regular cuando perdieron la ocasión de clasificar cuando una victoria les permitía continuar en competición.

Los Timbers han estado bastante activos en esta off season, moviendo varias piezas del equipo con la idea de volver a disputar los puestos altos de la clasificación. Ha llevado una política de fichajes diversificada en la que ha incorporado futbolistas experimentados y jóvenes que comenzarán a entrar en la dinámica de la competición. Jugadores como Attinella o Miller con experiencia en la competición, ayudarán a los recién llegados como Jeremy Ebobisse (elegido en el SuperDraft) o Arboleda. Pero la incorporación más importante es la del Designated Player, Sebastián Blanco, que llega después de varias semanas de incertidumbre. Varios son los jugadores que han abandonado la disciplina de Portland, muchos de ellos no rindieron al nivel esperado. Otros como Jewsbury o Grababoy decidieron retirarse, aunque continuarán ligados al club en labores deportivas fuera de los terrenos de juego.

Entrenador: Caleb Porter

El joven entrenador estadounidense ha conseguido mejorar los números de la pasada temporada, aunque esta haya parecido un fracaso por no clasificarse para la post temporada. Tras lograr la MLS Cup en 2015, los Timbers son conscientes de que al proyecto de Porter está en su mejor momento, pero la rivalidad en la Conferencia puso muy difícil el acceso a PlayOff´s. A pesar de ellos Porter sigue con su idea de hasta ahora, tratar de sacar lo máximo de sus recursos y formar una plantilla en la que no exista ninguna estrella a nivel mundial. La gran mayoría de sus futbolistas son experimentados jugadores de la competición. En esta temporada, el entrenador tiene sobre él el reto de realizar una temporada en la que exista una regularidad en los resultados, los que los proporcione llegar con posibilidades al final.

Porter en un encuentro con Timbers (Imagen: fusion.net)

Porter no logró desarrollar una amplia carrera como jugador, de ahí su pronto inicio en el mundo de los banquillos. Fue seleccionado por los San Jose Clash (actuales San Jose Earthquakes), a los que perteneció dos temporadas sin lograr sumar muchos partidos. Después fue traspasado a los Tampa Bay Mutiny con los que tampoco tuvo regularidad a causa de las lesiones sufridas, en especial, la última que sufrió en la rodilla que le retiro de los terrenos de juego. Su carrera como entrenador comenzó como asistente de University of Indiana. Tras varios años en Indiana se hizo cargo del equipo de soccer de University of Akron, con los que se proclamó Campeón de la NCAA. Después sería contratado como el preparador de la selección estadounidense U-23. Finalmente, en el año 2013, se hizo cargo de Portland Timbers con los que continúa su carrera como entrenador.

Jugadores a seguir

Darlington Nagbe

timbers.com

El jugador de origen liberiano es el mejor ‘fichaje’ de esta temporada para los Timbers. El interés de varios equipos por hacerse con el jugador, sobre todo la insistencia del Celtic, hizo que estuviera cerca su marcha pero finalmente se quedó. A pesar de no haber realizado una temporada tan espectacular como la anterior, la presencia de Nagbe en el terreno de juego siempre asegura que algo diferente va a suceder. Esto fue causa en parte al cambio de sistema del entrenador, que no le benefició, pero sus aptitudes le permiten amoldarse a las circunstancias y seguro que en la presente campaña vuelva a ser ese jugador tan determinante que sorprendió a muchos. Gran parte de las esperanza de una buena temporada pasan seguro por el estado de Nagbe.

Diego Chará

timbers.com

Si hay un futbolista que le de equilibrio al equipo es el colombiano. El centrocampista es la pieza clave del sistema del entrenador ya que en los momentos en los que faltó, su ausencia perjudicó mucho al equipo. Chará es de esos futbolistas que no sobresalen en un terreno de juego por la vistosidad de su fútbol, pero que se muestra esencial. Esa figura que muchos conocen como el futbolista invisible. Como buen mediocentro defensivo es el encargado de tratar de finalizar las acciones del rival. Su gran despliegue físico es acompañado con una gran inteligencia que le permite siempre estar en la situación indicada. Suele estar en los puestos altos de jugadores que más tackles realizan, blandiendo una gran ferocidad en los mismos. Además e todas las aptitudes defensivas, posee una muy buena salida de balón.

Liam Ridgewell

timbers.com

El central inglés consiguió en apenas dos temporadas demostrar su gran calidad, y unido a su capacidad de mando portar el brazalete de capitán de 'los leñadores’. Desde que llegó se hizo con un puesto fijo en el once titular, realizando su mejor temporada en 2015 cuando los Timbers se proclamaron campeones de la MLS Cup. Ese año, el central estuvo entre los mejores de la competición, llegando incluso a estar entre los nominados a defensor de la temporada. La pasada temporada no pudo rendir a ese nivel, ya que al no tener descanso vacacional (salió cedido al Brighton & Hove Albion), tuvo muchos problemas con las lesiones. En esta nueva campaña que se abre, si consigue dosificar los esfuerzos para llegar bien a los partidos importantes, hará seguro que los Timbers vuelvan a notar ese seguro que tienen en el centro del al defensa.

Once Inicial

A pesar de las muchas variaciones que realizó el entrenador en el esquema táctico a lo largo de la pasada temporada, seguramente volverá al 1-4-2-3-1 que le llevó a ser campeón. La portería estará cubierta por Gleeson, con la línea defensiva formada por Powell y Vytas en los laterales, y los centrales Ridgewell y Clarke. Como centrocampistas formarían el colombiano Chará y Guzmán, dejando la línea de tres mediapuntas para Valeri por la zona central, teniendo total libertad de movimientos, Blanco por el carril derecho y Nagbe por el izquierdo. La delantera será para el nigeriano Fanendo Adi.

Gerard Faigés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: Portland Timbers

Fundación: 2009

Propietario(s): Peregrine Sports

Conferencia: Oeste

Estadio: Providence Park (20.438 espectadores)

Títulos: 1 (2015)

Plantilla Temporada 2017



Dorsal Nombre Posición Equipo 1 Jeff Attinella PT Minnesota United FC 43 Kendall McIntosh PT Portland Timbers 2 90 Jake Gleeson PT Portland Timbers U23s 2 Alvas Powell DF Portmore United FC 4 Chance Myers DF Sporting Kansas City 5 Vytautas Andriuškevičius DF SC Cambuur 7 Roy Miller DF Deportivo Saprissa 13 Lawrence Olum DF Sporting Kansas City 15 Gbenga Arokoyo DF Gaziantepspor 16 Zarek Valentin DF FC Bodø/Glimt 18 Amobi Okugo DF New York Red Bulls II 24 Liam Ridgewell DF West Bromwich Albion FC 32 Marco Farfan DF Portland Timbers 2 47 Rennico Clarke DF Portland Timbers 2 6 Darlington Nagbe CC Akron Zips 8 Diego Valeri CC CA Lanús 14 Ben Zemanski CC Chivas USA 20 David Guzman CC Deportivo Saprissa 21 Diego Chará CC Deportes Tolima 23 Jack Barmby CC Leicester City FC 27 Dairon Asprilla CC Atlético Nacional 9 Fanendo Adi DC FC Copenhagen 10 Sebastián Blanco DC San Lorenzo de Almagro 11 Darren Mattocks DC Vancouver Whitecaps FC 17 Jeremy Ebobisse DC Duke Blue Devils 19 Victor Arboleda DC Portland Timbers 2 99 Jack McInerney DC Columbus Crew SC

Jugadores Franquicia

Fanendo Adi El delantero continúa siendo el hombre gol de 'Los Leñadores'. La pasada volvió a mejorar su registro anotador, sumando un total de 18 dianas en todas las competiciones disputadas. Logró ganarle la partida a su rival por el puesto, que tuvo que salir del equipo en busca de minutos. Esto le dio mayor confianza al delantero nigeriano, que a pesar de haber un bajón de rendimiento en algunos de los mejores jugadores del equipo, sostuvo siempre vivas las opciones de estos para PlayOff's. A la vista está que posee un gran físico que en carrera pone en dificultad a los centrales rivales, aunque esa no sería su mayor aptitud. Entre ellas se encuentra aquella que todo delantero necesita, un rematador puro. En su faceta como delantero no sólo destaca por ser un gran goleador, también sabe desenvolverse con facilidad como asistente para sus compañeros. 26 Años FC Copenhagen $712.500 Diego Valeri No se entendería a los Timbers sin el creativo mediapunta argentino. Fue uno de los primeros jugadores de su nivel que se llegó a la competición, y ahora todos los equipos tratan de traer a su propio Valeri. Se le considera como uno de los mejores centrocampistas creativos de la MLS, derrochando una técnica exquisita un una capacidad de leer las jugadas inigualable. Con total libertad de movimientos se convierte en un futbolista difícil de fijar para los defensas rivales. La pasada temporada estuvo bastante irregular, muy en consonancia con el resto del equipo, y eso se notó. Aunque en los momentos en los que apareció, los Timbers parecieron a aquel conjunto que se proclamó campeón. Si el jugador consigue volver a rendir a su máximo nivel, podremos disfrutar de uno de los jugadores más creativos y desequilibrantes de la competición. 30 Años CA Lanús $550.000 Sebastián Blanco Uno de los valores ascendentes del fútbol argentino llegó como Designtade Player a los Timbers, pero hasta el momento, a diferencia de su compatriota, no ha demostrado la confianza puesta en él. A pesar de haber contado con una gran cantidad de partidos disputados, su nivel o llegó a lo esperado. En su primera temporada tuvo un papel más significativo saliendo desde el banquillo en muchas ocasiones para dar al equipo mayor dinamismo, pero en esta última campaña apenas ha demostrado el gran nivel que tiene. A pesar de ellos, varios equipos argentinos han tratado de incorporar al jugador a su plantilla, pero Melano ese quedó con la firme intención de devolver toda la confianza puesta en él. Es uno de los extremos mejor dotados técnicamente de la liga. En esta nueva temporada Melano tendrá la obligación de dar ese definitivo paso adelante. 28 Años San Lorenzo de Almagro ?¿?¿?¿?¿?¿

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

El estadio de Portland Timbers es considerado como el templo del fútbol en los Estados Unidos, debido a su longevidad (es uno de los estadios más antiguos), y al ambiente que en él se viva cada partido. Desde el año en el que llegaron a la MLS, los ‘leñadores’ juegan sus partidos en el Providence Park, al igual que las Portand Thorns FC de la NWSL (liga de soccer femenina) y el equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Portland, los Portland State Vikings. Al igual que la gran mayoría de los estadios de la competición, ha sido sede de algún All-Stars, en concreto el de la temporada 2014 en donde la selección de estrellas venció el Bayern München.

Providence Park completamente lleno (Imagen: nwslsoccer.com)

Este mítico estadio fue inaugurado en 1926, aunque con el paso de los años ha sufrido varias remodelaciones, buscando siempre el mantenimiento de la atmósfera que en ellos se vive. Pese a que cuenta con escaso espacio a su alrededor, que hace muy difícil una posible expansión, se está planteando una remodelación que añadiría cerca de 2.000 plazas más. Su capacidad actual es de 20.438 espectadores, aunque el aforo puede aumentar a las 22.000 localidades. El nombre del estadio proviene de la organización católica sin ánimo de lucro Providence Health & Service.

El Providence Park ha sido uno de los estadios que mejor asistencia tuvo a lo largo de la pasada temporada, ya que completó el aforo en todos los partidos que disputó como local. Pero esto no es ninguna sorpresa ya que desde hace tres años consigue colgar el cartel de ‘no hay billetes’ en la competición liguera.

Mascota

Si hay una mascota en la MLS que puede llegar a ser más querida que incluso alguno de los jugadores de su equipo, esa es Timber Joey.

Los Portland Timbers tienen en Timber Joey esa figura, aunque para muchos de los aficionados es algo más que eso. Es conocido por ser el encargado de, motosierra en mano, cortar una rebanada de un tronco que se encuentra en uno de los fondos, por cada gol que marca su equipo o por cada partido que acaba con su portería sin haber encajado goles.

Timber Joey es el primero en animar y si es necesario abandona la zona donde tiene el tronco para alentar a los miles de aficionados a lo largo de todo el estadio, motosierra en mano. Son un todo, Joey y la motosierra. Para la gran mayoría de Timbers Army, Joey es considerado como un símbolo del club, estando incluso muy por encima de algunos jugadores de la plantilla.

Calendario Temporada 2017

WEEK L/V LOCAL WEEK L/V VISITANTE 1 L Minnesota United FC 18 L Seattle Sounders FC 2 V Los Angeles Galaxy 19 V Sporting Kansas City 3 L Houston Dynamo 20 L Chicago Fire 4 V Columbus Crew SC 21 L Real Salt Lake 5 L New England Revolution 22 V Vancouver Whitecaps FC 6 V Philadelphia Union 23 V Houston Dynamo 7 L Sporting Kansas City 24 L Los Angeles Galaxy 8 L Vancouver Whitecaps FC 25 V Toronto FC 9 V FC Dallas 26 L New York Red Bulls 10 V San Jose Earthquakes 27 L Colorado Rapids 11 L Atlanta United FC 28 V Seattle Sounders FC 12 V Montreal Impact 29 V New York City FC 13 V Seattle Sounders FC 30 V Real Salt Lake 14 L San Jose Eartquakes 31 L Orlando City SC 15 L FC Dallas 32 V San Jose Eartquakes 16 V Colorado Rapids 33 L DC United 17 V Minnesota United FC 34 L Vancouver Whitecaps FC

Últimas cinco temporadas